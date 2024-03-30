美将对香港官员实施新一轮签证限制

（德国之声中文网）来自华盛顿的消息显示，美国宣布正准备对打压人权的部分香港官员实施新的签证限制措施。此举是美国政府对香港最近实施的国家安全法——也就是被称为“第23条”的法律所做出的回应，该法律旨在打击叛国、分裂国家、叛乱、间谍行为及盗窃国家机密等罪行。美国国务卿布林肯指出，北京在过去一年中不断采取行动，破坏香港承诺的高度自治、民主机构以及各项权利和自由。

布林肯发布上述声明前，美国政府对香港的自治状态进行了年度审查。自1997年香港主权移交以来，北京曾承诺保障该城市的高度自治。然而，布林肯表示：“今年，我再次确认，根据美国法律，香港不再享有1997年7月1日之前的同等待遇。”

这并非美国首次对香港实施制裁。此前，因香港当局压制2019年的大规模民主抗议活动，美国已经取消了香港的特殊贸易地位，并对破坏该市权利与自由的香港官员实施了签证限制与经济制裁。

0票反对 “23条”立法通过

再度激化中美关系

美国此举再次激化了与中国的紧张关系。中国驻华盛顿大使馆强烈反对美国的制裁威胁，指责美方无视事实，对香港事务发表不负责任的评论，并对中港两地政府提出无端指责。大使馆要求美国立即停止干预香港事务和中国的其他内部事务。

对此，中国外交部驻香港特派员公署谴责称，美方干涉中国内政，且污蔑了中方新推出的国家安全法。中国外交部驻港公署发言人表示：“美方拿谎言编织的涉港剧本卖力演出，妄图欺世盗名，殊不知这场一年一度的闹剧早已无人买账，只会得到嘘声和嘲笑，早该被扫进历史垃圾堆。”

美国的新签证限制措施未具体说明将针对哪些香港官员祭出什么样的限制。去年11月，香港已对美国提出的一项针对49名涉及国家安全案件的香港官员、法官和检察官的制裁法案表示谴责，认为这是美国立法者的“作秀”和“恐吓行为”。

北京继续收紧对香港的箝制

国际舞台上，对香港实施新的国家安全法引发了广泛关注和讨论。在海外香港民主委员会牵头的一份联合声明中，145个社区和倡议团体谴责该法案，并呼吁对参与该法案通过的香港和中国官员实施制裁，并审查香港经济贸易在世界中的地位。

尽管面对国际社会的质疑与批评，香港官员和中国中央政府坚称，第23条及之前的《香港国安法》是为了填补安全漏洞，确保香港稳定。然而，批评人士认为，这些法律严重侵害了香港市民的自由和权利。实际上，这些措施导致许多亲民主人士被监禁或流亡，自由媒体机构和民间社会团体被迫关闭。此外，由于担忧新法可能对员工安全构成威胁，美资的自由亚洲电台宣布关闭其香港办公室。

（路透社、法新社）



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