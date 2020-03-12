美对欧洲发布30天旅行禁令 中国表达乐观

(德国之声中文网) 在世卫正式宣布新冠疫情进入「全球大流行」的同一天，美国总统特朗普宣布，未来30天禁止来自欧洲的旅客入境美国，但英国不在此禁令的范围内。此外，他也批评欧盟没有尽速的试图控制新冠疫情，表示美国的小区感染案例是因欧洲所致。

同时，特朗普强调目前老年美国公民有比较高的风险感染新冠病毒，所以他呼吁养老院停止所有不必要的访视，也强调任何感到不适的美国人应该待在家。同时，他也说将会要求国会同意释出更多预算来针对受到新冠疫情影响的美国公民与企业提供财务上的补助。

周三当天，美国股市持续重挫，标普500指数（S&P 500）下跌140.85点，以2741.38点作收，跌幅4.89%；纳斯达克指数（Nasdaq）下跌392.20点，以7952.05点作收，跌幅4.70%；道琼指数下跌1464.94点，以23553.22点作收，跌幅5.86%。道琼指数因跌幅超过20%，正式进入「熊市」，这也终止了道琼连续11年的「牛市」。

周四，美股再次重挫，开盘后三大指数跌幅均超过7%，本周第二次触发熔断机制，暂停交易15分钟。

意大利大量商家叫停营业

意大利的疫情持续蔓延。 意大利周三 (3月12日) 新增2313确诊案例，将累计确诊人数提升至12462。 此外，意大利周三也新增196起病亡案例，将累计死亡人数提升至827。

意大利总理孔特 (Guiseppe Conte) 透过电视演说向全国表示，除了药局与超市外的所有商家都将被关闭，他强调：「我们预计停止所有的商业活动以及除了日用品外的所有销售。 」他说包含理发店、美容店、酒吧与饭店等无法保证顾客间能保持一公尺距离的店家都必须停止营业。 孔特说：「我们必须推动这项规定数周后才能检视成效。 」

多国加强疫情管制

同一天，巴拿马政府宣布将证实关闭所有的学校，因为他们担忧新冠病毒会在学校大型传染。 此外，阿根廷、哥罗比亚与秘鲁都在周三表示，来自中国、意大利、西班牙与法国的旅客在抵达这些国家后，必须被隔离。 阿根廷上周六传出拉丁美洲的首起新冠病毒所致的病亡案例。

印度则是宣布停止发放旅游签证至四月十五日，并也表示他们将对从中国、意大利、韩国、法国、西班牙与德国来的旅客进行隔离。 外交签证、发给国际组织的签证及工作签证不受限制。

萨尔瓦多总统布克莱周三也宣布该国将进入为期三周的全国隔离

此外，萨尔瓦多总统布克莱周三也宣布该国将进入为期三周的全国隔离，所有学校也将被关闭。 同时，他也表示该国也将在未来三周禁止外国人入境。 此前，萨尔瓦多已禁止意大利、德国、韩国、日本与中国的国民入境。

与此同时，原订在卡塔尔举行的四国足球锦标赛宣布取消。 虽然主办方并未针对取消赛事提出特别的理由，但是该国周三在一天内增加了238起确诊案例，将累计确诊案例提升至262例。 卡塔尔的卫生部警告，他们认为大幅提升的确诊案例代表该国可能已出现小区感染的情况。

中国卫健委：我国本轮疫情流行高峰已经过去

中国卫健委新闻发言人周四（3月12日）表示，目前，除武汉以外的湖北地市已经连续一周无新增确诊病例。湖北以外新增确诊病例绝大多数为境外输入病例。以上信息提示，总体上中国本轮疫情流行高峰已经过去，疫情总体保持在较低水平。

周四上午中国官方公布的最新数字显示该国新增15起确诊案例与11起死亡案例，这也将累计人数提升至80793与3169。 中国疫情最严重的湖北省周四新增8起确诊病例，死亡人数也升至10，这表示中国剩余的地区周四增加了7起确诊案例与1起病亡案例。

《中国日报》周三发布一篇评论，呼吁中国地方政府一定要尽全力确保人民能尽快返回工作岗位，因为持续延迟返工将会对中国的新冠疫情增加更多负面影响。

钟南山：全球疫情有望在6月结束

据中国官媒报道，中国工程院院士钟南山周四表示，若各国能响应世卫组织的呼吁，采取国家层面的干预，新冠肺炎疫情有望在6月结束。

这位权威学者强调，这是基于在于各国采取积极措施的情况下，表示如果有些国家没有进行强烈干预，全球疫情的流行时间可能还会延长。

杨威廉/王凡/邹宗翰 (路透社、法新社、美联社等)