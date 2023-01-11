 美将军预测：2025年习近平准备充足 美中或交战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2023

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美将军预测：2025年习近平准备充足 美中或交战

一位美军将军警告，美国很可能在2025年就会因台湾问题与中国发生冲突，届时习近平将准备充足。他敦促其下属指挥官们尽力让部队在今年达到最佳的作战准备状态。

米尼汉将军（图中）表示：我希望我是错的，但直觉告诉我，我们将在2025年交战。

米尼汉将军（图中）表示：我希望我是错的，但直觉告诉我，我们将在2025年交战。

（德国之声中文网）在一份本周五（1月27日）首次出现在社交媒体上、经五角大楼证实的内部备忘录中，美军空中机动司令部负责人米尼汉（Mike Minihan）将军表示，作战准备的主要目标应该是威慑「并在必要时击败」中国。他强调：「我希望我是错的，但直觉告诉我，我们将在2025年交战。」

米尼汉有此推测的理由是：2024年台湾的总统选举将为中国国家主席习近平提供军事侵略的借口，而美国也会在同一年被自己的白宫之争分散注意力。他补充道：「在2025年，习近平的团队、理由和机会都准备充足了。

应做好战争准备

米尼汉鼓励他手下的部员在其他几个方面做好战争准备。他指示，所有向他报告的人员应更积极地进行训练。他在备忘录中同时呼吁所有机动指挥部人员前往射击场，向7米外的目标 「发射一个弹夹」，并「瞄准头部」。

在2021年接任空中机动性司令部之前，米尼汉已经自2013年开始担任太平洋地区相关职务。其中包括从2019年9月到2021年8月担任印太司令部副司令，负责中国和台湾的事务。

美国视中国为挑战

空军发言人克罗宁（Hope Cronin）少校向媒体证实了这份备忘录的真实性。五角大楼发言人莱德（Patrick Ryder）准将也在周五表示，美国国防战略明确指出，「中国对（美国）国防部来说是一个如影随形的挑战」，美国官员正在与盟友和伙伴合作，「维护一个和平、自由和开放的印太地区」。

美国高级官员近几个月来表示，中国似乎正在加快夺取台湾控制权的时间框架。去年8月，中国在时任众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）对台北进行访问后，在台湾周边举行了大型军事演习，这也被外界视为对台动武的试探

1979年，美国将对台北政府的承认转为对北京政府的承认，但仍向台湾出售自卫武器。越来越多的美国政治家呼吁加大援助力度，包括向台湾直接发送军事援助。他们认为，从俄乌战争的经验可以看到早期准备的必要性。

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另外，美国在南中国海部署的航母打击群也受到日本、韩国、菲律宾和澳大利亚等盟友的欢迎，但中国则将美军在该地区的作业视为挑衅。中国外交部过去曾多次批评美方渲染「中国威胁」言论，指其意图抹黑攻击中国。

（路透社、法新社、华盛顿邮报）

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