 美官员:“立即”开设瓦努阿图使馆 警惕中国警务协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2024

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政治

美官员:“立即”开设瓦努阿图使馆 警惕中国警务协议

华盛顿表示将“立即”在瓦努阿图开设大使馆，并正在努力获得基里巴斯议会的批准在该国也开设使馆。美国官员重申太平洋岛国与中国签署警务安全协议的危险。

Vanuatu l Luftaufnahme von Erakor Island

美国将“立即”在太平洋岛国瓦努阿图开设大使馆

（德国之声中文网）华盛顿正在加强在太平洋岛国的外交存在，以应对中国在当地日益增强的影响力。

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿克莱滕布林克（Daniel Kritenbrink）向参议院外交关系委员会表示，此前宣布在该地区四个国家新设大使馆，如今已落实两个。

"我们已在所罗门群岛和汤加成功落实。我们将立即在瓦努阿图开馆。…我们正在基里巴斯作出相关努力，需要该国议会的批准。"

上月，路透社报道称中国警察在基里巴斯开展工作后，华盛顿提醒太平洋岛国接受中国安全力量协助的风险。

在克莱滕布林克与参议院委员会的听证会上，共和党参议员瑞施（James Risch）表示，华盛顿动作过于缓慢。"我们是按官僚程序的速度，而不是按重要相关程度。"

中国与所罗门群岛达成秘密安全协议后，自2022年起，中国警务人员派驻该国。相关秘密协议受到美国和澳大利亚的批评，认为削弱地区稳定。

Chinesische Botschaft - Salomonen

中国已与所罗门群岛达成秘密安全协议（图为中国驻所罗门大使馆）

克莱滕布林克称，中国与太平洋岛国达成的警务协议"模糊、令人深感忧虑"。他还表示，这些国家应谨慎审视与北京签署的经济协议。

巴布亚新几内亚上月表示，不会接受中国提供的警务协助以及监控技术。此前有报道称，该国正与中国就一项警务协议进行磋商。这引发美国澳大利亚的批评。

美国国防部负责印太的最高官员拉特纳（Ely Ratner）在参议院听证会上表示，太平洋事务是重要的优先事务，去年与巴布亚新几内亚完成一项防御合作协定后，五角大楼正在寻找可在该国实施的基建项目。

据中国外交部网站报道，去年8月，中国驻瓦努阿图大使表示，不久前，中方向瓦派遣首批警务专家组，并援助警用物资。去年6月，中国驻所罗门群岛大使在警用物资交接仪式上表示，中所警务合作是两国关系重要组成部分。

（据路透社等）

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