 美宣布對台軍售 台灣編入2024年國防預算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2023

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时政风云

美宣布對台軍售 台灣編入2024年國防預算

美國政府23日宣布新的對台軍售案，台灣政府表示相關經費已編列入明年的國防預算。台灣政府2024年軍事預算達到190億美元，為史上最高，佔GDP的比例2.5%。這筆史上最高軍事預算，是否能有效達到讓台灣建軍備戰的效果？

美國政府23日宣布新的對台軍售案，台灣政府表示相關經費已編列入明年的國防預算（示意圖）。

美國政府23日宣布新的對台軍售案，台灣政府表示相關經費已編列入明年的國防預算（示意圖）。

新聞稿，蔡英文說：「台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，也爭取更多國際支持」。

她說：「這幾年，我們的國防改革也逐步展現成果」，例如台灣陸軍八輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠。而台灣空軍的勇鷹號高教機已經完成16架交機。此外，F-16A/B型戰機性能提升，今年底將完成全數141架的改裝工程。

她也提到，台灣海軍、台灣海巡署的國艦國造，到今年底，將交船91艘各式艦艇，而第一艘潛艦原型艦，也可望在下個月如期下水。

台灣總統蔡英文21日聽取了2024年預算報告，其中包含受到外界關注的軍事預算部分，圖為今年5月20日蔡英文針對就職7週年舉行演說（資料照）

台灣總統蔡英文21日聽取了2024年預算報告，其中包含受到外界關注的軍事預算部分，圖為今年5月20日蔡英文針對就職7週年舉行演說（資料照）

台灣國防部17日發表新聞稿指出，台灣的國防預算除國防部主管預算外，尚包含特別預算及基金預算，近年台灣國防預算規模自2017年累計增幅63%；而占台灣GDP的比率則自2017年2%，已逐年成長至2023年的2.5%。

台灣國防部進一步表示：「近年國防預算在政府大力支持下，均能穩定成長，有助於建軍備戰工作持續推動」 。

真正的預算增幅恐有限？

雖然台灣軍事預算編列不斷增加，但這樣的增幅在近年扣除物價快速上漲和無法完全執行的費用之後，是否對於台灣的國防安全有直接幫助，台灣政府的國防政策也是否能滿足第一線部隊的需求，仍遭到專家和相關單位質疑。

根據台灣立法院預算中心2022年10月發布、對台灣國防部2023年預算檢討的報告指出，由於台灣軍方未能有效掌握對美軍購結案的餘款退匯時程，致近年相關領域的預算、決算金額差異頗大。

此外，在軍事研發的部分，根據台灣立法院預算中心今年4月發佈的另一份報告也指出，負責軍事武器研發的台灣中山科學研究院（簡稱中科院），其近年財務評鑑結果有多個項目未達到目標值，應檢討成因並謀求改善。

同時，中科院2019年至2022年度研發費用執行率偏低，但2023年度預算數卻大幅成長。因此，報告認為，中科院應依照以前的年度決算數，以及實際需要編列預算 。

台灣軍方的F16V戰機（資料照）

台灣軍方的F16V戰機（資料照）

《自由時報》8月17日報導，台灣國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，考量通貨膨脹問題，2024年的台灣國防預算實際增幅，並沒有外界想像的多。

台灣立法院國防委員會立法委員劉世芳也說，明年度國防預算的人員維持費，還包含要因應重啟一年期義務役的相關人事費用；而在作業維持費上，面對中國軍機、軍艦襲擾台灣頻次增加，相關預算都有增長，而台灣國防部爭取到明年度國防預算比今年增加10％是「差堪告慰」。

而在軍事預算增長外，因台灣人口少子化造成的招募問題，更是超越預算所需面對的嚴苛考驗。對此，舒孝煌表示，「（台灣）軍方應思考大幅度調整現有編制、裝備，以高科技、自動化來減少後勤人力成本問題」。

台灣政府2024年編列了史上最高的國防預算，圖為7月26日台灣年度漢光演習期間，軍方在桃園機場實施演習（資料照）

台灣政府2024年編列了史上最高的國防預算，圖為7月26日台灣年度漢光演習期間，軍方在桃園機場實施演習（資料照）

（台灣總統府、台灣國防部、台灣立法院預算中心、自由時報）

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