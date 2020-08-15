美对华出口量远未达标 特朗普再夸海口

（德国之声中文网）8月17日，特朗普在接受福克斯电视Fox & Friends节目采访时这样说到中国对双方所达成协议的执行情况："他们在行动--，有很多行动，因为，他们知道，我对他们很生气。"

这不是事实。中国所购买数量远低于双方所达成的协议数量。

一直跟踪中国购买情况的彼得森国际经济研究所本月发现，根据美中第一阶段贸易协议，今年一至六月，美国对华出口商品总额应为713亿美元，才能达到全年目标。实际情况却是，出口额331亿美元，仅占原定目标的46%。

向美国农场主许诺的中方购买量下降情况更加严重，购买总量为65亿美元，仅占原定至6月份的167亿美元目标量的39%。

出现这一情况本不让人惊讶，毕竟，全球贸易受到新冠病毒大流行的重创。但特朗普拒绝协商，给予北京任何调整空间。他称，即使不太可能，仍可设想，中国下半年的购买量能弥补此前的减少。

然而，中国现在根本就无意在相关交易上有更多作为。

鼓励制造业回迁

特朗普总统周一称，将在10个月内在美国创造1000万个就业机会，手段之一是向有意从中国迁回的本国制造业企业提供税收抵免。

特朗普在明尼苏达州对自己的支持者们说，他的行政当局也将取消与那些把工作岗位迁往中国的企业的联邦合同。特朗普说，"我们将为那些把就业机会从中国迁回到美国来的企业提供税收抵免"。

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凝炼/叶宣（美联社、路透社）

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