美将公布病毒起源报告 政府遭爆料防疫乱象

(德国之声中文网) 特朗普周二(5月5日)再次呼吁中国尽快对外公开与新冠病毒起源相关的资讯。他表示，美国将会针对新冠病毒起源发布一份详细报告，但并未提到何时会这么做。

他说：「过段时间，我们肯定会钜细靡遗的记载新冠病毒的起源。」

虽然美国政府过去几周不断将病毒起源指向武汉实验室，并扬言要中国负起一切责任，但美国政府内部对於病毒起源并未达成共识。

周二，美国一名高级将领米立 (Mark Milley) 说，他目前无法证实新冠病毒究竟源自於武汉的华南海鲜市场丶武汉的病毒研究所还是其他地方。米立説：「新冠病毒是源自於武汉的研究室吗？还是源自於其他地方？我们目前仍未有答案。」

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周日 (5月3日)表示，美国握有许多证据显示病毒起源於武汉病毒研究所。

而有美国「抗疫队长」之称的福西周一在《国家地理》（National Geographic）刊登出来的一篇访问中则表示，目前没有科学依据显示，新冠病毒是实验室制造的。此外，他也不接受实验室泄漏的说法。他说：「如果观察病毒在蝙蝠中体内的进化过程和目前的情况，（科学依据）会非常非常强烈地显示：(这种病毒) 在自然界中进化，然後传给其他物种。」

美国吹哨者：华盛顿并未准备好新冠防疫措施

此外，美国生物医学高级研究与发展管理局的前局长布莱特 (Rick Bright) 周二在与媒体的一通电话访谈中，指控美国政府并未有效在新冠疫情爆发前做好防疫措施，而在疫情爆发後，美国政府又想大量的运用未经证实有效的药物来治疗新冠病患。

布莱特向媒体表示，他因为拒绝大量的使用治疗疟疾的药物来治疗新冠病患，而被降职。他爆料，美国联邦政府原本打算在纽约州与新泽西州两地大量使用疟疾药物。

他说：「我目睹联邦政府盲目的从巴基斯坦与印度进口未经食品药品监督管理局认可的疟疾药物，而对我来说，目睹他们在未握有足够科学数据的情况下，便试图将大量地疟疾药物交到美国人民手中，是一件非常令人担忧的事。」

布莱特已将相关指控送至美国特别检察官的办公室，他不仅想重拾自己的饭碗，也想要特别检察官办公室针对他做出的相关指控，进行全面性的调查。布莱特的律师表示，他将在5月14日针对相关指控到国会作证。

特朗普解散应变小组

美国总统特朗普周二(5月5日)表示，将解散白宫新冠病毒特别工作小组，将重点放在疫情第二阶段的相关善后工作。

当他被问及为什么在此时解散应变小组，他说:「我们不能未来5年都封锁国家。」

领导该小组的美国副总统彭斯告诉记者，白宫可能会在5月下旬将美国应对疫情的协调工作转移到联邦机构，特朗普也随后证实。

特朗普在访问亚利桑那州一家口罩工厂时说:「彭斯和特别小组做得很好......但我们现在正在寻找一个有点不同的形式，兼顾安全和解封，我们可能会另外成立一个不同的的小组来做这件事。」

福西(Anthony Faulci)和伯克斯 (Deborah Birx)这两位医师过去数周在全美电视新闻发布会上高调亮相。特朗普说，他们两人将在该小组解散后继续担任顾问。过去福西一直领导国家过敏和传染病研究所的工作，伯克思则是应变小组的协调员。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)