美官员：在美上市中国公司须披露政府干预风险

（德国之声中文网）美国证券交易委员会高级官员丶美国民主党委员艾莉森·李（ Allison Lee）周一（7月26日）表示，在证券交易所上市的中国公司都必须披露中国政府干预其业务的风险，作为其定期报告义务的一部分。

这是中国监管机构上周对叫车服务巨头滴滴出行发起大规模网络调查以来，美国证券交易委员会官员的首次评论。

彭博社报导，北京对其科技与校外教育行业施行的严厉措施在全球市场上引起了震荡，在短短五个月内，这些在美国上市的中国股票市值减少了769亿美元。

追踪98家在美国上市的中国公司的纳斯达克中国金龙指数（The Nasdaq Golden Dragon China Index）也在周一暴跌7%。此前，中国监管机构公布了对其校外教育行业的全面改革，禁止这些课外辅导类的公司盈利丶筹资或上市。这使该指数周五跌幅来到8.5%，两天的跌幅共计15%，为2008年以来最大。

美国证券交易委员会的这些规定要求上市公司向投资者披露其业务的一系列潜在风险。但一些政策制定者担心，中国企业正在系统性地藐视美国的规定。

从1月下旬至4月中旬担任美国证券交易委员会代理主席的艾莉森·李在接受路透社采访时说：「上市公司必须披露重大风险，而对于中国的发行人来说，这些风险有时可能涉及监管环境和中国政府潜在行动有关的风险。」

《华尔街日报》报道称，滴滴已被监管机构警告，要求其推迟首次公开募股并解决其资讯安全问题。滴滴出行表示，它在上市前对中国的调查一无所知。

艾莉森·李拒绝评论美国证券交易委员会是否对滴滴的可能的披露失误展开调查。她说:「我们应该始终专注于确保投资者充分了解重大风险，例如我们最近看到的与中国有关的风险。」

美国证券交易委员会的一位发言人说，委员会是在保密的基础上进行调查，在没有起诉的情况下，不会承认任何调查的存在或不存在。

过去十年内，华盛顿的政策制定者一直专注于让在美国上市的中国公司遵守美国上市公司会计监督委员会（ Public Company Accounting Oversight Board）的规定。去年，美国国会通过了一项把中国公司踢出美国交易所的法令，除非它们能遵守美国的审计标准。

但监管机构一般没有关注中国公司的披露问题。一些立法者正在呼吁美国证券交易委员会在这个问题上投入更多资源。

美国参议院银行委员会参议员哈格蒂（Bill Hagerty）在给路透社的一份声明中说：「美国监管机构必须确保美国投资者和工人受到保护，免受那种让美国投资者焦头烂额的非市场行为的影响。」

哈格蒂说：「这包括强制遵守上市公司会计监督委员会的审计要求，以及调查是否对与这种中央控制的经济有关的严重潜在投资风险进行了充分披露。」

（路透社丶彭博社丶《华尔街日报》）

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