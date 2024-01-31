美官员：与中方芬太尼会谈有意义但尚须更多措施

（德国之声中文网）美国总统副助理、白宫国土安全事务副助理达斯卡尔（Jen Daskal）表示，华盛顿希望深化执法合作，包括打击非法资金，并希望北京进一步管制可用于合成芬太尼的化学品。

达斯卡尔在与中方会谈后，在美国驻北京大使馆向路透社表示，在所讨论的领域中，还需要采取一系列行动。她补充说，再次看到"合作的意愿"。

达斯卡尔率领一个跨部门代表团，与中方进行了为期两天的会谈。双方同意启动一个反麻醉品工作组。中国官方媒体称之为中美禁毒合作工作组。这是自2019年底以来，在打击芬太尼的合作中出现的一个重要积极信号。

去年11月，美国总统拜登与中国国家领导人习近平在旧金山峰会上同意就此议题合作，这也视为两国关系出现好转迹象的表现。

芬太尼在美国是一种导致服用过量并致死的主要药物。美国称，中国是墨西哥毒枭合成的芬太尼所使用的前体化学品的主要来源地。中国则予以否认。

此次会谈后，中国周二（1月30日）表示，会谈是"深入和实际的"，希望双方能加强和扩大合作，"为中美关系的稳定、良好与可持续提供更多正能量"。

达斯卡尔对中国在11月峰会后、以及此次启动工作组之前就已采取一系列切实措施表示赞许。同时，她也呼吁采取进一步的行动。

"他们对某些参与非法行为的特定企业采取了一些执法措施"，达斯卡尔说道。

她还表示，中国已经开始向国际反麻醉品管制局提供特定事件的信息，"这让世界各地的国际执法机构能够根据这些信息采取后续措施"。

中美启动一个反麻醉品工作组

达斯卡尔：预期今夏可评估进展

近些年来，中美关系因一系列议题发生紧张。华盛顿希望说服中国重新合作阻止芬太尼流入美国，也因此受到影响。

2019年，中美不寻常地向外公布了在打击芬太尼犯罪方面的合作。中美执法机构共同宣布，合作破获一起芬太尼走私案。但打击麻醉品方面的合作此后随着新冠疫情以及其它地缘政治紧张事件的发生而陷入中断。

达斯卡尔表示，一些公司可以采取行动，停止向明显有违法行为的客户出售产品，并确保正确标注出口货物。

她表示，预期到2月以及今夏两国政府高级官员在华盛顿会晤之际，可以评估相关合作的进展。

（路透社）

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