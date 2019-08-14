美官员暗示九月华府会面 贸易谈判见曙光？

（德国之声中文网）路透社报导，白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 除了证实中美官员将在九月进行会晤外，也表示美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 与日本经济财政政策担当大臣茂木敏充正在进行贸易谈判，强调双方在农业与电信领域的谈判取得不错的进展。

库德洛说:「中美贸易代表团在本周的谈话中取得建设性的进展，而这可能促使中美双方官员在华盛顿会晤。」

他也说，中美贸易谈判代表已同意进行另一轮的电话会议，试图针对关键议题提出一些建议与准则。他拒绝明确说出双方在华府会议的日期，但确认道，美方计划让中国贸易团队九月来华府会晤。

中美双方的贸易争端已长达一年之久，这场贸易战也影响到市场预期与经济成长。 本月初，美国总统特朗普暂缓部份原定于九月一日对中国商品征收的关税，而中美双方随后也宣布重启贸易谈判。

然而，自从中美五月的贸易谈判破局后，双方的谈判进展便十分缓慢。 一些经济学家担忧这场贸易战会使美国经济陷入不景气，甚至影响到特朗普2020连任的机会。 但库德洛驳斥经济学家的担忧，说:「除了强势经济成长外，我们没有第二种预测。」

库德洛也再度强调与日本的贸易谈判进展非常顺利。 但日本官方周三 (8月21日) 表示在美日两国达成双边贸易协议前，双方仍须磨合一些歧见，而日本官员也形容与美方的谈判过程非常艰困。

中方未履行购买大豆的承诺

另一方面，美国农业部官员周四 (8月22日) 也表示，中国目前向美国购买的大豆总量仅是年初承诺的一半。 路透社报导，美国农业部的贸易处副处长麦肯尼 (Ted McKinney) 说，中方代表当初承诺向美国购买2000万吨的大豆，但目前仅有一半的数量运抵中国。

中国商务部8月5日表示中国公司已停止购买美国农产品，并扬言中国可能对美国农产品征收额外的关税，形同威胁特朗普的票仓。 然而，根据USDA公开的资料，中国在8月9日到15日间与美方签定协议，同意在今年购买9589公吨的大豆，并于明年进口60,000公吨的大豆。

麦肯尼表示:「如果中国真的如实购买的话，我会大肆庆祝，而我也希望这些承诺都成真。 」

杨威廉/罗法 (路透社)