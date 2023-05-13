美官員：G7成員將團結一致應對中國

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）本週將赴日本出席七國集團（G7）峰會，一位美國高官週一（5月15日）向路透社透露，這場峰會將顯示各國領導人基於共同價值觀，會對中國採取團結一致的策略，同時認可每個國家將個別妥善處理與北京的關係。

這位不具名官員告訴路透社，拜登的日本之行將表明，華盛頓既能支持烏克蘭，又能與印太地區保持前所未有的互動程度。

為期3天的G7峰會將在週五（19日）開始，成員包括英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國這7個富裕國家。被問及上述7國能否在應對中國時保持團結，該匿名官員回答：「我認為，你可以期待的是，G7領導人將明確表示，在以共同價值觀為基礎的共同策略背後，我們都是統一又團結的。」

該官員補充：「同時，每個七國集團國家都將管理自己與中國的關係，但這些關係都圍繞著相同的指導原則。 」他說，雖然對中國立場是這次廣島G7峰會的「複雜議題之一」，但美國對達成共識「非常樂觀」。

他同時告訴路透社，此次主辦國日本「在制定議程上發揮了很大的作用」，日本「非常、非常關注經濟安全問題，包括應對中國」。

首爾梨花大學國際研究副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）15日也指出，G7大部分成員都在歐洲，支持俄烏戰爭因而成為重中之重，但「作為七國集團在亞洲的支柱，日本特別注重調整國際秩序以應對中國的崛起」。

此次峰會，日本首相岸田文雄邀請了8個客座國家共同與會，包含韓國、澳大利亞、印度、巴西、越南、印度尼西亞、科摩羅和庫克群島。美聯社分析，這些嘉賓都與中國、俄羅斯有著複雜的政治和經濟關係。

李雷夫告訴美聯社，岸田政府的議程和其他客座邀請反映出其努力，「不是為了遏制中國，而是為了擴大國際聯盟，以捍衛國家行為準則」。

晶片禁令有共識？

2年前，在英國舉行的G7峰會上，各國領導人曾就人權問題共同譴責中國。

但上個月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出訪北京時的相關發言，使各國在如何應對中國的立場上出現了分歧。馬克龍呼籲歐盟減少對美國的依賴，並告誡歐盟不要被捲入由 「美國模式和中國過度反應」推動的台灣問題之中。

針對向中國出口半導體技術的禁令，被問及7國領導人對此是否有共識、外界能否期待G7為此達成協議時，該受訪的匿名美國官員表示：「各界都有共識，需要確保技術的安全性。我不想在有關討論開始之前，就去談論有哪些協議將成形，但我認為在半導體領域具重要地位的國家，在此事上都有高度的共識和廣泛的協議。」

「我認為你可以期待，各國將基於相同原則達成共同協議，以定義與中國的關係，」該官員說道。

15日，中國外交部稱G7國家為「富國俱樂部」成員，敦促該集團不能只從少數國家利益出發，損害國際社會絕大多數國家的利益。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示：「美國脅迫有關國家對中國大搞經濟脫鉤、科技封鎖、無理打壓中國企業，絕不是什麼『公平競爭』，而是嚴重違背市場經濟原則和世貿組織規則。」

汪文斌說：「日本作為G7輪值主席國不要為虎作倀，不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。」並呼籲G7「多想想如何為世界的和平、穩定與發展做些實實在在的好事」。

其他議題

路透社報導，除了對中策略之外，G7也將把重點放在支持發展中國家所面臨的問題，包括債務危機和氣候變化，他們也將討論如何採取更大膽的行動，以加速清潔能源轉型。

峰會場邊，拜登預計與日本、韓國領導人舉行三邊會談。美國官員透露，談論內容將涉及經濟安全、擴大軍事演習以及對朝鮮的共同關切。

峰會結束後，拜登也將歷史性地前往巴布亞新幾內亞，在當地短暫停留，接著前往澳大利亞參加5月24日的四方安全對話會議（QUAD），成員包括澳大利亞、印度、日本和美國。此前，中國曾指責該集團為一個「亞洲北約」。

（路透社、美聯社、中國外交部）