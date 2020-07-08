美媒：FBI正在调查郭文贵和班农

美国《华尔街日报》报道称， 美国联邦调查局（FBI）正在对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，调查的内容涉及郭文贵美国媒体活动的资金来源以及他与白宫前战略顾问班农的合作。
（德国之声中文网）据美国《华尔街日报》报道，知情人士透露说，美国联邦调查局（FBI）近几个月来向认识郭文贵和班农 (Steve Bannon) 的人询问了解郭文贵活动的信息，其中包括与郭文贵有关的一家媒体公司的资金来源。这家公司曾于2018年聘请班农担任顾问。文章称，知情人士透露，“就在上周，FBI还会见了一名了解郭文贵关联公司情况的人士。其中一些知情人士称，调查已经进行了6个多月，曼哈顿和布鲁克林联邦检察官办公室的检察官也参与了调查”。
不过郭文贵的律师以及班农的发言人都表示，FBI没有联系过当事人或者他们的下属。文章还指出，目前尚不清楚FBI调查的目的。
班农以对中国强硬态度著称，他把当今中国与纳粹德国相提并论。去年10月他建立《班农战斗室》(War Room)。今年他曾先后在节目中表示“要对中国共产党领导人习近平、王岐山进行纽伦堡审判”以及要求美国政府公布并没收中共包括习近平、王岐山在内的高官在美财富并捐给疫情死难人民家属。
郭文贵祖籍山东，在北京以房地产起家。据中国媒体报道，他曾以社交圈"盘古会"为平台结交高官，织成利益勾结网络。
据报道，2014年郭文贵逃离中国。 他在中国被指控犯有贿赂、欺诈、洗钱、绑架和强奸等不法行为。但是郭文贵否认这些指控。他还在美国申请了庇护。 流亡美国后的郭文贵在互联网上发起旨在反华和反共的“爆料革命”，主要是以他自己作为曾经的中共高官联系人的身份爆料中共内部的高层腐败丑闻。班农是爆料革命的支持者。
郭文贵在美国创办的郭媒体(Guo Media)邀请班农担任顾问。 《华尔街日报》报道称，无法确定郭文贵用来支付给班农的资金的来源。
去年《华尔街日报》还曾报道过，同郭文贵产生商业纠纷的华盛顿地区调查公司Strategic Vision在联邦法院指控郭文贵为中国的情报机构服务。据报道，郭文贵曾要求 Strategic Vision 公司搜集一些人的财务，社交媒体和旅行方面的资料。郭文贵提供的名单是一些与中共高层有联系的中国人。Strategic Vision还专门 招募了前情报人员或执法人员进行上述调查，结果他们发现，郭文贵名单上前15个人的名字已经被美国政府列为“记录受保护”的人，即不得对外透露这些人士的资料，可能意味着这些是帮助美国政府的人。因此 Strategic Vision公司认为郭文贵并不打算利用他们的调查结果对付中共，而且郭文贵也并非如他所说的那样是异见者，而是中国“异见者猎手” 。
《华尔街日报》引述知情人士的消息说， FBI曾视郭文贵为潜在线人，2017年前后曾尝试把他培养成一个线人，但没有成功。
今年6月4日（北京时间），郭文贵同班农以及前中国国脚郝海东一起宣布成立“新中国联邦”。
推特方面表示，他们移除了超过17万个与中国政府有关联的假帐号。这些帐号大多专注於发布与香港示威、郭文贵、新冠疫情与台湾相关的政令宣导内容，但大多数帐号并未与推特用户产生有意义的互动。同时被移除的还有一批与俄罗斯和土耳其有关联的账号。 (12.06.2020)
中国富商郭文贵11月20日在纽约举行了主题为“王健之死以及海航集团背后真相”的信息发布会。美国白宫前首席战略顾问班农前往为其助阵。郭文贵也一改“坚决拥护习主席”的态度。 (22.11.2018)