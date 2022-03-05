美官員籲台灣加強不對稱戰力 台專家意見不一

（德國之聲中文網）國際社會持續關注台灣防禦能力之際，美國一位高級國防官員周四（3月10日）在參議院聽證會上表示，如果中國選擇通過進攻侵犯台灣的主權，烏克蘭抵禦俄羅斯部隊頑強抵抗可以成為台灣自衛的典範。

美國與台灣沒有正式關係，但美國是台灣的主要武器供應國，長期敦促台灣購買打造「不對稱戰力」所需的武器，以對抗中國更強大的軍力。

美國國防部負責戰略的助理防長卡琳（Mara Karlin） 表示：「我認為，我們現在在烏克蘭看到的情況對台灣來說是一個非常值得研究的案例，因為烏克蘭的案例說明為什麼台灣需要盡其所能建立不對稱戰力，讓其民眾做好準備，以便在中國選擇侵犯其主權時能夠盡可能地抵禦。」

此外，美國國務院負責政治軍事事務的助理國務卿路易斯 (Jessica Lewis) 同日也向美國參議員表示，美國一直有敦促台灣採購不對稱戰力所需的武器，因為這些系統在烏克蘭戰事中顯示能有效防禦。

路易斯說，台灣需要優先考慮短程防空、海軍海上水雷、海岸防御以及巡航導彈，並補充說美國和台灣在什麼是不對稱系統的意見越來越一致。她說：「我們正與他們在這方面合作。我認為我們現在對這個問題有了更深的理解。」

路易斯表示，台灣也需要從烏克蘭的預備役部隊改革中得到啟示，烏克蘭有志願的領土防衛部隊和大約90萬名預備役軍人，其民眾「必須准備好戰鬥」。她說，台灣剛剛建立了全民防衛動員署，並在發展階段與美國國民兵合作。她重申：「顯然，我們不希望在台灣發生武裝衝突。」

專家：台灣軍備正朝美國建議方向努力

針對美國官員對台灣防禦所作出的建議，台灣國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲在接受德國之聲訪問時表示，台灣目前正朝美國建議的方向努力。他表示，美國自2017年起的18個對台軍售項目中，有16項都與不對稱作戰有關，而台灣內部的「海空特別預算」也主要投資在防空跟反艦導彈等項目。

他說：「台灣的軍備投資正朝一個對的方向前進。我非常贊成美國助理國務卿提出的建議，認為台灣可以持續強化與水雷跟海岸反艦導彈相關的項目。隨著中國國防預算的持續增加，台灣也應該持續朝這個方向加速發展。」

目前擔任國民黨國際部主任的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正也點出，美國基本上希望把台灣變成一個堡壘，以「刺蝟島」的概念讓敵人無法輕易攻破。他表示，這種戰略的目的是要讓攻擊方顧慮到，若開戰是否會造成很大傷亡，藉此來嚇阻敵方的意願跟行動。

他告訴德國之聲：「美國認為台灣現在的國防預算，應該以這種不對稱的概念，不要去跟中國飛機對飛機、坦克對坦克，因為他們認為台灣只要守住自己，不被吞掉，這是最好的。」

但黃介正也警告，台灣以「刺蝟島」的方式去進行防禦，可能遇到的一個困境是當物資在戰爭時無法運抵台灣時，是否會造成斷糧或物資缺乏的狀況。他表示，這也是為何在部分傳統的建軍思維中，部分人士認為台灣的海軍不能只守沿海，也要在沒有國家能幫助台灣時，讓軍艦可以護航郵輪進到台灣來運送物資。

他說：「為何台灣會這麼多年的建軍方向，跟美國會有些討論，主要的原因是刺蝟也許不容易把它吞下去，但刺蝟會餓死。烏克蘭事件發生後，國際上有很多奧援，好像幫得到烏克蘭，但這些物資誰能保證可以進來？這是台灣需要思考的部分。」

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。