 美官员暗示九月华府会面 贸易谈判见曙光？ | 经济纵横 | DW | 23.08.2019

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经济纵横

美官员暗示九月华府会面 贸易谈判见曙光？

白宫经济顾问库德洛周四表示，美国的贸易代表团在本周与中国进行了有建设性的沟通后，决定在九月安排一场中美官员的会晤。

White House Pressekonferenz Larry Kudlow Wirtschaftsberater Trump (Reuters/K. Lamarque)

白宫经济顾问库德洛周四表示中美双方可能九月在华府进行新一轮的贸易谈判。

（德国之声中文网）路透社报导，白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 除了证实中美官员将在九月进行会晤外，也表示美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 与日本经济财政政策担当大臣茂木敏充正在进行贸易谈判，强调双方在农业与电信领域的谈判取得不错的进展。

库德洛说:「中美贸易代表团在本周的谈话中取得建设性的进展，而这可能促使中美双方官员在华盛顿会晤。」

他也说，中美贸易谈判代表已同意进行另一轮的电话会议，试图针对关键议题提出一些建议与准则。他拒绝明确说出双方在华府会议的日期，但确认道，美方计划让中国贸易团队九月来华府会晤。

中美双方的贸易争端已长达一年之久，这场贸易战也影响到市场预期与经济成长。 本月初，美国总统特朗普暂缓部份原定于九月一日对中国商品征收的关税，而中美双方随后也宣布重启贸易谈判。

然而，自从中美五月的贸易谈判破局后，双方的谈判进展便十分缓慢。 一些经济学家担忧这场贸易战会使美国经济陷入不景气，甚至影响到特朗普2020连任的机会。 但库德洛驳斥经济学家的担忧，说:「除了强势经济成长外，我们没有第二种预测。」

库德洛也再度强调与日本的贸易谈判进展非常顺利。 但日本官方周三 (8月21日) 表示在美日两国达成双边贸易协议前，双方仍须磨合一些歧见，而日本官员也形容与美方的谈判过程非常艰困。

中方未履行购买大豆的承诺

US-Handelsbeauftragter Lighthizer und Finanzminister Mnuchin treffen Chinas Vizepremier Liu in China (REUTERS/N. H. Guan)

中美贸易战已进行超过一年，但双方距离签署最终的贸易协议似乎还十分遥远。

另一方面，美国农业部官员周四 (8月22日) 也表示，中国目前向美国购买的大豆总量仅是年初承诺的一半。 路透社报导，美国农业部的贸易处副处长麦肯尼 (Ted McKinney) 说，中方代表当初承诺向美国购买2000万吨的大豆，但目前仅有一半的数量运抵中国。

中国商务部8月5日表示中国公司已停止购买美国农产品，并扬言中国可能对美国农产品征收额外的关税，形同威胁特朗普的票仓。 然而，根据USDA公开的资料，中国在8月9日到15日间与美方签定协议，同意在今年购买9589公吨的大豆，并于明年进口60,000公吨的大豆。

麦肯尼表示:「如果中国真的如实购买的话，我会大肆庆祝，而我也希望这些承诺都成真。 」

杨威廉/罗法 (路透社)

 

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