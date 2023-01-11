美将军预测：2025年习近平准备充足 美中或交战

（德国之声中文网）在一份本周五（1月27日）首次出现在社交媒体上、经五角大楼证实的内部备忘录中，美军空中机动司令部负责人米尼汉（Mike Minihan）将军表示，作战准备的主要目标应该是威慑「并在必要时击败」中国。他强调：「我希望我是错的，但直觉告诉我，我们将在2025年交战。」

米尼汉有此推测的理由是：2024年台湾的总统选举将为中国国家主席习近平提供军事侵略的借口，而美国也会在同一年被自己的白宫之争分散注意力。他补充道：「在2025年，习近平的团队、理由和机会都准备充足了。」

应做好战争准备

米尼汉鼓励他手下的部员在其他几个方面做好战争准备。他指示，所有向他报告的人员应更积极地进行训练。他在备忘录中同时呼吁所有机动指挥部人员前往射击场，向7米外的目标 「发射一个弹夹」，并「瞄准头部」。

在2021年接任空中机动性司令部之前，米尼汉已经自2013年开始担任太平洋地区相关职务。其中包括从2019年9月到2021年8月担任印太司令部副司令，负责中国和台湾的事务。

美国视中国为挑战

空军发言人克罗宁（Hope Cronin）少校向媒体证实了这份备忘录的真实性。五角大楼发言人莱德（Patrick Ryder）准将也在周五表示，美国国防战略明确指出，「中国对（美国）国防部来说是一个如影随形的挑战」，美国官员正在与盟友和伙伴合作，「维护一个和平、自由和开放的印太地区」。

美国高级官员近几个月来表示，中国似乎正在加快夺取台湾控制权的时间框架。去年8月，中国在时任众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）对台北进行访问后，在台湾周边举行了大型军事演习，这也被外界视为对台动武的试探。

1979年，美国将对台北政府的承认转为对北京政府的承认，但仍向台湾出售自卫武器。越来越多的美国政治家呼吁加大援助力度，包括向台湾直接发送军事援助。他们认为，从俄乌战争的经验可以看到早期准备的必要性。

中国认为美「挑衅」邻国欢迎美军

鉴于对中国的担忧，五角大楼一直在寻求与整个太平洋地区有意愿的伙伴扩大军事伙伴关系。美国和日本政府本月宣布，一支位于冲绳的海军陆战队部队将被改编为能够在该地区跳岛并向对手发射远程导弹的部队。

另外，美国在南中国海部署的航母打击群也受到日本、韩国、菲律宾和澳大利亚等盟友的欢迎，但中国则将美军在该地区的作业视为挑衅。中国外交部过去曾多次批评美方渲染「中国威胁」言论，指其意图抹黑攻击中国。

（路透社、法新社、华盛顿邮报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。