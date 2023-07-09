美宣布向乌克兰提供集束弹 欧洲盟友保持距离

（德国之声中文网）华盛顿将向乌克兰提供集束炸弹，这是一项价值8亿美元的军事援助计划的一部分，目的是帮助乌克兰击退俄罗斯的入侵。在本周五（7月7日）发给记者的一份声明中，美国国务卿布林肯表示，这项新援助计划中的武器和装备“对加强乌克兰的战力，帮助他们重新夺回乌克兰主权领土，保护自己的同胞至关重要”。

与此同时，德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）否决了向乌克兰提供此类武器的建议。贝尔博克在维也纳发表讲话时表示，德国政府将坚守奥斯陆公约。美国的另外一个盟友西班牙表示不支持美国向乌克兰提供集束弹。该国防长罗布雷斯（Margarita Robles）周六表示：“ 西班牙坚持遵守对乌克兰的坚定承诺，同时也坚信某些武器和炸弹在任何情况下都不应提供。” 她强调这是美国的决定，而非北约的决定。西班牙认为即使在“合法防御”情况下也不应使用这类武器。英国首相苏纳克（Rishi Sunak）也表示不会支持使用集束弹，强调英国是签署奥斯陆公约的国家之一。他表示，英国将继续以其他武器（包括重型战斗坦克）：“继续尽力支持乌克兰抵抗俄罗斯的非法和无端侵略”。

美国工厂加班为乌克兰生产弹药

奥斯陆公约被认为是约束有争议的集束炸弹的一个里程碑。这项公约于2010年生效。 迄今为止，已有110个国家签署，另外还有13个尚待批准的国家。签约国承诺不生产、储存和使用这类武器。不过，包括俄罗斯、美国、中国、印度等大国都没有签署该公约。乌克兰也不在其列，亚洲、中东、北非和东欧地区的成员国比例都很低。

集束炸弹是将小型炸弹集合成一般空用炸弹与炮弹的型态，利用数量的特性增加涵盖面积和杀伤范围，每个小型炸弹又称为子炸弹。据国际红十字会称，它们可以通过飞机、大炮和导弹发射。除了弹药在撞击时造成的最初伤害外，集束炸弹的爆炸哑弹率也很高，在最近的一些冲突中高达40%。这也是集束炸弹备受争议的原因之一。这就意味着数千枚较小的未爆炸的炸弹仍然残留，并且可能在数十年后继续造成人员伤亡。

反对使用集束炸弹的人士认为，这种武器给平民造成“巨大伤害”，“可以在冲突结束后几十年仍在伤害平民”。它们造成的影响与地雷类似，有时会导致受某个地区无法居住。例如，战争结束几十年后，老挝一些地方仍然不能住人。

根据人权观察组织的说法，俄罗斯军队在乌克兰“广泛使用了集束弹，导致许多平民伤亡”。该国际非政府组织表示，乌克兰军队也已使用了这些武器，导致“多名平民死亡和严重受伤”。

一些军事专家认为，集束弹可能有助于乌克兰在针对驻扎在战壕中的俄罗斯军队的反攻中取得进展。俄罗斯对美国的决定提出了批评，认为这增加了核战争的可能性。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在周六（7月8日）表示，美国的决定是其反俄路线的又一次“公然展示”，旨在将乌克兰冲突最大限度地延长。她还指出，美国这个决定是“绝望之举”。

俄罗斯入侵乌克兰在本周六（7月8日）已进入第500天。基辅方面一直在请求集束弹援助。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上发布了一段未注明日期的视频。这段影片中他视察了蛇岛，他表示在此向每一位士兵致以衷心的感谢：“这已经是我们的第500天了。” 他还说："今天，我们在蛇岛上，它永远不会被占领者征服，就像乌克兰的其他地方一样，因为我们是勇敢之国"。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



（路透社、法新社、美联社、德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

