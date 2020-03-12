 美对欧洲发布30天旅行禁令 中国表达乐观 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2020

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时政风云

美对欧洲发布30天旅行禁令 中国表达乐观

在全球疫情正式进入大流行阶段，世界多国升级疫情管制措施，美国宣布对欧洲颁布30天旅行禁令。这让美股再次“跳水”，本周第二次触发熔断。与此同时，中国宣布该国本轮疫情流行高峰结束。权威学者钟南山乐观表示，全球疫情有望在6月告终。

US-Präsident Trump spricht über die Reaktion der USA auf die COVID-19-Coronavirus-Pandemie (Reuters/D. Mills)

(德国之声中文网) 在世卫正式宣布新冠疫情进入「全球大流行」的同一天，美国总统特朗普宣布，未来30天禁止来自欧洲的旅客入境美国，但英国不在此禁令的范围内。此外，他也批评欧盟没有尽速的试图控制新冠疫情，表示美国的小区感染案例是因欧洲所致。

同时，特朗普强调目前老年美国公民有比较高的风险感染新冠病毒，所以他呼吁养老院停止所有不必要的访视，也强调任何感到不适的美国人应该待在家。同时，他也说将会要求国会同意释出更多预算来针对受到新冠疫情影响的美国公民与企业提供财务上的补助。

USA Wall Street Starker Kurseinbruch wegen Coronavirus (AFP/T. A. Clary)

在特朗普宣布旅行禁令后，周四美股本周内第二次触发熔断

周三当天，美国股市持续重挫，标普500指数（S&P 500）下跌140.85点，以2741.38点作收，跌幅4.89%；纳斯达克指数（Nasdaq）下跌392.20点，以7952.05点作收，跌幅4.70%；道琼指数下跌1464.94点，以23553.22点作收，跌幅5.86%。道琼指数因跌幅超过20%，正式进入「熊市」，这也终止了道琼连续11年的「牛市」。

周四，美股再次重挫，开盘后三大指数跌幅均超过7%，本周第二次触发熔断机制，暂停交易15分钟。

意大利大量商家叫停营业

DW.COM

到目前为止，德国在应对新冠病毒疫情时执行的措施力度上和中国区别很大。在德国生活的华人如何看待德国应对疫情的方法和措施呢？他们是否认为德国应该效仿中国的做法呢？ (11.03.2020)

尽管全球各国持续提升他们的防疫机制，但意大利周二的病亡案例数仍创下新冠疫情爆发以来的新高。在塞浦路斯通报首起案例后，欧盟27个成员国都被新冠病毒入侵。伴随着海外疫情的扩散，中国进一步加强对入境人员的管制，严防输入性病例。 (11.03.2020)

联邦德国总理默克尔首次就冠状病毒疫情正式表态。在柏林举行的新闻会上，这位德国基民盟政治家强调，眼下的首要任务是延缓病毒的传播。她同时呼吁每个公民都担负起自己的责任。 (11.03.2020)

意大利的疫情持续蔓延。 意大利周三 (3月12日) 新增2313确诊案例，将累计确诊人数提升至12462。 此外，意大利周三也新增196起病亡案例，将累计死亡人数提升至827。

意大利总理孔特 (Guiseppe Conte) 透过电视演说向全国表示，除了药局与超市外的所有商家都将被关闭，他强调：「我们预计停止所有的商业活动以及除了日用品外的所有销售。 」他说包含理发店、美容店、酒吧与饭店等无法保证顾客间能保持一公尺距离的店家都必须停止营业。 孔特说：「我们必须推动这项规定数周后才能检视成效。 」

多国加强疫情管制

同一天，巴拿马政府宣布将证实关闭所有的学校，因为他们担忧新冠病毒会在学校大型传染。 此外，阿根廷、哥罗比亚与秘鲁都在周三表示，来自中国、意大利、西班牙与法国的旅客在抵达这些国家后，必须被隔离。 阿根廷上周六传出拉丁美洲的首起新冠病毒所致的病亡案例。

印度则是宣布停止发放旅游签证至四月十五日，并也表示他们将对从中国、意大利、韩国、法国、西班牙与德国来的旅客进行隔离。 外交签证、发给国际组织的签证及工作签证不受限制。

Pressestelle der Präsidentschaft von El Salvador | Maßnahmen gegen das Coronavirus (AFP/Salvadorean Presidency)

萨尔瓦多总统布克莱周三也宣布该国将进入为期三周的全国隔离

此外，萨尔瓦多总统布克莱周三也宣布该国将进入为期三周的全国隔离，所有学校也将被关闭。 同时，他也表示该国也将在未来三周禁止外国人入境。 此前，萨尔瓦多已禁止意大利、德国、韩国、日本与中国的国民入境。

与此同时，原订在卡塔尔举行的四国足球锦标赛宣布取消。 虽然主办方并未针对取消赛事提出特别的理由，但是该国周三在一天内增加了238起确诊案例，将累计确诊案例提升至262例。 卡塔尔的卫生部警告，他们认为大幅提升的确诊案例代表该国可能已出现小区感染的情况。

中国卫健委：我国本轮疫情流行高峰已经过去

中国卫健委新闻发言人周四（3月12日）表示，目前，除武汉以外的湖北地市已经连续一周无新增确诊病例。湖北以外新增确诊病例绝大多数为境外输入病例。以上信息提示，总体上中国本轮疫情流行高峰已经过去，疫情总体保持在较低水平。

China Wuhan | Medizinisches Personal im Red Cross Hospital (Getty Images/AFP/Str)

周四上午中国官方公布的最新数字显示该国新增15起确诊案例与11起死亡案例，这也将累计人数提升至80793与3169。 中国疫情最严重的湖北省周四新增8起确诊病例，死亡人数也升至10，这表示中国剩余的地区周四增加了7起确诊案例与1起病亡案例。

《中国日报》周三发布一篇评论，呼吁中国地方政府一定要尽全力确保人民能尽快返回工作岗位，因为持续延迟返工将会对中国的新冠疫情增加更多负面影响。

China Coronavirus l Zhong Nanshan - Wissenschaftler (Imago Images/Xinhua/Liu Dawei)

钟南山：全球疫情有望在6月结束

据中国官媒报道，中国工程院院士钟南山周四表示，若各国能响应世卫组织的呼吁，采取国家层面的干预，新冠肺炎疫情有望在6月结束。

这位权威学者强调，这是基于在于各国采取积极措施的情况下，表示如果有些国家没有进行强烈干预，全球疫情的流行时间可能还会延长。

杨威廉/王凡/邹宗翰 (路透社、法新社、美联社等)

  • Horst Seehofer lehnt einen Handschlag mit Angela Merkel ab (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    新冠病毒时代的问候方式

    握手

    它可能是工作场合里最普遍的问候方式。经典的握手从此不再时兴？卫生专家们建议避免握手，以降低感染风险。联邦德国内政部长泽霍费尔谨遵该建议，拒绝向联邦总理默克尔伸出手去。默克尔坐落前，俩人就此相互打趣，开怀大笑。

  • Emmanuel Macron küsst Giuseppe Conte (picture-alliance/NurPhoto/P. Manzo)

    新冠病毒时代的问候方式

    左一个吻、右一个吻

    法国政府建议公民们不再用传统的吻颊方式问候。然而，马克龙总统对此建议不以为然：在那不勒斯的一次峰会上，他给了意大利政府总理孔特一左一右两个吻。马克龙刻意以此表示，不回避与这个受冠状病毒重创的邻国的接触。

  • Zwei Börsenmakler klatschen sich mit High five ab (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

    新冠病毒时代的问候方式

    击掌

    这一广受欢迎的问候方式据信与美国的橄榄球界和篮球界有关。好消息：与握手相比，“击掌”传播的细菌要少50%。不过，这一问候方式并不因此而毫无风险。

  • Greta Thunberg und Barack Obama (picture-alliance/dpa/The Obama Foundation)

    新冠病毒时代的问候方式

    碰拳

    在体育中常见的这种拳头碰拳头的问候方式（英语：fist bump）因前美国总统奥巴马而愈加普及。此图显示，他以此问候瑞典气候保护人士通贝里。除显得很酷这一因素外，感染风险低这一点也是这种“碰拳”问候方式的长处。据一项研究结果，与握手方式相比，它的细菌传播率要低90%。

  • Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un umarmen sich (Reuters)

    新冠病毒时代的问候方式

    拥抱

    拥抱传播细菌。不过，科学界也知道，爱人的拥抱可增强免疫体系。某些情况下，它甚至还能强化外交关系。2018年，韩国总统文在寅和朝鲜掌权人金正恩相互拥抱——此前，俩人还采用了不那么热情的握手方式呢。

  • Ein Mann klopft einem anderen auf die Schulter (Colourbox)

    新冠病毒时代的问候方式

    拍肩

    澳大利亚新南威尔士州卫生部长哈扎德建议采用拍对方肩膀这一方式。他说：“是时候了，澳大利亚人应相互拍肩，不再握手！”虽说，这种问候方式几乎不会传播细菌，但某些人会感觉它是一种轻蔑他人的姿态。

  • Queen Elizabeth and Prince Philip wave here from the balcony of Buckingham Palace. (Reuters/K. Doherty)

    新冠病毒时代的问候方式

    招手

    伊丽莎白女王和菲利普亲王从白金汉宫阳台上招手致意（摄于2009年）。这一姿势源自18世纪。这种王室式矜持完全可以成为保护自己不受感染的合适方式。

  • Schauspielerin Miya Muqi (picture-alliance/Captital Pictures/P. Loftus)

    新冠病毒时代的问候方式

    拱手

    在新冠病毒最早爆发的中国，人们正建议采用拱手作揖这一传统问候方式。本图显示，电影演员母其弥雅在《江湖儿女》于2018年戛纳电影节上首映时展示这一问候方式。

  • DerWai-Gruß mit zusammengepressten Handflächen (Imago Images/ZUMA Press/J. Kurtz)

    新冠病毒时代的问候方式

    泰国“拜”礼

    头部略略前倾，双手合十，做鞠躬状：泰国的这种“拜”礼（Wai）在东南亚诸国流传甚广。在印度和缅甸分别被称为“那玛斯”（Namaste）和“明嘎拉巴”（Mingalar par）。

  • Japaner üben die korrekte Verbeugung (picture-alliance/dpa/MAXPPP/Kyodo)

    新冠病毒时代的问候方式

    日式鞠躬

    论及如何防范冠状病毒，日本传统的问候及致敬方式不失为一种上佳选择。学习如何优雅鞠躬是长大成人教育的一个重要组成部分。此图显示东京一家商场员工在新年销售开始前演练鞠躬礼。

  • Zwei Füße treffen sich zum Fußschlag (DW/S. Bartlick)

    新冠病毒时代的问候方式

    碰脚礼

    一段新近在网上流传的中国视频介绍了另一种“握手”方式：碰脚礼，亦有“武汉握手”之称。脏脚相互厮摩毕竟比手碰手安全。

  • Eine Frau lächelt einen Mann an (picture-alliance/PhotoAlto/E. Audras)

    新冠病毒时代的问候方式

    微笑

    考虑到病毒风险，这是一种最理所当然的问候方式，既不会分享病毒，也不会让他人难堪：看着对方的眼睛，微微一笑，说一声“哈啰”。


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新冠病毒时代的问候方式

为遏制新型冠状病毒COVID-19传播，世界各地，人们正改变彼此问候方式。以下这些不同文化圈的习俗或可给人带来某些启发。 (06.03.2020)  

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