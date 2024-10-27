美宣布对台军售隔天 解放军再越台海中线

就在美国宣布批准对台军售之后，中国随即抨击美国“严重破坏中美关系”，并在隔天出动军机、船舰于台湾周边活动。

（德国之声中文网）美国国务院本周末宣布批准了一项19.88亿美元的对台军售方案，其中包含首度对台供售的“国家先进地对空飞弹系统”，这也是美国总统拜登任内第17度对台军售。

台湾国防部称此举有助于台军持续提升防卫韧性，并对美国表示感谢。美国国防安全合作署也在其声明中表示：“这项拟议军售案符合美国国家、经济和安全利益，支持收受方持续提升现代化武装力量并维持可靠的防御能力，增进收受方的安全，有助于维护台海地区的政治稳定、军事平衡与经济发展。”

美国总统拜登在任期内已第17度对台军售 图像来源: White House/ZUMA Press Wire Service/picture alliance

中国要求美国立即停止武装台湾

不过，中国外交部随后便发布声明，抨击美国对台出售武器是“严重破坏中美关系、危害台海和平稳定，向‘台独’分裂势力发出严重错误信号” 。同时称已向美方提出严正交涉，敦促其立即停止武装台湾。

解放军隔日现身台海

就在美国宣布对台军售隔天，中国解放军出动了军机和军舰于台湾周边活动。台国防部10月27日称，从当天上午开始“陆续侦获中共苏恺-30、空警-500等各型主、辅战机及无人机计19架次出海活动，其中16架次逾越(台海)中线及其延伸线”。

台国防部指出，这些解放军机与海上共舰合作执行“联合战备警巡” 。一份由台国防部发布的声明称，正严密监控中共机舰动态，并检派任务机、舰及岸置飞弹系统适切应处。

这也是解放军自10月中的“联合利剑-2024B”大规模演习之后，首度于台湾周围巡航。中国官方目前尚未对此举进一步说明，中国国防部在周末也没有接听路透社的评论请求电话。

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（综合报导）

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