美官员指责中国为俄扩充军备提供后援

（德国之声中文网）美国高级官员周五（4月13日）表示，在俄罗斯入侵乌克兰战争的关键阶段，中国通过提供无人机和导弹技术以及与俄罗斯共享卫星图像，帮助克里姆林宫加强军事力量。

据称，美国总统拜登在最近与中国国家主席习近平的通话中提出了这一问题。

中国驻美国大使馆驳斥了这一指责，称中国“不是乌克兰危机的制造者或当事方”，并敦促美国不要干涉中俄之间的“正常贸易关系”。

美国希望向中国施加国际压力

美国官员说，他们希望公布中国援助俄罗斯军队的信息能鼓励欧洲国家向中国施压。德国总理肖尔茨本周末前往北京访问。

一位不愿透露姓名的美国官员说，自2022年全面入侵乌克兰以来，中国在重振俄罗斯军队方面发挥了重要作用，“否则俄罗斯军队将遭受重大挫折”。

“俄罗斯正在进行自苏联时代以来最具野心的国防扩张，其速度之快超出了我们在这场冲突初期的预料。”这位官员说，“如果没有中国的投入，俄罗斯在这场战争中将难以为继。”

美国指责中国对俄军出售物品

据美国情报部门向记者透露的数据，中国大幅增加了向俄罗斯出售的特定物品，包括无人机、涡轮喷气发动机、机床、微电子和光学元件，这些都是俄罗斯用来生产导弹、坦克、飞机和其他武器的材料。

不愿透露姓名的官员告诉记者，2023年，俄罗斯从中国进口的微电子产品约占90%。材料中出现的公司名称是中国最大的机床制造商之一--大连机床集团。根据美国的数据，材料中提及的其他中国公司正在向俄罗斯提供用于坦克和装甲车的光学元件。

此外，据称中国还协助俄罗斯为入侵乌克兰的战争提供图像。据报道，中国还帮助乌克兰提高卫星和天基能力，“增加了俄罗斯对整个欧洲的威胁”。

路透社援引美国官员的话说，中国对俄罗斯军事扩张的援助还包括提供硝化纤维素--一种用于制造武器推进剂的特殊成分。

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（路透社、法新社）

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