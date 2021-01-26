 美媒: TikTok交易案被拜登无限期搁置 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2021

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时政风云

美媒: TikTok交易案被拜登无限期搁置

美国前总统特朗普试图禁用中国短视频应用TikTok在美业务，拜登上任后却传出将搁置出售案。专家认为，这显示两位总统处理国安危机的做法不同。

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TikTok是中国公司字节跳动的短视频应用程序，在美国每月活跃用户约有1亿

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拜登政府的对华政策持续受到关注，候任美国行政管理和预算局局长谭登（Neera Tanden）谴责北京没能达到美中双边承诺，称会与盟国合作对北京施压，并点名提到华为和Tiktok。

拜登提名的商务部候任部长雷蒙多27日在出席国会听证会时，承诺保护美国电信网络不受中国公司影响，但她拒绝表态是否会将华为与中兴列入黑名单。

在总统当选人拜登上任前两周，现任总统特朗普的行政命令又将中美紧张关系升级。北京批评美方的这一做法“损人不利己”。外界关注，拜登会不会取消这些对中国的相关禁令。

(德国之声中文网) 《华尔街日报》周三(2月10日)引述知情人士报导，短影音平台TikTok的交易案已被拜登政府无限期搁置。

周三一份法院文件显示，美国商务部正在检视前总统特朗普对TikTok构成国家安全威胁的指控，是否合理化将TikTok从智慧手机应用程序商店下架、禁止使用关键技术等处置。
白宫新闻发言人莎琪(Jen Psaki)并未否认《华尔街日报》报导，但说拜登政府尚未「采取新的主动措施」推动进程。她补充说拜登政府正在全面性的评估美国数据遭遇到的威胁，当中也包含TikTok。她也说美国外国投资委员会(CFIUS)对于TikTok的审查仍在进行中。

去年夏天，时任总统特朗普以一系列行政命令打击TikTok，称其搜集美国使用者数据，构成安全性疑虑。这被视为是特朗普对抗中国影响力的计划之一。但是法院随后暂缓了白宫的禁令，之后总统大选登场，TikTok的相关讨论便被冷落。

耶鲁大学法律学院专家萨克斯(Samm Sacks)告诉美联社，拜登政府看似想要为如何评估中国科技平台对美国构成的安全风险建置清楚标准。她说: 「我不认为TikTok本身是个优先议题。」她称TikTok是一个假设性的未来威胁，而一度被撤除的禁令预料不会再被继续推动。
新美国安全中心(Center for a New American Security)的资深研究员拉瑟(Martijn Rasser)表示，虽然拜登政府与特朗普政府对中国科技与贸易相关政策的看法有许多共通点，但是拜登政府「倾向用不同的方法与态度达成那些策略目标」。他说拜登的做法是「更广泛的重新评估」的一部分: 「他们对这些问题采取了全面而有策略的做法，而不是一次性地追捕这些公司。」

TikTok现在寄望美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院检视特朗普的撤资令以及政府对国家安全的评论。

去年，在时任总统特朗普的协调下，美商甲骨文与沃尔玛与TikTok达成协议，将在TikTok与国家安全有关的方面扮演重要角色，也将与TikTok组成新公司。TikTok曾说甲骨文与沃尔玛分别将在TikTok 新公司公开募股时获得12.5%与7.5%股权。甲骨文将负责TikTok的数据处理工作，沃尔玛则将提供电子商务、履约、支付等服务。甲骨文与沃尔玛周三并未回复置评请求。

张慈/李澄欣(美联社、华尔街日报)

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