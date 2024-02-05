 美官員籲巴布亞紐幾內亞拒絕中國安全協議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2024

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时政风云

美官員籲巴布亞紐幾內亞拒絕中國安全協議

隨著美中競爭延續，太平洋島國成為地緣政治焦點。巴布亞紐幾內亞外長日前透露，中方正尋求與該國達成防務與安全協議；美方則呼籲巴布亞紐幾內亞拒絕中國，看看「其他的選擇」。

巴布亞紐幾內亞是太平洋最大的島國。圖為該國國旗。（資料照）

巴布亞紐幾內亞是太平洋最大的島國。圖為該國國旗。（資料照）

（德國之聲中文網）據澳洲媒體《雪梨先驅晨報》週一（2月5日）刊出的報導，美國副國務卿維爾馬（Richard Verma）稱美方曾敦促太平洋島國巴布亞紐幾內亞，拒絕中國提議的安全協議。

「我們已經看到，中國在防務、投資方面的承諾伴隨著高昂的代價。這就是我們要跟巴布亞紐幾內亞表達的。」維爾馬稱，獨裁政權會立下「虛假承諾」，而有些國家跟中國達成了投資協議，卻可能陷入「債務陷阱」。他向太平洋島國喊話：「還有其他的選擇。」

維爾馬上週曾造訪澳洲，此前也到訪南太平洋地區。他說太平洋地區正上演一場影響力的競逐，而美國「必須積極競爭」，期盼太平洋島國選擇跟「遵守規則、達到國際標準的國家」簽訂防務或投資協議，而「中國已展現出其並沒有這麼做，對於以規則為基礎的現代秩序也不感興趣」。

延伸閱讀：中国扩大太平洋岛国影响力 澳总理称该国才是首选

中巴警務談判

巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape）將於7日訪澳，並預計將向澳洲國會發表演說。

巴布亞紐幾內亞過去曾表明立場：美國和澳洲是安全夥伴，中國則是重要的經濟夥伴。

中國的安全協議正展開早期談判，現階段僅在經濟、貿易層面與中國打交道。今年1月底，巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkachenko）接受路透社訪問時表示，中國去年9月向巴布亞提議，可協助其訓練警力，並提供設備與監控科技等。

「他們是我們最大的貿易夥伴之一，但他們提議協助我們國內安全方面的警務與安全工作。」特卡琴科稱，巴布亞紐幾內亞將評估中國的提案是否跟既有的澳洲、美國合作重疊。

中國外交部發言人汪文斌1月29日被問及此事，他回應稱「不了解具體情況」。他也說，巴國是中國在太平洋的「好朋友、好夥伴」，且中國「始終在平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容的基礎上」與巴國合作，包含在警務領域上。

圖為今年1月，巴布亞紐幾內亞首都爆發示威行動。

圖為今年1月，巴布亞紐幾內亞首都爆發示威行動。

延伸閱讀：不撒幣了 中國為何減少南太平洋島國金援？

與美澳的合作

特卡琴科說，巴布亞紐幾內亞不是「騎牆派」，不會做任何有損與澳洲、美國防務關係的事。

上個月，巴布亞紐幾內亞與澳洲簽訂了價值2億澳幣的安全協議，強化其警務工作。幾日之後，巴國總理馬拉佩在雪梨的一場投資會議上稱，他去年10月造訪北京時，並未與中方展開安全方面的對話。

今年1月，巴布亞紐幾內亞首都莫爾斯比港爆發騷亂事件，導致至少十幾人死亡，許多商店遭放火、打劫。馬拉佩政府動用了該國的防衛部隊來恢復秩序，但並未尋求澳洲的幫忙。中國大使館則曾向巴國提出對當地中國公民安全的憂慮。

去年5月，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）造訪之際，巴布亞紐幾內亞也曾與美方達成防衛合作協議，允許美軍進入巴國的港口和機場。

過去數十年來，美國及其盟友澳洲把太平洋地區視為其勢力範圍。在2022年索羅門群島與中國簽署安全協議之後，美澳試圖阻止太平洋島國與中國建立安全紐帶。

美國國務卿布林肯去年5月造訪巴布亞紐幾內亞，與該國簽訂安全協議。

美國國務卿布林肯去年5月造訪巴布亞紐幾內亞，與該國簽訂安全協議。

（綜合報導）

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