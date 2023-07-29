美官员访澳大利亚 承诺助澳制造导弹

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）本周访问了澳大利亚，参与美澳部长级磋商会议（AUSMIN）探讨区域安全和军事合作。

7月29日，布林肯和奥斯汀在布里斯班与其同行澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）及防长马尔斯（Richard Marles）举行2+2会谈。两国官员在会后宣布了一个合作项目，称华盛顿将透过帮助澳大利亚发展导弹制造和出口产业来加强其日益缩减的武器储备。

马尔斯对对媒体表示：「我们希望看到澳大利亚在两年内开始制造导弹」。澳大利亚将通过此项目开发制导多管火箭发射系统（GMLRS），马尔斯还称该项目促进了澳大利亚的国防和工业基础。

除此之外，堪培拉还同意翻修该国北部具有重要战略意义的军事基地，使其能够举办演习并加强美军轮替。马尔斯补充说，澳大利亚还将加快接待美国核动力潜艇的来访。

澳总理：奥库斯协议按计划进行

美国和澳大利亚政府代表也讨论了奥库斯协议（AUKUS）的进展情况，该协议除了包括澳大利亚向美方购买核动力潜艇，还将令澳大利亚能够发展自己的核动力潜艇。尽管部分美国国会议员致信拜登称，向澳大利亚出售潜艇将「令人难以接受地削弱」美国舰队，质疑华盛顿为何要向澳大利亚出售潜艇，但澳防长马尔斯认为，相信美国两党议员最终都会支持这项协议。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周五稍早也提到，他确信美国向澳大利亚提供核动力潜艇的协议正在按计划进行。阿尔巴尼斯在当天与奥斯汀和布林肯一起出席的媒体活动上向两位美国官员表示：美国和澳大利亚正在共同努力促进本地区的安全、稳定和繁荣。

中澳双方外长和官员去年12月曾在北京举行会谈

与中美维持交流

澳大利亚目前正在重塑其国防力量，以应对中国的军事建设，并计划提高其远程打击能力和国内导弹生产。不过，相较于过去几年的剑拔弩张，自澳大利亚政府去年换届以来，堪培拉与北京的冰冷关系正在解冻。阿尔巴尼斯计划在今年底前对美国和中国进行国事访问。

就在布林肯和奥斯汀访澳之际，正在举行的「护身军刀」（Talisman Sabre）联合军演发生了一起意外。一架澳大利亚MRH-90军用直升机周五晚间在昆士兰海岸附近的海域坠毁，机上四人失踪，演习被迫暂停。澳大利亚和美国官员都对此次事件表示关切，但坚称演习是必要的，以确保两国军队的配合度。

（综合报导）

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