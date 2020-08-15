 美对华出口量远未达标 特朗普再夸海口 | 经济纵横 | DW | 18.08.2020

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经济纵横

美对华出口量远未达标 特朗普再夸海口

有关美中贸易协定第一阶段执行情况，美国总统特朗普在北京所同意购买美国商品的问题上提供了错误信息。迄今，中国从美国的商品进口比特朗普所达成的交易量少一半；对依赖对华出口的美国农场主而言，情况则更糟。

USA Washington | Donald Trump im Treffen mit US-amerikanischen Arbeitnehmern aus der Technikbranche (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

（德国之声中文网）8月17日，特朗普在接受福克斯电视Fox & Friends节目采访时这样说到中国对双方所达成协议的执行情况："他们在行动--，有很多行动，因为，他们知道，我对他们很生气。"

这不是事实。中国所购买数量远低于双方所达成的协议数量。

DW.COM

本周二，中国海关总署公布的最新进出口数据显示，以美元计价去年中国全年出口同比微幅增长0.5%，进口全年同比下降2.8%。

中国在与美国签订的第一阶段贸易协定当中，承诺要扩大购买美国农产品。美国政府认为，农民应当不会再有领取补助款的需求。

   一直跟踪中国购买情况的彼得森国际经济研究所本月发现，根据美中第一阶段贸易协议，今年一至六月，美国对华出口商品总额应为713亿美元，才能达到全年目标。实际情况却是，出口额331亿美元，仅占原定目标的46%。

向美国农场主许诺的中方购买量下降情况更加严重，购买总量为65亿美元，仅占原定至6月份的167亿美元目标量的39%。

出现这一情况本不让人惊讶，毕竟，全球贸易受到新冠病毒大流行的重创。但特朗普拒绝协商，给予北京任何调整空间。他称，即使不太可能，仍可设想，中国下半年的购买量能弥补此前的减少。

然而，中国现在根本就无意在相关交易上有更多作为。

鼓励制造业回迁

特朗普总统周一称，将在10个月内在美国创造1000万个就业机会，手段之一是向有意从中国迁回的本国制造业企业提供税收抵免。

特朗普在明尼苏达州对自己的支持者们说，他的行政当局也将取消与那些把工作岗位迁往中国的企业的联邦合同。特朗普说，"我们将为那些把就业机会从中国迁回到美国来的企业提供税收抵免"。 

  • China Chengdu | US Konsulat (Getty Images/AFP/G. Chai Hin)

    中美交恶到底在吵什么？

    中国关闭美国驻成都总领事馆

    中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

  • USA chinesiche Botschaft in Houston (picture-alliance/AP Photo/D. J. Phillip)

    中美交恶到底在吵什么？

    美急关中国驻休斯敦总领馆

    7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

  • UK 5G Huawei (picture-alliance/Xinhua/T. Ireland)

    中美交恶到底在吵什么？

    封杀华为游说战

    美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

  • England London Besuch US-Außenminister Mike Pompeo (Getty Images/AFP/H. Mckay)

    中美交恶到底在吵什么？

    蓬佩奥吁世界共抗中国

    蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

  • China Corona-Pandemie | Sinopharm (picture-alliance/Xinhua/Zhang Yuwei)

    中美交恶到底在吵什么？

    美起诉中国黑客窃疫苗机密

    美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

  • Türkei Protest gegen Uiguren-Politik in China (Getty Images/AFP/O. Kose)

    中美交恶到底在吵什么？

    美列11家涉疆企业进黑名单

    7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

  • Frankreich I Huawei Hauptsitz in Paris (picture-alliance/N. Berzane)

    中美交恶到底在吵什么？

    美限制华为员工签证

    美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

  • Hongkong - USA | Versammlung zum Menschenrechts- und Demokratiegesetz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/K. Tsuji)

    中美交恶到底在吵什么？

    美反制《港区国安法》

    《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    中美交恶到底在吵什么？

    美国制裁涉疆中国高官

    美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

  • Nemtsova Interview mit dem US-Senator Marco Rubio (DW)

    中美交恶到底在吵什么？

    中国「对等」制裁美官员

    因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

  • US-Armee Flugzeugträger USS Ronald Reagan in Hongkong (Getty Images/AFP/A. Wallace)

    中美交恶到底在吵什么？

    中美南海军事较量

    7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。


 

 

凝炼/叶宣（美联社、路透社）

 

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