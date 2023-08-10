美官員：澳洲可成為高超音速武器試驗場

（德國之聲中文網）美國陸軍部長沃穆斯（Christine Wormuth）週三（8月9日）向法新社表示，在美英澳同盟（又稱奧庫斯，AUKUS）之下，澳洲可能成為美國高超音速武器和其他遠程精確武器的試驗場。

沃穆斯在華府接受電話採訪時說，澳洲其中一項優勢是距離遠，而且相對來講地廣人稀。她主張，一旦涉及高超音速，或美國具備的精確打擊導彈能力，要想在美國找到可以實際測試這些武器的空地「是個挑戰」，而澳洲許多領土在測試武器方面更為可行，這一點是澳方的優勢與價值。

針對部分說法質疑，美國挾其壓倒性的軍事力量及幅員廣闊的優勢，是否會在美英澳同盟關係之中占主導地位，沃穆斯回應，她期盼英國與澳洲積極參與、共同承擔風險：「他們確實也這麼做了。」在她看來，澳洲官員選擇參與此同盟不是為了「取悅美國」，而是因為澳方認為此事符合其國家利益，能幫助他們應對區域內的挑戰。

AUKUS近期進展如何？

美英澳在2021年公布AUKUS協議，外界視之為對抗中國在印太影響力的舉措。法新社指出，AUKUS至今主要聚焦於提供核動力潛艦給澳洲，但近期越來越關注發展遠程精確打擊、人工智慧（AI）、高超音速武器等先進能力。中國則一直反對AUKUS協議，主張這破壞區域和平穩定。

今年3月，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）曾在美國加州會晤，敲定核潛艦協議細節，隨後3國宣布將在澳洲建造由英國設計、美國共享技術的核動力潛艦。中國外交部發言人汪文斌當時批評，美英澳「為了一己地緣政治私利」，破壞國際核不擴散體系，「在錯誤和危險道路上越走越遠」。

7月底，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）造訪澳洲，亦與澳方談到AUKUS協議；儘管部分美國共和黨議員對此協議有所質疑，但當時澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）曾說，相信美國兩黨最終都會支持。

據澳洲媒體《坎培拉時報》（Canberra Times）報導，澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）9日也稱，澳方與美國政府及參院委員會就此議題已取得重大進展。

中澳關係解凍？

在AUKUS協議持續推進之際，澳洲與中國的關係也受到矚目。隨著澳洲中間偏左的新政府去年贏得選舉，中澳關係有破冰跡象，例如今年1月，有消息稱中國已恢復對澳洲煤炭、木材的部分進口。上週五（8月4日），中國商務部更宣布撤銷對澳洲大麥的反傾銷稅和反補貼稅，讓3年的懲罰性關稅宣告終止。

中國自2020年起對澳洲大麥課徵80%的關稅，隨後澳洲向世界貿易組織（WTO）提出對中國的申訴。外界普遍認為，中國此舉是為反擊澳洲呼籲溯源新冠病毒一事，並逐漸演變成中澳兩國的貿易戰。

據路透社報導，澳洲4日趁著中國撤銷對大麥的關稅之際，呼籲中國也取消其他剩下的對澳貿易限制，包含葡萄酒、龍蝦、肉品等產品，進一步促進兩國貿易關係正常化。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



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