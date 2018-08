美对抗俄中威胁 「太空部队」2020 成军

(德国之声中文网) 美国政府週四(8/9)宣布,2020年前计划在陆、海、空、海岸防卫和海军陆战队外,增加第六个军种--「太空部队」。

不过反对者嘲笑,在目前国会分裂的情况下,这个军队可能连升空都有困难。

美国总统特朗普强烈支持这项计画。他认为太空上的军事和地面上的军队一样重要,他也用「太空部队」作为政治号召。

特朗普2020年总统竞选团队週四发出募款电子邮件给支持者,就特朗普未来的竞选商品,请他们投票选出最喜欢的太空部队标誌,并提供六种选择。

美国副总统彭斯(Pence)在五角大厦演讲时,也提到建立「太空部队」这个想法时机已成熟。

他说:「美国将永远在太空中寻求和平,就像在地球上一样。但历史证明,和平来自于力量。在外太空领域,美国太空部队将成为未来几年的主力。」他补充说,国会现在必须採取行动,建立并资助该部门。

特朗普也发出推文大赞说「太空部队衝衝衝!」(Space Force all the way!)

太空部队将负责一系列以太空为主的重要美国军事发展,其中包括支持全球定位系统(GPS)的卫星和有助于跟踪导弹发射的传感器。

但是批评者认为,太空部队没有必要,只是官僚主义下一个昂贵又虚荣的计画,还剥夺了空军等部门已经有效完成的工作。

参加国防拨款小组委员会的民主党参议员夏兹 (Brian Schatz) 表示,太空部队是一个「愚蠢的想法」。

他在推特上说,就算不会有太空部队,但有一个冥顽不灵的领导者很危险。

太空军事化

民主党参议员尼尔森 (Bill Nelson)表示,此举将「撕裂空军」。参议员桑德斯 ( Bernie Sanders) 通过推特讽刺说:「也许,只是也许,在政府花数十亿美元军事化外太空前,应该先确保医疗保健没有问题。」

儘管包括美国国防部长马蒂斯在内的五角大楼领导人曾一度反对「太空部队」这个想法,但他们週四都出席记者会表达支持。

五角大厦週四发布的报告中包括建立「太空部队」的细节。根据路透社,美国将于2018年底成立太空司令部的统一战斗指挥部。

未免叠床架屋,五角大厦的报告建议一开始由空军太空司令部的指挥官领导太空司令部。

这項计画的支持者认为,如果不提早准备,俄罗斯和中国这些竞争对手会在太空军事上超前美国。

马蒂斯说:「太空正成为一个有争议的战争领域,我们必须认清这个现实。」

美国是1967年《外太空条约》的成员,该条约禁止在太空中驻扎大规模毁灭性武器,只允许以和平为目的使用月球和其他天体。

前太空人和退役的美国海军上尉凯利 (Mark Kelly) 週四表示,虽然彭斯对外太空可能有军事威胁的说法没错,但军方已经在处理了。

凯利告诉美媒MSNBC说:「太空中的威胁目前正由美国空军处理。在一个充满官僚主义的国防部,再多设置一个科层制的机构没有意义。」

夏立民/李芊 (路透社、美联社)