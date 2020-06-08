美媒: 特朗普欲签维吾尔法案施压北京

(德国之声中文网) 路透社周二 (6月2日) 报导，消息人士指出美国总统特朗普预计签署上个月由众议院通过的《维吾尔人权政策法案》，意图以此举来针对中国打压维吾尔人的议题向北京施压。该法案呼吁美国政府对负责策划与执行新疆再教育营政策的中国官员进行制裁。根据联合国统计，至少有超过百万名维吾尔人被中国关押於再教育营内。

中国驻美大使馆也在第一时间透过声明重申，《维吾尔人权政策法案》是意图抹黑中国反恐与去极端化政策的举动，而这种作法也严重干预中国内部事务。声明写道：「中国政府表达强烈抗议。我们呼吁美国尽快修正错误，停止在新疆相关的议题上干预中国内部事务，不要再朝错的道路走下去。」

过去几个月，中美关系因新冠疫情与中国意图强行通过「港版国安法」而变得越来越紧张。中国政府一再强调他们并未不当的处理新冠疫情，并不断呼吁美国停止干预香港与中国事务。

此外，美国总统特朗普上周曾表示，他没有想要针对中国强行通过「港版国安法」一事，对中国国家主席习近平本人进行制裁。然而，特朗普上个月底宣布华盛顿将以取消香港所享有的特殊待遇来惩罚中国，并说将会对负责「打压香港自由」的中国官员进行制裁。

维族美国人: 法案给予维族希望

共和党参议员鲁比奥 (Marco Rubio) 所提案的《维吾尔人权政策法案》当中，点名新疆的党委书记陈全国为在新疆对维吾尔人进行大规模人权迫害的主要推手。维吾尔裔的美国国际宗教自由委员会的委员努尔·图凯勒 (Nury Turkel) 上个月接受德国之声专访时曾表示，这个法案给予维吾尔人不少希望，因为法案内容赋予美国政府更多权力针对维吾尔人被打压一事，对中国政府施压。

他说：「美国国会过去一年多来，在维吾尔人受到中国政府迫害的议题上，透过不少法案来提供各种协助。我在成为美国国际宗教自由委员会的委员之前，曾多次在国会的听证会，并在会中详细说明维吾尔人受到的各种迫害。我在听证会中提出的不少建议，也被纳入了这项法案中。」

图凯勒表示，他不希望《维吾尔人权政策法案》是美国国会最後一次透过立法在新疆议题上向中国施压，而他也希望其他国家能运用现存的《全球马格尼茨基人权问责法》，针对中国打压维吾尔人一事对北京进行制裁。

他告诉德国之声：「我希望有《全球马格尼茨基人权问责法》的各国政府能运用现存法令来保证各国维吾尔人的权益。对各国政府来说，这并不是很难达成的事。此外，我也希望他们能在向联合国这样的国际组织内，组成一个联盟来就维吾尔人被打压的议题集体发声。」

