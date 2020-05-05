美媒: 数据显示美国疫情持续恶化

(德国之声中文网) 美联社週二 (5月5日) 一份分析报导指出，他们的数据分析结果显示，如果将美国纽约州的疫情单独剔除掉来看的话，美国剩馀地区的疫情正持续恶化。

目前为止，纽约都会区的新冠病亡人数占了全美三分之一。当美联社分析全美数据时，结果似乎显示美国的疫情已开始下降。但是当美联社剔除掉纽约都会区的新冠数据，针对美国剩馀其他地区的数据再进行分析时，发现新冠感染率从6.2%上升至7.5%。

这个结果表明，虽然纽约都会区的单日病亡数字持续下降，但美国其他地方的疫情却并未出现明显趋缓的现象。不过专家告诉美联社，美国在过去几周扩大了新冠检测的比例，这可能与新冠感染率上升有关。

公卫专家警告，在各州都相继解除封锁之际，如果各地无法降低感染率的话，这将导致更多人死於新冠病毒。

美国堪萨斯州夏尼郡的卫生官员欧克斯 (Linda Ochs) 警告：「各界都应该明白的是，目前新冠病毒仍在各地肆虐，而现在的感染率甚至比前几周更高。」

周一 (5月4日) ，美国华盛顿大学卫生数据分析所，也调整了他们的新冠疫情数据。该研究所预测，美国的累计病亡人数将在8月初提升至135000，比两周前所公布的预测数据多出两倍。美国白宫专家时常在公开场合引用华盛顿大学卫生数据分析所的数据。

该研究所的所长穆瑞 (Christopher Murray) 告诉美联社，该研究所调整新冠疫情数据的主要原因是因为美国多州下周将解除封锁。穆瑞说，一旦各州不强制要求人民待在家中，美国的新冠确诊与病亡数字都将快速攀升。

然而，美国总统特朗普周二却驳斥穆瑞的说法，质疑该研究所分析数据的准确度，并强调持续禁止商业活动会对美国带来另一种伤害，包含让用毒品的人数与自杀的人数上升。

美国白宫的新冠团队专家博克斯 (Deborah Birx) 周二向媒体表示，该团队不断警告各州州长在考量解除封锁的同时，他们不该自行决定省略联邦政府团队所建议的解封程序中的步骤。她説：「我们不想看到疫情再度上升。」

杨威廉/邹宗翰 （美联社）