美媒：G20拜习会恐生变数

（德国之声中文网）据美国在线媒体“政治”（Politico）最新的报道，中国政府官员正在阻挠美国为巩固计划已久的双方领导人面对面会谈而做出的努力。

一位熟知会晤进程的消息人士向该媒体表示：中国政府不会与试图为会议起草议程的美国官员接触——此举可能会阻止会议的举行。

早在今年8月中旬，《华尔街日报》就曾援引知情人士报道称，中国国家主席习近平有可能会在11月出访东南亚，参加印尼主办的G20峰会，并且与美国总统拜登举行面对面的会谈。

习近平2017年和拜登在达沃斯论坛见面 当时拜登还不是美国总统

拜登和习近平的“品质时间”

根据当时《华尔街日报》的报道，在参加完20国集团峰会之后，习近平预计会从巴厘岛飞往泰国首都曼谷，参加在那里举行的亚太经合组织峰会。而知情人士称，在这两场会议之间有大概两天的间隔时间，一个可能的选项是安排中美领导人在此期间举行一次会晤，但是相关计划当时处于初始阶段，而且随时有可能发生变动。

从Politico网站的最新报道来看，一位和中方就会晤计划进行接洽的美方消息人士透露称：“通常情况下，当你有一个总统双边会谈时，你会提前很长时间开始制定议程，但中国的外交官说，‘你们每隔一天就打击我们一次——如果是这样的环境，我们么能指望习近平和拜登的会谈有积极的结果？’”

这位消息人士向Politico表示：“如果他们不能取得积极的结果，他们的观点是‘我们甚至应该举行会议吗？’”。因担心公开讨论中美双方的争执而遭到报复，该消息人士不愿意透露身份信息。

中国大使馆没有对Politico的置评请求做出回应。白宫否认在计划中的拜登-习近平会晤的谈判中存在任何问题。

美国国家安全委员会最高发言人沃森（Adrienne Watson）在一封回复Politico的电子邮件中说：“这个故事百分之百是假的……我们已经说过，两位总统委派了他们的团队来准备一次会面。不过，现在除此之外我无可奉告，包括会晤的时间和地点。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登与习近平之间的视频会晤 华盛顿时间11月15日晚间，北京时间11月16日上午，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行视频会晤。《华尔街日报》评论说，此次视频会晤“为这两个大国间的紧张关系降温，两位元首试图管理双方存在分歧的问题，并寻求找到沟通方式来避免冲突”。美国总统拜登上任后，美中两国领导人曾于今年2月和9月分别通过一次电话。此次的线上视频会晤实属首次。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 习近平称呼拜登“老朋友” 习近平在开场白中对拜登说：“今天是我们第一次以视频的方式会晤，当然这个不如直接面对面，但也很不错，看到老朋友感到很高兴。”路透社指出，在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。2011年，时任中国国家副主席的习近平曾邀请时任美国副总统的拜登访华。当时除了在北京举行欢迎仪式，习近平还陪同拜登前往四川成都进行访问。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “老朋友”并不一定意味着是真朋友 今年6月有媒体问拜登，他是否可能以“老朋友打给老朋友”的方式给习近平打电话，为WHO的新冠溯源调查人员寻求访问渠道。当时拜登回答说：“让我们把话说清楚。我们彼此都很了解。我们不是老朋友。这纯粹是工作关系。”路透社报道称，在习拜视频会议之前，白宫发言人普萨基又被问及那段话。她说：“嗯...我可以确认...他仍然不认为他是‘老朋友’，所以这一点仍然是一致的。”中国人民大学国际关系学教授时殷弘说：“我们中国人称某人为老朋友时，意思是我们已经认识很久了。但‘老朋友’并不一定意味着他还是真朋友。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “一个中国”政策和不支持“台独” 习近平在视频会晤中强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。他说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。拜登则强调美国在台湾关系法、美中三个联合公报和六项保证的指导下，继续致力于“一个中国”政策，称美国强烈反对单方面改变现状、损害台湾海峡和平与稳定的行动。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登是否说出“不支持台独”的话 中国外交部在会晤后公布的新闻稿中称，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。据美国之音报道，白宫资深官员在记者会上被要求证实拜登是否说出了“不支持台独”的话。这位官员没有直接作出回答，但表示白宫官员们已多次表示美国不支持台湾独立。不久前，拜登称若中国对台发动攻击，美国承诺会保卫台湾，暗示美国之前奉行的对台湾地位的“战略性模糊”政策发生了变化。不过之后白宫官员收回了这种说法，称美国的对台政策没有变化。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登对中国人权问题表达关切 会晤结束后白宫发出的新闻简报中称，拜登对中国在新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题表达了关切。新华社报道称，习近平在视频会晤中说：“我们愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但我们不赞成借人权问题干涉别国内政。”他还说，文明是丰富多彩的，民主也是丰富多彩的。民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 经贸问题 在谈及中美经贸关系时，习近平说，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。他还提出，“美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业”，“美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策”。拜登则敦促中方履行美中第一阶段贸易协议，并希望看到两国贸易官员之间的会谈能取得进展。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 建立一些常识性的“护栏” 拜登在会晤开场致词时强调，美中关系需要一些常识性的“护栏”，防止“竞争”转为“冲突”。他说，美中双边关系“在我看来不仅对我们两国，而且坦率地说，对世界其他地区都有深远的影响”。习近平说：“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”《纽约时报》分析认为，两位领导人都表示愿意以一种避免世界两大强国之间发生冲突的方式处理分歧。仅此一点就可以为今年两国关系会发生重大摩擦的可能性降温。



恶劣的大环境

如果成行，这将是拜登就任美国总统以来两人的首次面对面会晤。一位白宫官员曾于今年8月中旬表示，两位领导人在之前的通话中讨论了可能的面对面会谈，并同意让他们的团队跟进。习近平和拜登的最后一次通话发生在今年7月28日，也就是美国众议院议长佩洛西访问台湾之前。之后中国在台湾环岛地区进行了大规模的实弹军事演习，开始定期派遣战斗机穿越台海中线，并切断了与美国在包括禁毒和解决气候危机等领域的合作。

而美方也做出了回应，参议院外交关系委员会于9月中旬批准了《台湾政策法》，以提高台湾抵御中国可能入侵的能力。而就在上周，美国政府限制了对中国的半导体出口，发布了一项国家安全战略，将中国描述为对美国安全的最大威胁之一，并警告中国可能追求 “将贸易武器化，作为地缘政治胁迫的工具”。

拜登：我和习近平不是老朋友 只是工作关系

这样的背景，给中美最高领导人的会晤营造了冲突味道十足的气氛。Politico报道称，中国政府的拖延可能只是在正式会议之前，让美国政府不适的一种方式。美国非营利性的保卫民主基金会高级中国研究员辛格尔顿向Pollitico表示：“现在，拜登政府似乎比北京更渴望这次会议，所以中国没有什么动力同意按照华盛顿的条件或时间表进行会议……‘最好是让白宫出汗，哪怕是再多几个星期。’”

但无论拜登和习近平是否有正式的双人会议安排，两位领导人都有机会在巴厘岛进行面对面的讨论。美中贸易委员会主席艾伦（Craig Allen）向在线媒体“政治”表示：“他们将在同一个房间里呆上至少36个小时......他们不会忽视对方，会在桌子上面面相觑”。

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