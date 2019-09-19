美官员：联合国应该介入达赖喇嘛继承人问题

（德国之声中文网）美国国务院国际宗教自由无任所大使布朗巴克（Sam Brownback）上周在印度达兰萨拉与84岁的西藏精神领袖达赖喇嘛会面，并就达赖喇嘛继承人的问题进行深谈。布朗巴克称，他对达赖喇嘛表示，美国会寻求全球的支持，确保达赖喇嘛的下一任继承人是"属于藏传佛教教徒而非中国政府"。

布朗巴克在回到华盛顿后对法新社表示："我希望联合国能接纳这个议题。"虽然他已预见，在安理会拥有否决权的常任理事国中国可能会采取各种措施阻拦相关动议，但他希望其它国家至少能在联合国平台上为此事发声。

"我认为及早进行全球对话至关重要，因为这是一个拥有国际影响力的全球性人物。"布朗巴克表示："这是我们现在致力进行的大事，在事前就先行做好准备。届时如果达赖喇嘛发生了任何事，至少我们已经做过激烈的全球讨论。"

"据我推断，中国共产党对此早已深思熟虑。他们已有所准备，所以我们也必须积极地制定出计划。"

"我要活得比中国政府更长"

达赖喇嘛曾马不停蹄造访全球各地，通过演说鼓励人们竖立怜悯心并追求快乐，他的幽默言辞吸引了众多西方民众。

这名诺贝尔和平奖得主今年年初曾经因肺部感染住院治疗，虽然没有迹象显示达赖喇嘛有严重健康问题，但他仍暂缓出行的步伐。

布朗巴克表示，他认为达赖喇嘛看上去"相当愉快"，还对他说"看，我还会再活15、20年。我要活得比中国政府更长。"

但北京已经透露出正在等待达赖喇嘛去世的意味，并认为达赖喇嘛争取更多西藏自治的运动将会随着他的离世告终。

达赖喇嘛可能宣布不再转世

中国政府表示自己给西藏地区带来了现代化及发展。近年来北京多次暗示，可能指定达赖喇嘛的转世灵童，如此一来新继任者或可能被培养为拥护中央政府。

1995年，中国政府选出了11世班禅喇嘛，并将被达赖喇嘛指认为10世班禅喇嘛转世灵童的6岁男童根敦确吉尼玛带走。人权组织认为，根敦确吉尼玛是全球最年轻政治犯。

意识到中国政府的计划后，第十四世达赖喇嘛考虑停止长达数个世纪寻找转世灵童的传统。他曾经表示，他可以自己选择继任者，可能是女孩，也可能宣布自己是最后一任达赖喇嘛，不再转世。

美国国会也正采取行动。此前美国国会两党议员共同向国会体提交《2019年西藏政策与支援法案》，提案要求北京放松对美国外交官员、记者及一般民众访问西藏的限制，否则将禁止中国有关官员进入美国。

中国政府表示促进了西藏地区的现代化及发展

"一国政府并不拥有宗教"

布朗巴克希望前往西藏，而且"不受约束限制"。他还表示，他希望能造访西部的新疆地区。据信新疆有上百万维吾尔人等穆斯林少数民族被监禁，美国正密切关注新疆问题。针对西藏与新疆问题，布朗巴克表示："这是针对信仰的同一场战役。"

布朗巴克此前也造访了尼泊尔。过去尼泊尔是藏人流亡印度的途径，但在中国政府的施压下，尼泊尔也逐渐收紧边防。

布朗巴克对尼泊尔外长贾瓦利（Pradeep Gyawali）表达了对藏人的担忧。但他也理解尼泊尔的艰难处境。布朗巴克表示："我不愿意对尼泊尔疾言厉色，因为他们多年来如此友好地帮助了藏人。"

布朗巴克指出，最终的关键在于中国必须允许藏人自由迁徙，并且不再干涉藏传佛教。

他表示："一国政府并不拥有一个宗教。宗教会自行发展。""我们希望能在全球争取到其它国家，表达类似的立场和担忧。"

1959年的西藏起义 亲中代表 1959年3月28日，中国国务院发布命令，宣布解散西藏地方政府，由西藏自治区筹备委员会代行西藏地方政府职权。任命班禅额尔德尼·确吉坚赞为自治区筹备委员会代理主任委员。当年21岁的班禅喇嘛对中共不乏好感。

1959年的西藏起义 翻越喜马拉雅山逃亡 毛泽东将达赖喇嘛出逃看作是一个将他定义为叛徒的绝好机会。一周之前，毛泽东已笔头指示：如果达赖喇嘛与他的随从一起逃跑，“我军一概不要阻拦。”1959年3月21日，也就是逃亡的第四天，23岁的达赖喇嘛翻越惹嘎拉山口来到藏南。

1959年的西藏起义 剑拔弩张 当流亡印度的达赖喇嘛在阿萨姆获得友好的政治庇护后，中印关系更由紧张转为敌对。

1959年的西藏起义 进军西藏 西藏的武装力量无法抵御中国人民解放军。但西藏的险峻地形构成了一道天然的屏障。因此，中国军队必须为进藏修建新的桥梁。直到1954年，从原属西藏的安多地区（今青海省）到拉萨的第一条公路才正式修通。

1959年的西藏起义 友好往来 作为回访，达赖喇嘛于1959年9月4日前往新德里的尼赫鲁府邸做客，与尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地进行了交谈。

1959年的西藏起义 不顾千难万险 西藏起义之后，许多藏民追随达赖喇嘛，历尽险阻，长途跋涉逃往印度。

1959年的西藏起义 被迫妥协 1951年，拉萨政府与北京方面签署《十七条协议》，被迫承认西藏是中国的一部分，接受“人民民主社会”的改造。作为条件,中央政府允许西藏在改革上实行较长的过渡期。协议也规定西藏将实行民族区域自治，保持西藏现行的制度不变。1954年9月，十四世达赖喇嘛和班禅额尔德尼入京参加第一届全国人大第一次会议。

1959年的西藏起义 边境冲突 1959年4月，中国方面加强了中印边境的驻军，并封锁了通往尼泊尔和克什米尔拉达克的关口。西藏起义使得一直处于紧张状态的中印关系一触即发。1959年8月和10月发生在边境一带的武装冲突更使双边关系雪上加霜。

1959年的西藏起义 抗议化为愤怒 1959年三月底，一群藏人在印度边境城市噶伦堡（Kalimpong）举行抗议

1959年的西藏起义 反抗斗争 从1956年开始，西藏的社会主义改造和针对“达赖集团”的斗争进一步深化，尤其以1958年开始的“大跃进”为甚。越来越多的藏人起来反抗汉人的统治。1959年3月10日，有关达赖喇嘛可能遭到绑架的消息传出后，抗议活动激化为暴力冲突。3月17日，以妇女为主的数千示威者聚集在布达拉宫门前，抗议共产党政权的占领和压迫。几个小时之后，武装冲突爆发。

1959年的西藏起义 政治收编 在1954年10月13日召开的首届人大会议上，中国国家主席毛泽东与达赖喇嘛向外界展示了友好融洽的关系。毛泽东一直清楚地知道，“西藏问题”不能单纯以军事方式得以解决。然而，他低估了西藏历史和文化的特殊性，这一错误为1959年爆发的西藏起义埋下了伏笔。

1959年的西藏起义 达赖喇嘛逃亡 1959年3月17日，正在罗布林卡夏宫内的达赖喇嘛听到附近传来枪声，决定出逃。与此同时，解放军在拉萨河谷向起义者开火。

1959年的西藏起义 边境哨所 一扇木板门标志着印度与西藏之间的边界。摄于1959年4月初。

1959年的西藏起义 增兵西藏 为了防止暴动规模扩大，中共中央军事委员会1959年3月20日决定向西藏增派部队，发起“全面反攻”。

1959年的西藏起义 军事控制-1950年 1949年，中国共产党取得内战胜利后开始制定将西藏从政教合一的旧有制度中“解放”出来的初步计划。当时，西藏实际上处于政治独立的状态。为防止西藏的独立地位在国际上得到承认，毛泽东很早就意识到要尽快解决“西藏问题”，推进中国的“统一”。1950年10月6日，中国人民解放军开始向西藏进军。

1959年的西藏起义 起义失败 不久，西藏起义被镇压。这张图片摄于3月21日，画面上的起义民兵正在等待被押往监狱。

1959年的西藏起义 缴出武器 西藏起义者在拉萨向解放军缴械。这张图片的拍摄时间不详，1959年4月13日由纽约一家图片新闻社首次发表。

1959年的西藏起义 一边交好，另一边交恶 达赖喇嘛获得政治避难许可之后，于1959年九月首访印度首都新德里，并在那里受到了热情接待。在西藏起义发生8个月后，中印这两个在50年代交好并共同从中获益的邻邦变成了敌人。

1959年的西藏起义 流亡印度 1959年3月，大批西藏难民抵达印度米萨马里的过渡性营地。

1959年的西藏起义 护卫下歇脚 尽管如此，达赖喇嘛及其随从仍然受到追踪。在贴身护卫及“四水六岗护教志愿军”的护卫下，达赖喇嘛于1959年3月31日越过了中印边界。

1959年的西藏起义 政治声援 1959年4月24日，印度总理尼赫鲁前往喜玛拉雅山脚下的穆索里会见达赖喇嘛。此前几天，也就是4月18日，显然受到印度支持的达赖喇嘛要求西藏从中国独立出来。



张筠青/王凡（法新社）