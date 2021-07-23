 美官员：在美上市中国公司须披露政府干预风险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美官员：在美上市中国公司须披露政府干预风险

中国监管机构对滴滴出行等科技与校外教育行业采取一系列严厉措施，也引发在美上市的中国公司股价动荡。美国证券交易委员会高级官员对这些公司提出了规范。

USA Börse Wall Street New York

美国证券交易委员会高级官员指出，在美国证券交易所上市的中国公司都必须披露与中国政府相关的风险。

DW.COM

中国国家网信办宣布，同其它六个监管部门进驻滴滴出行，对其进行网络安全审查。消息传出，滴滴美股一度大跌。 

多家中国科技企业遭遇当局审查之际，网信办又提出：掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市须审查。中国政府为何对这类企业连出重拳？

“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。

（德国之声中文网）美国证券交易委员会高级官员丶美国民主党委员艾莉森·李（ Allison Lee）周一（7月26日）表示，在证券交易所上市的中国公司都必须披露中国政府干预其业务的风险，作为其定期报告义务的一部分。

这是中国监管机构上周对叫车服务巨头滴滴出行发起大规模网络调查以来，美国证券交易委员会官员的首次评论。

彭博社报导，北京对其科技与校外教育行业施行的严厉措施在全球市场上引起了震荡，在短短五个月内，这些在美国上市的中国股票市值减少了769亿美元。

追踪98家在美国上市的中国公司的纳斯达克中国金龙指数（The Nasdaq Golden Dragon China Index）也在周一暴跌7%。此前，中国监管机构公布了对其校外教育行业的全面改革，禁止这些课外辅导类的公司盈利丶筹资或上市。这使该指数周五跌幅来到8.5%，两天的跌幅共计15%，为2008年以来最大。

美国证券交易委员会的这些规定要求上市公司向投资者披露其业务的一系列潜在风险。但一些政策制定者担心，中国企业正在系统性地藐视美国的规定。

从1月下旬至4月中旬担任美国证券交易委员会代理主席的艾莉森·李在接受路透社采访时说：「上市公司必须披露重大风险，而对于中国的发行人来说，这些风险有时可能涉及监管环境和中国政府潜在行动有关的风险。」

《华尔街日报》报道称，滴滴已被监管机构警告，要求其推迟首次公开募股并解决其资讯安全问题。滴滴出行表示，它在上市前对中国的调查一无所知。

艾莉森·李拒绝评论美国证券交易委员会是否对滴滴的可能的披露失误展开调查。她说:「我们应该始终专注于确保投资者充分了解重大风险，例如我们最近看到的与中国有关的风险。」

美国证券交易委员会的一位发言人说，委员会是在保密的基础上进行调查，在没有起诉的情况下，不会承认任何调查的存在或不存在。

过去十年内，华盛顿的政策制定者一直专注于让在美国上市的中国公司遵守美国上市公司会计监督委员会（ Public Company Accounting Oversight Board）的规定。去年，美国国会通过了一项把中国公司踢出美国交易所的法令，除非它们能遵守美国的审计标准。

但监管机构一般没有关注中国公司的披露问题。一些立法者正在呼吁美国证券交易委员会在这个问题上投入更多资源。

美国参议院银行委员会参议员哈格蒂（Bill Hagerty）在给路透社的一份声明中说：「美国监管机构必须确保美国投资者和工人受到保护，免受那种让美国投资者焦头烂额的非市场行为的影响。」

哈格蒂说：「这包括强制遵守上市公司会计监督委员会的审计要求，以及调查是否对与这种中央控制的经济有关的严重潜在投资风险进行了充分披露。」

（路透社丶彭博社丶《华尔街日报》）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

HANGZHOU, CHINA - JULY 5, 2021 - The Didi logo of Didi Inc is seen in Hangzhou, Zhejiang Province, China, July 5, 2021. On July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China issued a notice on the removal of the Didi Chuxing App. In response, Didi Chuxing said that it had suspended new user registration on July 3 and that its App would be taken down and corrected in strict accordance with the requirements of relevant authorities. Users who have downloaded the App can use it as normal, and passengers' travel and drivers' orders will not be affected.

媒体：中国监管机构权衡处罚滴滴的新措施 23.07.2021

根据彭博社报导，中国监管机构正打算对滴滴出行进行严厉处罚，措施可能包含罚款丶暂停某些业务或为滴滴引入国有投资者。消息人士也在访问中透露，滴滴抢在中国公布网络安全法前上市恐是被盯上的主因。

FILE - In this Aug. 16, 2007, file photo, the flags on the facade of the New York Stock Exchange provide a backdrop for a Wall Street street sign. Global stock markets were mostly lower Tuesday, Sept. 16, 2014, as jittery investors played it safe ahead of a potentially pivotal Federal Reserve meeting and the referendum on Scotland's independence on Thursday. (AP Photo/Richard Drew, File)

客座评论：北京主动和华尔街脱钩 12.07.2021

网约车巨头滴滴公司的多个应用程式被中国政府下架，事情不仅震动资本市场。舆论对滴滴的APP下架有多种解读。政论家邓聿文则认为：中国政府很可能是要通过这种方式发出信号：主动选择和美国的资本市场脱钩。

--FILE--A Chinese mobile phone user shows an icon of taxi-hailing apps Didi Chuxing, right, and Uber on his smartphone in Beijing, China, 22 August 2016. China's leading ride-hailing firm Didi Chuxing now requires users of its carpooling service to undertake face recognition twice for rides longer than 30 kilometers. Didi Chuxing announced a series of measures to enhance the safety of its carpooling service, known as Hitch, following public outcry over the murder of a 21-year-old flight attendant by a driver in central Zhengzhou City on May 6. Previously, the biggest loophole in Hitch, which pairs up commuters heading in the same direction, was that a driver could start the service with just one face recognition for the first ride, making it possible for subsequent rides to be provided by other drivers instead, rather than the one registered with Didi Chuxing. Foto: Wang Zhaofeng/Imaginechina/dpa |

滴滴被下架後 在美上市的中国科技公司也遭审查 06.07.2021

中国宣布对网约车巨头滴滴展开网络安全审查并下架后，就对其他在美国上市中国企业的应用程式启动类似审查。

广告

媒体看中国

China Tanjin | Gespräche zwischen China und USA

德语媒体：舍曼进津为拜习会铺路

美国国务院“第二号人物”、副国务卿舍曼今天在天津与中国外交部副部长谢锋举行会谈。德语媒体在报道此事时分析认为，目前中美两国关系极为紧张，这从中国外交部副部长在会谈中的发言中就可以看得出来。  