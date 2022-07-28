美官員聚焦全球糧食危機 籲北京助斯里蘭卡債務重組

（德國之聲中文網）美國國際開發署署長鮑爾（Samantha Power）週三（7月27日）呼籲中國幫助斯里蘭卡和其他向北京大量借款的國家進行債務重組，而不僅僅是提供信貸額度和緊急貸款。

鮑爾在出訪印度時表示：「最大的問題是北京是否會像其他雙邊債權人一樣重組債務。」她將印度援助斯里蘭卡的關鍵措施，與中國在過去二十年間提供的貸款交易與基礎建設資處做對比，批評中國提供斯里蘭卡「不透明的貸款交易，利率高於其他貸款人」，並說中國資助的基礎設施項目往往沒有什麼實際用途。

鮑爾警告，儘管斯里蘭卡危機是不同因素造成的，但並非特例。非洲和亞洲的幾個國家也同樣希望他們關於重組債務的呼籲能夠得到回應。她說：「北京應以透明的方式並在與所有其他債權人平等的條件下參與債務減免，這一點確實至關重要。」

斯里蘭卡已宣布破產，並暫停償還其510億美元的外國貸款。這場危機導致該國燃料、廚用煤氣和藥品嚴重短缺，民眾必須大排長龍嘗試取得基本用品。這樣的結果導致該國發生大規模抗議活動，該國總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）也因此被迫下台。

美聯社報導指出，斯里蘭卡政府正在準備一項債務重組計劃，這是該國與國際貨幣基金組織談判的救援方案的一個條件。中國占斯里蘭卡債務的10%，但它拒絕提供債務削減。

此外，氣候衝擊使已經受到新冠疫情打擊的國家的經濟陷入困境，俄烏戰爭也使全球糧食和燃料短缺問題更加嚴重。鮑爾27日指出，隨著通貨膨脹的飆升，十幾個國家出現了與糧食和燃料價格有關的抗議。她說：「如果歷史能提供任何線索，我們知道斯里蘭卡政府可能不會是最後一個倒下的政府。」

批俄羅斯不願兌現烏克蘭穀物運送承諾

鮑爾本月稍早造訪東非，關注該地區的飢餓危機。根據統計，今年將有超過5000萬人面臨嚴重的糧食不安全問題。她說，由於俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，導致降低全球糧食價格至關重要的數百萬噸穀物和石油被封鎖在烏克蘭海港。

鮑爾表示，印度的聲音和外交行動在促成交易與協助烏克蘭糧食出口發揮了關鍵作用。但是，在協議簽署數小時後，俄羅斯的導彈襲擊了烏克蘭的黑海港口敖德薩，她承認該協議「非常懸而未決」。

在她演講後的新聞發布會上，鮑爾說，俄羅斯同意達成協議是一個比其他選擇「更好的情況」，但她補充說，這些穀物能夠到達全球市場的唯一途徑，是俄羅斯允許它們被運輸且不對其進行攻擊。

她說：「到目前為止，我們從俄羅斯看到的是一連串的謊言和不兌現的承諾。關鍵是所有國家，而不僅僅是美國或印度，要讓俄羅斯遵守協議的條款。」



（美聯社、印度時報）

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