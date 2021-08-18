美将中国、台湾列入非法渔业清单 恐遭国际制裁

（德国之声中文网）美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）8月12日发布两年一度的「国际渔业管理改善报告」，今年公布7个国家与地区涉及非法渔业（IUU），29个国家与地区涉及混获（Bycatch）。在非法渔业及混获的清单上，中国与台湾皆名列其中，而台湾在两个名单中均是首次上榜。

涉及非法渔业的7个国家与地区包含台湾、哥斯大黎加、盖亚那、中国、俄罗斯、塞内加尔及墨西哥。NOAA声明表示，IUU是指非法、未通报及无管制（illegal, unreported, and unregulated）的渔业活动，混获则是指在捕捞特定种类或大小的野生生物时无意捕捞到的其他物种，时常发生在拖网等「一网打尽」的渔法中。

环保组织绿色和平表示，上榜的原因包含违反区域渔业管理组织（RFMO）相关规定，未能採取改善措施，以及缺乏有效监管减少混获的计画。针对遭列入IUU非法渔业名单的国家与地区，美国政府将与其展开协商，在接下来的两年内採取具体改善措施，若没有明显改善，美国可能将进一步祭出限缩渔船停靠港口，甚至限制渔获贸易等相关制裁。

台湾：刚被移出欧盟「黄牌」清单

台湾远洋渔业在2015年就曾被欧盟列入渔业不合作国家警告（黄牌）名单，历经3年多的协商以及法规上的调整才在2019年被移出黄牌名单，如今换遭美国点名，对产业是一大打击。

绿色和平表示，美国政府根据非政府组织（NGO）的调查，认定2018到2020年，有13艘台湾渔船涉及非法渔业行为。

绿色和平海洋专案主任李于彤在公开声明中表示，台湾远洋渔船涉嫌捕捞保育类鲨鱼、将鲨鱼「割鳍弃身」以及违反海上转载等规定。她呼吁政府须「加强海上监管、落实执法，并且一併规管在臺具有影响力的水产企业，才能彻底革新，避免危害海洋资源的非法渔获流入全球市场。」

此外，绿色和平也引述《苹果日报》与环境正义基金会去年9月的报导，揭露台湾延绳钓渔船「渔群166号」捕杀海豚作为鱼饵钓鲨鱼。但一年过去，该案至今仍未见台湾政府依动保法起诉或惩处。

除了涉嫌非法捕鱼外， 2020年9月，美国劳动部也首次将臺湾渔获列入强迫劳动清单，指台湾远洋渔船涉嫌对外籍渔工进行强迫劳动。

对于NOAA的指控，台湾渔业署表示，近年并未有任何一艘台湾渔船被相关国际渔业管理组织提列为IUU渔船，NOAA的报告并未指出所有涉及违规渔船的船名及实际违规细节，且指涉违规期间多已是2到3年前行为，渔业署将尽速联繫美方了解细节，以利进一步调查。

台湾《联合报》访问台湾鲔延绳钓协会秘书长何世杰，他说过去为了解除欧盟黄牌，台湾渔业制度已大改造，过去进港才缴交渔捞报表，现在远洋渔船已发展即时监控，每天用卫星传递报表，且卸鱼还限定有观察员或有卸鱼监控的港口才放行，可掌控渔船有没有超量或乱捕。

何世杰认为，NOAA的报告并无提供当事人申诉机会，他说：「当事人若无法自证清白，业者也会觉得冤枉。」

中国：每年渔获量佔全球1/5

针对NOAA将中国列入非法渔业清单一事，中国政府尚无公开回应。澳大利亚ABC报导，中国是超级渔业大国，根据联合国的数据，中国消费了全球鱼类总产量的36%左右，每年捕获1520万吨海洋生物，占全球全年捕获量的20%。

专精于研究公海捕鱼的《法外之海》（Outlaw Ocean）一书的作者厄比纳（Ian Urbina）说：「与世界上其他任何捕鱼船队相比，中国捕鱼船队航行距离更远、在海上停留时间更长、捕到的鱼比任何国家都多，而且入侵别国海域的次数也更多。」

澳大利亚ABC报导，2017年，中国远洋冷藏运输船「福远渔冷999」在加拉帕戈斯海洋保护区被厄瓜多尔当局追逐并登船检查。船上发现了6000具冷冻鲨鱼尸体，其中许多是濒危物种。

自由亚洲电台报导，环境正义基金会在西非访谈曾在中国渔船工作的当地渔工，而根据他们的证词，中国渔船涉及各种非法作业，包括使用非法渔具、非法转载，或是抓到鲨鱼、割鳍弃身等。他们也发现，当地的工业拖网渔船90%至95%都跟中国有关联。这些拖网渔船属破坏性渔法，捕捞大量的混获鱼种，严重浪费渔业资源。

2020年12月，美国国务院称中国捕鱼队在太平洋地区造成严重的非法捕鱼问题。当时中国外交部发言人华春莹表示，中国是负责任的渔业国家，对远洋渔船违规违法行为「零容忍」且严格履行《联合国海洋法公约》以及已加入的多边渔业协定下的义务。

华春莹否认美国的指控，她说：「美方将IUU问题政治化，干扰全球打击IUU的努力，也无助于保护海洋环境和促进可持续渔业的国际合作」。

主管渔业的中国农业农村部曾于2020年11月发布了《中国远洋渔业履约白皮书》，要求中国远洋渔业发展需採「绿色可持续发展道路，促进全球渔业的可持续发展」。白皮书并要求业者实施公海自主休渔，而中国政府目前已鱿鱼为主，每年在西南大西洋和东太平洋公海相关海域分别试行为期三个月的鱿鱼渔业自主休渔。

中国人民网报导，今年7月1日至9月30日间，中国籍鱿鱼捕捞渔船在西南大西洋、东太平洋部分公海海域实施公海自主休渔措施，全面停止捕捞作业，以养护公海鱿鱼资源。

（综合报导）

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