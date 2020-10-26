 美对台军售不断 北京各部会齐炮轰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2020

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美对台军售不断 北京各部会齐炮轰

美国10月26日公布今年第四波对台军售案，总价逾23亿美元。同一天，中国因美国对台军售案，宣布制裁三间美国企业。中国政府各部门也共同发生谴责。

  • Taiwan US Harpoon Rakete (Getty Images/AFP/P. Lin)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    一周之内两度军售

    10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

  • USA 1979 Deng Xiaoping & Jimmy Carter | Gespräche Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    40余年，上百次对台军售案

    美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    具有标志性意义的F16战机

    在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

  • Taiwan Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    基隆级驱逐舰

    纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

  • Patriot Raketen-Abwehr-System (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    爱国者导弹

    爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

  • Obama erlaubt Verkauf von vier Kriegsschiffen nach Taiwan (picture-alliance/dpa/J.G. David)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    将台湾打造成一个“堡垒”

    近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

  • USA Sunnyvale | Logo von Lockheed Martin Space Systems Company (Imago Images/ZUMA Press)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    北京如何应对？

    历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。

    作者: 雨涵 （综合报道）


  • Taiwan US Harpoon Rakete (Getty Images/AFP/P. Lin)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    一周之内两度军售

    10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

  • USA 1979 Deng Xiaoping & Jimmy Carter | Gespräche Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    40余年，上百次对台军售案

    美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    具有标志性意义的F16战机

    在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

  • Taiwan Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    基隆级驱逐舰

    纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

  • Patriot Raketen-Abwehr-System (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    爱国者导弹

    爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

  • Obama erlaubt Verkauf von vier Kriegsschiffen nach Taiwan (picture-alliance/dpa/J.G. David)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    将台湾打造成一个“堡垒”

    近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

  • USA Sunnyvale | Logo von Lockheed Martin Space Systems Company (Imago Images/ZUMA Press)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    北京如何应对？

    历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。

    作者: 雨涵 （综合报道）


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这是特朗普总统任期内美国第8次做出对台军售的决定。美国国务院宣布此次军售案后第6天，北京外交部祭出反制措施。

美国国防部门21日发布声明稿，宣布美国国务院再核准三项对台军售案，并已正式通知美国国会。目前媒体报导已通知国会的军售案中，只剩下两项还未通过。

美国白宫10月13日再通知国会已核准另外两项对台军售案，预计将出售一款无人机与海防导弹系统给台湾。此外，消息人士也向路透社透露，台美有在讨论武器生产技术转移事宜。

(德国之声中文网) 中国外交部周二 (10月27日)表示， 美国向台湾地区出售武器严重违反「一个中国」原则和中美三个联合公报，并再次谴责美国向“台独”分裂势力发出错误信号。

发言人汪文斌表示，中方敦促美方「停止售台武器和美台军事联系，撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害」。

同一时间，中国国台办发言人朱凤莲表示：「民进党当局顽固『以武谋独』，只会进一步破坏台海和平稳定，给台湾民众带来更大祸害。

中国国防部发言人任国强也说：「美国和『台湾地区』一些人妄图以台制中、以武拒统，这是根本行不通的，最终必然是死路一条。

军售总价逾23亿美元

继上周美国国务院核准三项对台军售案後，美国国防安全合作署26日再宣布将出售100枚鱼叉反舰飞弹给台湾，总价约23.7亿美元。这不仅是过去一周内美国第二波对台军售案，也是特朗普上任後，第九项对台军售案。

台湾外交部也在10月27日早上发布声明证实最新的美国对台军售案，表示台湾外交部已正式接到美国政府通知，并称此举显示美国政府对台湾国防需求的高度重视。

声明中写道：「美国已逐步落实对台军售常态化机制，使我国能即时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。外交部对此表示诚挚欢迎，并对美国持续以具体行动履行《台湾关系法》及「对台六项保证」对台湾的安全承诺，表达由衷感谢。」

台湾外交部也重申，面对中国的军事扩张与挑衅，台湾会持续强化其防卫战力的现代化，加速提升不对称战力，以维护区域和平与稳定。

中国对美企进行制裁

10月27日，中国外交部的例行记者会上，发言人汪文斌就美国对台军售一事做出强烈回应。他表示，美国向台湾地区出售武器，严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报的规定，“特别是‘817公报’的规定，干涉中国内政，严重损害中国的主权和安全利益，向‘台独’分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对。 ”

此前一天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。

赵立坚强调，中方再次敦促美方恪守「一个中国」原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系。他说，「我们将继续采取必要措施捍卫国家主权和安全利益。」

美国国务院发言人奥塔加斯(Morgan Ortagus) 在周一发布的一份声明中回应中国对美国企业做出制裁的决定，表示：「我们对中国因美国对台军售案而对美国公司发动制裁感到遗憾。」

上周，美国国务院核准的三项对台军售案总价约18.113亿美元，案件包含的武器系统包含海马斯多管火箭系统丶增程型距外陆攻飞弹与F-16新式侦照荚舱。路透社在上个月就开始报导，美国政府正在推动多项先进武器的对台军售案。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社) 

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从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。近年来，随着中国军事力量的壮大和台海关系的持续紧张，美国对台军售的种类也在发生变化，从象征性和实用性武器结合，转为致力于将台湾打造成“坚实堡垒”。

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