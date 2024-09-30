美宣布史上最大笔对台军援 中方： “以武助独”必将引火烧身

美国总统拜登批准向台湾提供高至5.67亿美元的安全援助，这笔资金的规模几乎是去年夏天获批的对台军援的两倍。中国外交部出回应表示，“台独”是死路一条，美国执意“以武助独”必将引火烧身，自食恶果。

（德国之声中文网）白宫表示，美国总统拜登昨日（9月29日）批准向台湾提供高至5.67亿美元的安全援助。根据中央社报道，这是美国迄今最大的此类援助计划。

虽然美国在外交上并不承认台湾是一个独立国家，但它却是台北的重要合作伙伴和主要的武器供应方。这令北京感到担忧和不满，中国多次呼吁华盛顿停止向台湾军售。

白宫在一份简短的声明中说，拜登已委托国务卿“指示国防部调拨高至 5.67 亿美元的物品，服务以及军事教育和培训，以向台湾提供援助”。白宫没有透露方案的具体细节，这笔资金的规模几乎是去年7月获批的 3.45 亿美元军事援助的两倍。

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美国国防部副部长希克斯(Kathleen Hicks)去年曾对美联社表示，美国从俄乌战争中吸取的一大教训就是：应该在攻击开始之前就向台湾储备武器。希克斯指出，一旦冲突爆发，为台湾提供补给的工作将变得很复杂，因为台湾是一个岛屿。

美国今年4月批准了一项对外援助法案，向乌克兰、以色列及台湾提供总值950亿美元援助。

北京近年来加大了对台湾的军事和政治压力。中国称“不放弃对台使用武力”并多次强调“统一是不可避免的”的言论。

本周一（9月30日）中国外交部发言人林剑在例行记者会上对最新一笔对台军援发出回应表示，“台独”是死路一条，美国执意“以武助独”必将引火烧身，自食恶果。中方敦促美方停止以任何方式武装台湾。

（路透社，法新社等）

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