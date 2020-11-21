美媒: 美与孟晚舟谈判 若认罪可返回中国

(德国之声中文网) 《华尔街日报》3日报导，消息人士透露，美国司法部正在与华为财务长孟晚舟讨论一项协议，允许她从加拿大返回中国，但交换条件是她必须承认在一起刑事案件中的错误行为。

这起案件自2018年起北京与美国和加拿大的关系紧张，两名加拿大人在孟晚舟2018年被捕后不久便遭中国政府逮捕。消息人士告诉《华尔街日报》，协议还可以为两名目前被关押在中国的加拿大人奠定一些政府讨论的基础。

孟晚舟面临与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关的电汇和银行欺诈指控。美国指控孟晚舟在2013年向汇丰银行做简报时，谎称华为与伊朗之间的商业关系。汇丰银行随后允准了数亿美元的交易而导致触法。

孟晚舟的律师最近几周与美国司法部官员展开对谈，针对达成「延迟起诉协议」的可能性进行讨论。消息人士告诉《华尔街日报》，根据这样的协议，孟晚舟将被要求承认对她的一些指控，但如果她愿意合作的话，检察官可能会推迟并放弃对她的指控。

报导提到，与美国司法部达成协议不仅可以让她回中国，还可以消除一个导致中国与加拿大关系急剧恶化的问题。这个议题过去几年使中国与华盛顿的关系更加恶化。

孟晚舟接受认罪协商?

一些人说，到目前为止，孟晚舟拒绝接受类似的交易，因为她认为自己没有做错什么。她拒绝通过华为发言人发表评论。司法部发言人拒绝发表评论。加拿大官员没有立即回复评论请求。

其中两名消息人士表示，孟晚舟的律师和司法部官员正在努力确定是否有双方可以同意的条款。一个人说，孟最近拒绝批准一份协议草案，因为她不同意美国形容她与华为金融部门沟通过程的方式。

孟晚舟曾辩称，她被美国错误指控，并强调美国是出於政治动机才对她提出引渡请求。她称美国此举是为了在与中国的科技与贸易争端中取得优势。

不过特朗普政府将华为视为国家安全威胁，并称孟晚舟代表华为在伊朗的活动是企业不法行为模式的一部分。美国的行动激怒了北京，北京指责华盛顿歧视华为，并呼吁加拿大释放孟晚舟。

今年5月，一名加拿大法官裁定，美国已经满足了引渡孟晚舟的一项关键条件，但本月预计仍会有与此案相关的听证会。孟晚舟目前获得保释，但她必须佩戴脚踝监视器。

孟晚舟的律师今年6月告诉加拿大法院，美国刻意从孟晚舟对银行做的简报中，撷取一部分内容，并说这部分内容证明华为在伊朗的业务。她的律师称美国做出了「轻率的错误陈述」。

拜登如何处理此案?

孟晚舟的案子引发了一场重大的外交对峙。在这期间，两名加拿大人被中国政府逮捕，并被指控犯了间谍罪。其中一名加拿大人斯帕弗的家人并未公开谈论他被捕的事情，而康明凯的妻子则表示他是无辜的。

中国极力否认孟晚舟案与中国逮捕并关押两名加拿大人有任何直接联系。中国在孟晚舟被捕後的9天，分别在两个中国城市逮捕了这两名加拿大人。然而，中国外交官表示，解决孟女士的案件将有助于确保两名加拿大人的自由。

加拿大总理特鲁多今年6月曾说，两名加拿大人被中国拘留的状况是不可接受的。他说：「不仅是加拿大人，而是全世界人都深切关注这起案件。他们认为中国把任意拘留作为实现政治目的的手段。」

最近几周，中国官媒《环球时报》特别指出，孟晚舟的案件是北京希望看到即将上任的拜登政府在中美关系中做出转变的其中一个领域。

《华尔街日报》报导，孟晚舟女士的代表本周将再次与美国司法部对谈，希望在特朗普卸任前达成协议。一些人说，华为官员还抱有希望，希望拜登政府可能会以更宽松的方式处理孟晚舟案。拜登的发言人并未针对此事做出回应。

前美国司法部国安官员劳夫曼 (David Laufman) 向《华尔街日报》表示，孟晚舟案是个备受关注的起诉案，虽然检察官可能在权衡地缘政治利益，但他不认为拜登上任後，美国司法部会放弃此案。

他说：「如果美国司法部放弃刑事定罪，这将是一个很特殊的情况。但有些时候，美国的总统外交政策利益会迫使美国放弃执法利益。有鉴於孟晚舟案对加拿大以及美中关系的影响，这可能是其中一个美国会采取这种作法的案例。」

虽然释放孟女士可能有助于缓解两国之间的紧张关系，但根据民意调查，这一事件已经导致加拿大人对中国的看法变得负面，其中很大程度是因为中国拘留了两名加拿大人。

特朗普紧咬不放

美国政府与孟晚舟的团队在美国总统大选前的几个月便展开谈判，不过随着特朗普即将卸任，双方的谈判步调变得更紧凑。美国司法部试图引渡孟晚舟的作法，被视为是特朗普政府打压华为的其中一个策略。

特朗普政府曾表示，华为可能因北京施压，利用其设备对外国网络进行间谍活动，或破坏外国网络，但该公司否认了这些指控。

孟晚舟案的检察官今年早些公布了新的指控，强调华为及其两家美国子公司涉嫌敲诈勒索阴谋和密谋窃取商业机密。美国的制裁限制华为获得关键芯片的供应，并鼓励其他国家不用使用华为的5G设备。

12月2日，美国国家反间谍和安全中心（NCSC）主任埃瓦尼纳 (William Evanina) 在阿斯彭网络峰会上表示，美国对华为的起诉特别有助于说服欧洲盟友听取美国对这家中国科技公司的担忧。

孟晚舟两年前在温哥华转机时被捕，此後便一直被限制待在温哥华的家中。她一直在加拿大法庭为美国的引渡案打官司。由於整个过程允许她多次提出上诉，所以整个案件可能需要数年时间才能做出判决。她的情况在中国许多人眼中是华盛顿试图阻碍中国全球崛起的一个缩影。

杨威廉/邹宗翰 (华尔街日报)

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