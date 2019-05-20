 美封锁效应扩大 任正非:别低估华为 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2019

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时政风云

美封锁效应扩大 任正非:别低估华为

美国政府20日暂时放宽了对华为的贸易限制，尽量减少对华为客户的衝击。不过美国禁令已加剧与北京的贸易战紧张局势，但对中国来说，为了因应变局，有机会发展出更自给自足的产业链。

Hannover Industriemesse 2019 Aufbau (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

在出口管理条例修改后，华为及其68家非美国子公司可以暂时维护现有网路，也为现有手机提供软体更新能力，但是新手机无法豁免禁令限制。

(德国之声中文网) 美国商务部周一(5月20日)宣布暂时放宽华为管制90天，给予临时通用许可证，让华为设备的企业和个人有时间处理长期通讯网路与设备措施。期限到后，商务部会再进行评估是否予以延长。

美国商务部长罗斯在一份声明中表示，华为供应链的变化可能会对其客户产生直接、深远和意想不到的后果。华盛顿前商务部官员沃尔夫 (Kevin Wolf)说:「这个目标似乎是防止网际网路、电脑和手机系统崩溃。」

China Shenzhen Ren Zhengfei (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

任正非透露，「我们家人现在还在用苹果手机，苹果的生态很好，家人出国我还送他们苹果电脑，不能狭隘地认为爱华为就用华为手机。」

任正非不买单

华为创办人任正非21日接受央视访问时表示，美国的「90天临时执照」意义不大。他说:「我们已经做好了凖备......美国政客目前的做法低估了我们的力量，华为的5G是绝对不会受影响，在5G技术方面，别人两三年肯定追不上华为。 」

他强调，华为量产能力还是很大的，不会超出公司的负增长，不会对产业发展做出伤害，「我们不会轻易狭隘地排除美国晶片，要共同成长。」他也指出，如果出现供应困难的时候，华为有备份，能够挺过艰困期。

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上星期，特朗普总统宣布了电信业的国家安全紧急状态，美国商务部也旋即将华为列入“黑名单”，美国企业需要特别许可才能与华为做生意。现在，谷歌公司已经宣布中断业务往来，华为则承诺继续为其安卓产品提供安全更新等服务。 (20.05.2019)

Google母公司Alphabet因为美国禁令暂停向华为提供安卓(Android)支援，相关服务都将遭到终止。目前旧手机如果是软体更新不受影响，但华为新手机使用者会遇到什么状况? (20.05.2019)

在美中贸易战日趋升级、贸易谈判流产危险增加之际，中国官媒将目前的困局归咎于美方缺乏诚意、“得寸进尺”。而美国财长是否赴北京继续谈判也是个未知数。 (17.05.2019)

美国为禁止美国科技公司与华为做生意所发布的行政命令，不仅招来中国政府的严正批评，也让一些大型科技公司的销售前景堪忧。最严重的是，原本就难解的贸易争端也因此变得更错综复杂。 (17.05.2019)

禁令持续发酵

美国公司去年向华为出售了价值约110亿美元的零组件。据彭博社报导，总部位于美国的芯片制造商英特尔 (Intel)，高通 (Qualcomm)，博通 (Broadcom)和赛灵思(Xilinx) 表示，他们将停止供货给华为。若属实，将引发全球半导体产业连锁效应，使得相关美企营收下降，中国也将延后发展5G建设。周一，多家亚洲供应链公司的股价下跌，反映出市场的忧虑。

在谷歌表示将停止与华为合作后。许多人关注，为华为设备提供Windows操作系统的微软是否也将出手。此外也有专家表示，禁令会加速华为和其他中国公司开发自己的处理器和其他组件。未来中国ICT产业可能会尽量避免与美国供应商合作。这让现在许多倚赖中国的美国软硬体公司忧心忡忡。

美国商务部15日宣布，将华为和附属事业列入美国出口管制「实体清单」(Entity List)，禁止华为在未获得许可证下与美国企业做生意。特朗普政府对华为的制裁已开始出现影响。在主流的谷歌软件和服务减少后，华为智能手机销售可能下降。目前华为受创的规模仍不明朗。

夏立民/杨威廉 (美联社、法新社)

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