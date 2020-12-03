美媒: 中国间谍渗透加州政治圈

(德国之声中文网) 美国媒体Axios在12月8日发表的调查报导中，揭露了一名疑似为中国特工的女性在美国政界经营人脉网络的始末。虽然这名疑似为中国特工的女性看似在奥巴马时期已经结束活动，而且美国官员也没有发现她取得或传送机密情报，但是她的行动却提升了美国对中国情报活动的警戒。

Axios报导，这项间谍行动的核心是一名叫做「方芳」的女性，又称作Christine Fang。她瞄准湾区的地方官员，或者在美国全境寻找有潜力进军中央的官员。

Axios以长达一年的时间制作了这项调查报导，访问了多达22名前任民选官员、政治行动者、前任学生等直接认识方芳的人士。认识方芳的友人表示方芳是在2011年于加州州立大学东湾分校注册入学，当时她大约二十几岁快三十岁、或是三十出头。她担任中国学生学者联谊会主席，并曾在2012年收到了中国驻旧金山领馆教育组的荣誉证书。

根据美国情报人士以及一些认识方芳本人的友人称，方芳利用政治聚会、公民团体的研讨会、竞选造势活动以及校园活动一些民选官员或一些知名人士接触。

一位认识方芳的湾区政界人士回忆说，方芳把自己定位为「亚裔美国人社区和国会议员之间的桥梁」。同样认识方芳的现任弗里蒙特市议员拉杰-萨尔万（Raj Salwan）说，她记得她很活跃，也曾对她认识如此多政治人物感到吃惊。

根据一名美国情报官员以及一名曾经民选为官员的政治人物所说，方芳在至少三年内，与至少两名中西部的市长经营性关系或恋爱关系。两名情报员指出，根据联邦调查局的电子监控取得的证据，方芳至少有两次和民选官员有性方面的互动，其中一名便是中西区的市长。

深入接触众多议员

美国反间谍官员告诉Axios，美国官员是在监控另一个目标人物时注意到方芳。他们怀疑那个人是中国国家安全部在中国驻旧金山领馆以外交官身份卧底。他们在调查这名疑似卧底人士时发现，方芳和这名人士时常在各种场合见面或谈话，联邦调查局才接着对方芳展开监控。一名前任反间谍官员表示，方芳频繁在美国各地移动，以接近美国官员，让他们更怀疑方芳有任务在身。

Axios报导，其中一个方芳接触的著名政治人物是加州民主党众议员史瓦维尔(Eric Swalwell)。根据现任情报员与湾区政治活动家所说，方芳在2014年参与了史瓦维尔连任竞选的募款活动。该政治活度家目睹方芳代表史瓦维尔募款。她也曾经协助安排至少一名实习生进入史瓦维尔的办公室工作。

史瓦维尔办公室提供给Axios的声明称，史瓦维尔议员曾经在8年甚至更久以前提供给联邦调查局关于此人的资料，而议员本身已经有将近六年没有再看过这人。

事实上，情报机构当年对方方的活动起疑，并在2015年左右警告史瓦维尔，也提供史瓦维尔所谓的「预防性简报」。Axios引述情报员称，史瓦维尔接获通知后马上断绝所有与方芳的联系，目前史瓦维尔没有被指控曾有任何失当行为。

在情报机构调查期间，方芳在2015年中无预警的离开了美国。Axios试图透过电子邮件和脸书联络她都没有回复。

Axios访问的美国官员认为，此案是中国主要间谍机构在2011到2015年间的一项政治间谍活动，而方芳只是众多中国情报员的其中一人。Axios访问到的反间谍官员表示，他们相信方芳是在中国的主要间谍机构－国家安全部指挥下工作。由于许多对美国极具影响力的政治人物都是从湾区起家，中国也认知到加州的重要性。再者，湾区也有美国极历史悠久而广大的华裔族群。掌握这些社群的情况也是情报份子的重要任务。他们认为这是方芳选择湾区的理由。

Axios报导称，美国情报官员认为中国的间谍活动已经变得更积极而大胆，而方芳的案例显示一个极有决心的个人能够如何深入美国政治圈。

张慈(Axios)

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