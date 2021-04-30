 美对台战略模糊还是清晰好? 专家怎么说 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2021

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时政风云

美对台战略模糊还是清晰好? 专家怎么说

在中国加强对台施压下，美国是否应该明确表态会在战事中协防台湾，在美国引起争辩。德国之声访问两位军事专家分析其中利弊。

Bildkombo Joe Biden Tsai Ing-wen Xi Jinping

外界关注美国近日出现的「战略模糊」辩论会不会影响拜登即将公布的对华战略方针，也关注中国大陆和台湾会如何做出回应。

(德国之声中文网) 美国总统拜登预计不久将宣布对华战略，其中要求他明确公开承诺在中国入侵时军事保卫台湾的呼声越来越高。

中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑向德国之声表示，美国「战术清晰」比「战略清晰」重要，虽然在外交态度上模糊，但具体行动已经在不断修正下越来越「清晰」。

他提到，在美中有邦交的情况下，华盛顿没有必要踩中共红线，尤其「外国势力介入」是「中国民族主义的春药」，可以让北京可以用来「扣美国帽子」。

他说：「美国会很临场地运用各个部门去展现不同的意思。」他指美国透过各种军演和实力展现和宣传表态，如「马斯廷号」舰长翘脚观察「辽宁号」。

林颖佑提到，美国现在采取的方式是「用认知来反认知，用舆论来反舆论」，以及「军事做四、五分，其他用宣传模式」来达到向印太国家和北京展现存在的方式。

政大名誉教授丁树範则说，「不管『战略清晰』还是『战略模糊』，有一个前提就是美国国力，包括军力必须要强大。」他说：「这样的话，解放军要打台湾时，美国才有能力介入。」

他表示，如果美国国力无法维持，「讲清晰也没用，模糊就变成对习近平示软」。他强调，美方要让习近平感觉到，「如果美方介入，我的伟大复兴就挂掉了」，这才是重要标准。

台湾方面，丁树範认为，随着中国大陆军事发展，「可用工具变多」，台湾面临的挑战也越大。在中国集团军特战旅持续发展下，加上两栖攻击舰与小型航母的研发，台湾陆军的防御能力堪忧。

他说：「中国大陆陆军作战的概念在改变，我觉得我们国军的高阶指挥官，他们的作战概念改变的速度非常慢。」

林颖佑则认为，台湾方面在两强间主导的机会不大，但在美国持续强化与台湾的合作下，台方可以握美国相关友台法案和军售等机会做出灵活变化。

Taiwan | The Three People's Principles Unifies China Schriftzug auf Dadan Insel

金门大胆岛上还可以看到「三民主义统一中国」标语，不过两岸军事实力到了2021年已经差距越来越悬殊。

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近来美国一些知名学者和人士呼吁华盛顿应该给予台湾更明确的安全保证，但白宫印太事务官却不苟同。

《经济学人》杂志的最新封面文章称台湾是“地球上最危险的地方”，分析台海战争的后果并提出如何避免战争的建议。台湾朝野两党分别对此作出回应。

美国情报单位负责人与国防部高官29日出席国会听证会，分别指出中国与朝鲜对美国与其盟友带来的挑战。其中，国家情报局长海因斯认为，美国若改变对台策略，可能加强台湾走向独立的立场。

继日前澳大利亚官员警告台海爆发冲突将带来灾难性的影响後，澳大利亚国防部长达顿25日表示，坎培拉在与中国的冲突中不该忽视台湾问题。隔日中国政府即表态称“中国必须统一，也必然统一。”

美国「战略模糊」辩论

美国自1979年以来在外交上承认北京，但另一方面也一直与台北保持关系，并且仍视台湾为其重要的军事盟友。

在这种情况下，美国过去一直维持「战略模糊」，避免激怒北京，也遏制台湾政府正式宣布独立以维持台海和平。不过近来这种想法不断受到挑战。

法新社报导，美国外交关系委员会主席理哈斯 (Richard Haass)在《外交关系》杂志发表的一篇文章中说:「现在是美国推出战略明确性政策的时候了，拜登应该（明确表示）美国将对中国对台湾使用武力作出回应。」

前美国海军军官、现任芝加哥全球事务委员会研究员洛依 (Michele Lowe)也认为，含糊不清的信号只会让北京对于美国的印太承诺存疑。

他说：「过去４年来美国优先的口号使美国在世界上的领导地位下滑，若能明确表态则会确认美国领导地位。」

面对表态压力渐大，白宫印太事务官坎贝尔也在5月4日接受访问时，重申美国「战略模糊」方针不变，因为「战略清晰」有重大的缺点，可能导致情况一发不可收拾。

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