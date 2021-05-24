美审查病毒起源报告 北京：武汉研究所零感染

(德国之声中文网) 根据路透社报导，美国政府消息人士透露，美国情报机构正在审查关于中国武汉病毒研究所的研究人员在2019年11月因身体不适就医的相关报告，他们表示，目前仍然没有证据表明新冠病毒源自该实验室。

熟悉美国情报报告的消息人士说，在前总统特朗普执政期间流传的一份仍未对外公开的美国情报报告称，三名武汉病毒研究所的研究人员在2019年11月出现很严重的病症，以至于他们必须到医院接受治疗。

其中一位消息人士说，目前仍不清楚这些研究人员是否住院，或者他们的症状是什么。三名研究人员就医後的一个多月，新冠病毒首先出现在武汉，然后传播到世界各地。

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki) 同日在新闻发布会上说：「我们没有足够的信息来得出关于新冠病毒起源的结论。我们需要数据。我们需要一个独立的调查。而这正是我们一直在呼吁的。」

有关武汉病毒研究所人员2019年11月就医的相关讯息是23日由《华尔街日报》率先披露。对於相关讯息，中国外交部发言人赵立坚24日在例行记者会上出面驳斥，表示中国科学院武汉病毒研究所今年3月已做过相关解释，强调2019年12月30日之前，武汉病毒研究所未接触过2019新型冠状病毒，迄今为止，该所职工和研究生保持新型冠状病毒「零感染」。

他说：「今年1月，中国—世卫组织联合专家组考察了湖北省疾控中心丶武汉市疾控中心丶武汉病毒研究所等机构，经过在中国的实地走访和深入了解，专家组一致认为，关于中国实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的。」

赵立坚呼吁美国相关部门尽快澄清，给世界各国一个满意的交代。他说：「我们希望有关各方都能像中方一样，采取科学合作态度，同世卫组织开展溯源合作，为人类早日战胜疫情丶更好应对未来突发公共卫生事件作出积极贡献。」

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki) 同日在新闻发布会上说，美国没有足够的信息来得出关于新冠病毒起源的结论。

与新冠病毒起源相关的说法，过去一年多来存在许多争议。在3月发布的一份与中国科学家共同撰写的报告中，一个由世界卫生组织领导的专家小组总结了今年1月和2月在武汉及其周边地区所做的调查结果，该小组表示，新冠病毒可能是通过另一种动物从蝙蝠传染给人类的，但「通过实验室外泄被认为是一个极其不可能的途径」。

美国未排除任何假设

然而，一位匿名的美国官员向路透社表示，美国情报界目前并未排除任何一种理论。该官员补充道，关于武汉病毒研究所员工可能在2019年11月受到感染的情报报告「不能被美国研究人员否定」。

一些美国保守派网站和美国国会的共和党议员都在宣称新冠病毒是从中国实验室逃脱的假设。美国情报机构还没有对这一假设做出自己的判断。

消息人士称，美国国务院于2020年1月15日，发布了一份关于新冠病毒和武汉病毒研究所的情况说明的文件，部分内容是基于机密报告中的信息。消息人士称，中央情报局丶国家安全局和国防情报部门为该假设的公开概况介绍和机密报告做出了贡献。两者都是由国家情报局局长办公室收集的。

目前的美国政府机构丶调查新冠病毒起源的专家以及美国政府官员都认为这份机密报告的理论是有效的。一位了解这些调查细节的美国政府人士向路透社透露，美国政府机关担心世卫组织的代表无法在中国境内对新冠病毒起源进行独立调查，因此对世卫组织的调查结果持谨慎态度。

白宫国家安全委员会的一位发言人说：「我们仍然对新冠疫情最初期的相关资讯存在严重疑问，包括它在中国境内的起源。」

在美国共和党众议员上周自行发布的关于新冠病毒起源的报告中，美国众议院情报委员会的共和党议员声称，有重要的间接证据表明新冠病毒可能是从武汉病毒研究所的实验室外泄的。该报告说，这些证据包括表明该实验室的「几位研究人员」在2019年秋季出现感染新冠病毒相关症状。

24日开幕的世界卫生大会并未宣布世卫的专家代表团是否会有任何后续行动，但世卫成员国可能会在为期一周的论坛上发言提出关切。美国卫生部长贝塞拉 (Xavier Becerra) 将于25日在世界卫生大会中发言。

(路透社等)

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