美媒：FBI正在调查郭文贵和班农

（德国之声中文网）据美国《华尔街日报》报道，知情人士透露说，美国联邦调查局（FBI）近几个月来向认识郭文贵和班农 (Steve Bannon) 的人询问了解郭文贵活动的信息，其中包括与郭文贵有关的一家媒体公司的资金来源。这家公司曾于2018年聘请班农担任顾问。文章称，知情人士透露，“就在上周，FBI还会见了一名了解郭文贵关联公司情况的人士。其中一些知情人士称，调查已经进行了6个多月，曼哈顿和布鲁克林联邦检察官办公室的检察官也参与了调查”。

不过郭文贵的律师以及班农的发言人都表示，FBI没有联系过当事人或者他们的下属。文章还指出，目前尚不清楚FBI调查的目的。

班农以对中国强硬态度著称，他把当今中国与纳粹德国相提并论。去年10月他建立《班农战斗室》(War Room)。今年他曾先后在节目中表示“要对中国共产党领导人习近平、王岐山进行纽伦堡审判”以及要求美国政府公布并没收中共包括习近平、王岐山在内的高官在美财富并捐给疫情死难人民家属。

郭文贵爆料与谜团 "红色通报" 2017年3月初，生活在美国的中国商人郭文贵接受"明镜电视"的采访，对中共高官进行公开指控，受到舆论关注。美国之音中文节目与郭约定在4月19日进 行直播采访。而就在4月19日直播前不久，国际刑警组织对郭文贵发出"红色通报"，中国外交部发言人陆慷在例行记者会上予以证实。

郭文贵爆料与谜团 美国之音采访 4月19日，郭文贵仍出现在美国之音的镜头前。美国之音对郭文贵进行了一个多小时的直播采访。此前，美国之音曾宣布将进行三个小时的直播。5月初，与采访郭文贵有关的5名美国之音普通话语组员工被停职调查。

郭文贵爆料与谜团 中国官媒批驳 7月10日，中国官方新华社发表题为"郭文贵海航'爆料'真相调查"的文章。文中称，郭文贵"从国内高层获得所谓海航豪华公务机所有权等信息，并大肆编造种种离奇的'贪腐''情色'故事"，"实际上是其通过收买民航系统员工"收集信息后，"进行'深度加工'、歪曲解读"。

郭文贵爆料与谜团 海航 8月，《南华早报》报道，一名海航发言人称，6月致信美国之音，因美国之音"为郭文贵提供了一个机会，让他所谓'直接爆料'，而没有对信息源或信息的真实性进行核实"，对海航的声誉造成损害。美国之音回函称，郭文贵在采访中的表态完全属于个人观点。

郭文贵爆料与谜团 官司 除海航外，郭文贵的网上“爆料”言论还受到财新传媒及其总编胡舒立、SOHO中国董事长潘石屹以及中国住建部副部长黄艳的起诉。郭文贵在YouTube的视频以及在推特发表的照片中还提及许晴、范冰冰等明星。许晴发表“严正声明”，范冰冰亦发微博疑似回应。

郭文贵爆料与谜团 王岐山 《纽约时报》等国际媒体关注了郭文贵。在2017年5月的报道中纽时写到：郭文贵“声称负责反腐运动的中国二号领导人的家人，秘密拥有中国一个大型企业集团的大量股份”。这里所指的是时任中纪委书记王岐山和海航。十九大后，王岐山退出中央委员会。

郭文贵爆料与谜团 “谜团” 《纽约时报》近日发表文章“爆料者郭文贵：权力、金钱、秘闻与谜团”，其中提及，“郭文贵的声称也将一批流亡海外的异见人士和民主活动分子分为两派，尽管这些人本来似乎是郭文贵的天然盟友”。 作者: 德国之声 中文网



郭文贵祖籍山东，在北京以房地产起家。据中国媒体报道，他曾以社交圈"盘古会"为平台结交高官，织成利益勾结网络。

据报道，2014年郭文贵逃离中国。 他在中国被指控犯有贿赂、欺诈、洗钱、绑架和强奸等不法行为。但是郭文贵否认这些指控。他还在美国申请了庇护。 流亡美国后的郭文贵在互联网上发起旨在反华和反共的“爆料革命”，主要是以他自己作为曾经的中共高官联系人的身份爆料中共内部的高层腐败丑闻。班农是爆料革命的支持者。

郭文贵在美国创办的郭媒体(Guo Media)邀请班农担任顾问。 《华尔街日报》报道称，无法确定郭文贵用来支付给班农的资金的来源。

去年《华尔街日报》还曾报道过，同郭文贵产生商业纠纷的华盛顿地区调查公司Strategic Vision在联邦法院指控郭文贵为中国的情报机构服务。据报道，郭文贵曾要求 Strategic Vision 公司搜集一些人的财务，社交媒体和旅行方面的资料。郭文贵提供的名单是一些与中共高层有联系的中国人。Strategic Vision还专门 招募了前情报人员或执法人员进行上述调查，结果他们发现，郭文贵名单上前15个人的名字已经被美国政府列为“记录受保护”的人，即不得对外透露这些人士的资料，可能意味着这些是帮助美国政府的人。因此 Strategic Vision公司认为郭文贵并不打算利用他们的调查结果对付中共，而且郭文贵也并非如他所说的那样是异见者，而是中国“异见者猎手” 。

《华尔街日报》引述知情人士的消息说， FBI曾视郭文贵为潜在线人，2017年前后曾尝试把他培养成一个线人，但没有成功。

今年6月4日（北京时间），郭文贵同班农以及前中国国脚郝海东一起宣布成立“新中国联邦”。