美对台战略模糊还是清晰好? 专家怎么说

(德国之声中文网) 美国总统拜登预计不久将宣布对华战略，其中要求他明确公开承诺在中国入侵时军事保卫台湾的呼声越来越高。

中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑向德国之声表示，美国「战术清晰」比「战略清晰」重要，虽然在外交态度上模糊，但具体行动已经在不断修正下越来越「清晰」。

他提到，在美中有邦交的情况下，华盛顿没有必要踩中共红线，尤其「外国势力介入」是「中国民族主义的春药」，可以让北京可以用来「扣美国帽子」。

他说：「美国会很临场地运用各个部门去展现不同的意思。」他指美国透过各种军演和实力展现和宣传表态，如「马斯廷号」舰长翘脚观察「辽宁号」。

林颖佑提到，美国现在采取的方式是「用认知来反认知，用舆论来反舆论」，以及「军事做四、五分，其他用宣传模式」来达到向印太国家和北京展现存在的方式。

政大名誉教授丁树範则说，「不管『战略清晰』还是『战略模糊』，有一个前提就是美国国力，包括军力必须要强大。」他说：「这样的话，解放军要打台湾时，美国才有能力介入。」

他表示，如果美国国力无法维持，「讲清晰也没用，模糊就变成对习近平示软」。他强调，美方要让习近平感觉到，「如果美方介入，我的伟大复兴就挂掉了」，这才是重要标准。

台湾方面，丁树範认为，随着中国大陆军事发展，「可用工具变多」，台湾面临的挑战也越大。在中国集团军特战旅持续发展下，加上两栖攻击舰与小型航母的研发，台湾陆军的防御能力堪忧。

他说：「中国大陆陆军作战的概念在改变，我觉得我们国军的高阶指挥官，他们的作战概念改变的速度非常慢。」

林颖佑则认为，台湾方面在两强间主导的机会不大，但在美国持续强化与台湾的合作下，台方可以握美国相关友台法案和军售等机会做出灵活变化。

美国「战略模糊」辩论

美国自1979年以来在外交上承认北京，但另一方面也一直与台北保持关系，并且仍视台湾为其重要的军事盟友。

在这种情况下，美国过去一直维持「战略模糊」，避免激怒北京，也遏制台湾政府正式宣布独立以维持台海和平。不过近来这种想法不断受到挑战。

法新社报导，美国外交关系委员会主席理哈斯 (Richard Haass)在《外交关系》杂志发表的一篇文章中说:「现在是美国推出战略明确性政策的时候了，拜登应该（明确表示）美国将对中国对台湾使用武力作出回应。」

前美国海军军官、现任芝加哥全球事务委员会研究员洛依 (Michele Lowe)也认为，含糊不清的信号只会让北京对于美国的印太承诺存疑。

他说：「过去４年来美国优先的口号使美国在世界上的领导地位下滑，若能明确表态则会确认美国领导地位。」

面对表态压力渐大，白宫印太事务官坎贝尔也在5月4日接受访问时，重申美国「战略模糊」方针不变，因为「战略清晰」有重大的缺点，可能导致情况一发不可收拾。

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