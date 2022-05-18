美媒: 为减小制裁风险 中共要求官员剥离海外资产

（德国之声中文网）据《华尔街日报》援引知情人士报道，中国共产党将禁止擢升那些配偶或子女在国外拥有大量资产的高级干部，以防未来受到类似于目前针对俄罗斯的各类制裁的影响。

据多名知情人士向该报透露，中共中央组织部在3月份发布的一份内部通知，禁止部级官员的配偶和子女直接或间接持有海外房地产或海外注册实体的股份。此外，高级官员及其直系亲属也将被禁止在海外金融机构开设账户，除非他们有合法的理由，比如学习或工作。

这些消息人士称，目前尚不清楚上述规定是否具有追溯力，不过一些高级官员的家庭成员已经出售了海外公司的持股，以遵守相关规定。

报道指出，北京目睹了西方国家政府在俄罗斯入侵乌克兰后对俄实施的广泛制裁，担心中国高官在海外的任何财务敞口都可能被当作制衡中国的筹码。

前车之鉴

乌克兰战争爆发以来，西方国家已对俄罗斯实施了数轮制裁，措施之一是对俄罗斯一些个人的经济制裁。对象包括政府高官及其家人、与克里姆林宫关系密切的金融寡头等。总统普京和外长拉夫罗夫、普京的两个女儿和绯闻女友卡巴耶娃、俄国家杜马中的350名议员、国家安全委员会成员、寡头富商罗曼·阿布拉莫维奇等人均在欧盟的制裁名单上。被制裁者被禁止入境，海外财产也被冻结，包括银行账户和房产、游艇等大宗资产。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin） 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）曾担任过俄罗斯副总理。由于他曾被任命为普京的副幕僚长，因此成为闻名遐迩的“灰衣主教”。他是俄罗斯石油公司（Rosneft）的CEO。欧盟的制裁文件将他称作是普京“最亲密的顾问和私人朋友”之一。文件中还称，谢钦支持俄罗斯并吞克里米亚，他执掌的石油公司曾向克里米亚的一个机场运送燃料。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov） 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）出生在乌兹别克斯坦，他是俄罗斯首屈一指的富豪，涉及的生意领域包括电信和矿产。欧盟称，乌斯马诺夫是普京最喜欢的寡头之一。他曾向普京的一位核心幕僚支付过数百万美元，还在他的私人豪华住宅中接待过普京。欧盟方面还表示，乌斯马诺夫会“打着普京的旗号解决自己生意上的麻烦”。上周，欧盟、美国和英国都将他列入了制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）和彼得·阿文（Petr Aven） 欧盟将米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）描述为“俄罗斯顶级金融家和普京核心圈子的推动者”。 据路透社报道，弗里德曼和他的长期合作伙伴彼得·阿文（Petr Aven）（图右）从石油、金融和零售业中赚取了数十亿美元。 欧盟文件称，阿文是经常与普京在克里姆林宫会面的俄罗斯富商之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 弗里德曼和阿文否认与普京有关联 弗里德曼（右二）和阿文上周在一场新闻发布会上均否认“同普京或者克里姆林宫之间存在任何经济或政治方面的关联”。这二人还表示，他们将“通过一切可用的手段”对实施制裁的毫无根据的基础提出质疑。出生在乌克兰西部的弗里德曼少数公开反对战争的受到制裁的俄罗斯人之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）和伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg） 罗滕伯格家族以与普京关系紧密而闻名。鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）是SMP银行的共同所有人之一并与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）有关联。鲍里斯的哥哥阿卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）从十几岁起就和普京一起练习柔道。阿卡迪已经收到欧盟和美国的制裁。阿卡迪的儿子伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）控制着俄罗斯天然气工业股份公司钻井公司（Bureniye）。上周，鲍里斯·罗滕贝格和伊戈尔·罗滕伯格被英国和美国列入制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko） 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）是俄罗斯银行（Rossiya Bank）的主要股东之一。根据欧盟制裁文件，该银行被视为俄罗斯高级官员的私人银行。该银行投资积极支持俄罗斯政府破坏乌克兰稳定的电视台。欧盟方面表示，俄罗斯银行还在克里米亚开设分行并支持俄罗斯非法并吞克里米亚。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov） 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）向俄罗斯国家媒体集团（National Media Group）进行了大量的投资。欧盟称，俄罗斯国家媒体集团支持莫斯科政府破坏乌克兰稳定的政策。莫达佐夫在一份声明中表示，他“与当前出现的地缘政治紧张局势毫无关系”。他还将乌克兰战争称作是“两个兄弟民族之间的悲剧”。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 豪华游艇被没收 最新一轮制裁措施包括冻结个人资产和旅行限制。过去几天，俄罗斯大亨们拥有的数艘豪华游艇在意大利、法国和英国被没收。这其中就包括谢钦、乌斯马诺夫和季姆琴科的私人豪华游艇。 作者: Monir Ghaedi



《华尔街日报》报道称，习近平希望把中共面临的地缘政治风险降至最低，担心如果美国和其他西方大国对中国官员及其亲属实施制裁，有海外资产的官员可能成为拖累，为此出台了上述指示。

知情人士称，官员们必须签署承诺书，声明遵守新规定。此举将使习近平有更大权力对违反海外资产规定的官员进行处理，违规的干部可能将按照严重违纪追责。今年秋季将举行的中共20大预计将确认习近平继续连任。

中共官员通过亲属或借离案公司向海外转移资产，是长期以来众所周知的现象，也是习近平反腐运动打击的目标之一。中国政府为打击经济罪犯和官员腐败展开的"猎狐"和"天网"行动，即在追逃被指非法转移海外的资产。

而中共最高层领导人亲属的海外资产，则多次成为国际调查媒体关注的对象。2016年美国独立新闻组织"国际调查记者联盟"曝光披露各国政要在海外拥有离案资产的"巴拿马文件"。该文件涉及至少8名现任和前任中国政治局常委的家人，包括习近平、前总理李鹏、前政协主席贾庆林等。多名部级官员也榜上有名。

2020年《纽约时报》曾报道，习近平丶栗战书与汪洋三名现任中共中央政治局常委的家人与亲戚，在香港购买了总值超过5100万美元的豪宅。

（综合报道）

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