美官員：G7與北約領袖將聚焦中國及加大對俄施壓

（德國之聲中文網）七國集團領導人峰會6月26日即將在德國登場，美國高級官員週三（6月22日）表示，會議上將會討論中國「脅迫性的經濟行為」以及預計宣佈對俄羅斯施壓的新措施。

美國、七國集團和北約聯盟的領導人將在下週加大對俄羅斯在烏克蘭戰爭中的壓力，同時強調他們對中國的持續關注。

美國總統拜登預計週六啟程赴德國南部與其他七國集團領導人會面，接著再到馬德里參加北約峰會，預計北約將會宣佈擴大其在東歐部署部隊的計劃，華盛頓將制定加強歐洲安全的措施。

多名美國官員說，澳大利亞、日本、韓國和新西蘭的領導人將首次加入北約峰會，旨在表明烏俄戰爭並未減弱西方國家對中國的關注。

其中一位官員說，「俄羅斯對烏克蘭的戰爭激發了我們在全世界的夥伴關係，這也顯示戰爭出並沒有使我們放棄對中國的關注。事實上，反而「恰恰相反」。

這位官員說，事實上，北約領導人6月29日至30日在馬德里舉行會議時將批准一項新的戰略概念，包括俄羅斯帶來的威脅，並首次涉及中國。

另外，今年接掌七國集團主席國的德國，還邀請阿根廷、印度、印尼、塞內加爾和南非參加峰會的部分會議。

劍指中國與俄羅斯

官員們透露，七國集團領導人將發起一項新的基礎設施倡議，旨在為低收入和中等收入國家提供高質量、透明的投資選擇，這顯然是劍指中國的「一帶一路」倡議，該項目因合同不透明和貸款條件苛刻而受到批評。

要求匿名的官員表示：「在峰會上，我們將推出一套具體的建議，以增加對俄羅斯的壓力，並表明我們對烏克蘭的集體支持」。但並未透露更多細節。

美國官員說，烏俄戰爭導致能源和食品價格急劇上升，並危及了中低收入國家的影響，這也將是另一個焦點。

他補充：「領導人還將推進一個以自由和開放為基礎的世界願景－不是脅迫，不是侵略，也不是劃分勢力範圍。而是加強我們在經濟問題、網絡空間的合作，特別是來自中國的挑戰。

美國官員說，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）將在這兩場會議上發表視頻講話，闡述他對抗俄羅斯的作戰計劃以及他的國家為執行計劃所需的援助。

這些官員說，拜登將與德國總理奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz）舉行雙邊會晤，並將在馬德里與西班牙首相佩德羅·桑切斯（PedroSanchez）和國王會晤。

观看视频 01:33 芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

目前還未有拜登是否會與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）舉行雙邊會晤的消息。埃爾多安阻止芬蘭和瑞典加入北約的計劃，但其中一位官員說，華盛頓相信該議題將得已解決，並能達成共識。

（路透社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。