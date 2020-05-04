美官员追忆「五四」精神: 何为爱国?

(德国之声中文网) 美国副国家安全顾问博明 (Matt Pottinger) 周一在美国维吉尼亚大学米勒中心举办的一场线上研讨会上以中文发表演说。由於适逢中国「五四运动」的101周年，博明便以该运动的精神作为演说的主轴，谈论时下中国人的公民意识。

博明表示，随着五四运动迈入第二个世纪，中国人仍是唯一能回答何为「五四运动」最终遗产的人。

博明认为，现在继承「五四」精神的中国人，是像在新冠吹哨者李文亮医师一样有公民意识的中国公民。他说：「在我看来，现在『五四』的继承人，就是有公民意识的中国公民，其表现在于他们做出的大大小小的勇敢行为。李文亮医生就是这样的人。」

博明引用李文亮接受媒体访问时的回答，表示李文亮所谓的「健康的社会，应该有多个声音」的说法，正是使用了胡适的「大白话」。博明接着説，在今日的中国，见记者或当记者都需要勇气。

然而，现在在中国坚持「五四运动」民主愿望的人，通常会被中国共产党标示为「不爱国」丶「亲美」或有「颠覆性」。

他表示：「如今在中国，连找到国内外的调查记者都难上加难。一些试图揭露武汉疫情的公民记者失踪了，包括陈秋实丶方斌和李泽华。 最近几个月，被驱逐出境的外国记者人数超过了几十年中被苏联驱逐出境的人数。李文亮 的医生同事艾芬医生也对武汉的疫情提出了警告。据报道，艾芬医生在接受采访后再也不 能露面了。」

虽然中美的对立局面因新冠疫情再度升高，但博明在演说的问答时段也重申，美国并没有考虑因新冠疫情对中国采取惩罚性的措施。他说：「特朗普总统在做的是继续执行已存在的政策，而这个政策是与中国建立平等且公正的关系。双方的关系不再是因为中国自行实现自由化，而准许他们利用中美的双边关系。」

「中国人不配民主?最不爱国的论调!」

博明却认为，当政府压迫有点勇气的普通行为时，此举往往会招致更大胆的英勇行为。他说，过去几个月，中国国内有许多人表现出道德与行动上的勇气，而他们都是在追求胡适与张彭春之後，几代中国人的共同理想。

博明在演说中也提到了胡适与张彭春两名「五四运动」的代表人物。他说，胡适所提倡的「白话文运动」，强调的是文字应该反映人民的声音，而不只是记录先贤。换句话说，博明认为「白话文运动」体现出胡适根本不在乎菁英主义。

博明强调：「他们中有政治人物丶有人把生命献给了信仰，也有人遵循中国传统的良心学者，很多是普通公民。许章润丶任志强，许志勇丶伊力哈木丶方方丶20 位拒绝上帝服从共产党的天主教神父，以及去年数百万为法治—法律的统治—而和平示威的香港市民。这些还只是少数。」

博明在演说中也提到了胡适与张彭春两名「五四运动」的代表人物。他说，胡适所提倡的「白话文运动」，强调的是文字应该反映人民的声音，而不只是记录先贤。换句话说，博明认为「白话文运动」体现出胡适根本不在乎菁英主义。

而曾代表中华民国参与制定《世界人权宣言》的中国学者张彭春，也因在宣言制定过程中，扮演了独特的角色，被西方学者视为结合西方个人主义与中国集团主义的代表。

虽然张彭春後来因对中国缺乏民主感而感到沮丧，并因此辞去外交官职务，但是博明在演说中也提到：「张彭春和胡适都知道『中国人不适合民主』 不过是一派胡言，是最不爱国的论调。今天的台湾就是鲜活的证据。」