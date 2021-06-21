美媒: 中国新冠入境限制还将持续至少一年

（德国之声中文网）消息人士对美媒《华尔街日报》称，在5月中旬中国国务院一场会议上确定了该临时时间表，将目前的边境限制措施至少延续一年、至2022年下半年。
这一消息目前尚未得到中国官方证实。消息人士对《华尔街日报》表示，目前没有放宽的时间表。
报道称，之所以要如此谨慎放开边境是因为中国官员们希望明年两件大事可以顺利进行：2022年2月的冬奥会和中共十年一次的权力交接。外界分析人士普遍认为，目前的中国党和国家领导人习近平将寻求新一届任期。
明年2月4日开始的北京冬奥会，目前尚未针对是否允许外国观众入境观看做出决定。
目前，中国每日新增病例很少，远低于世界其他主要国家。据中国国家卫健委通报，6月21日中国大陆新增感染25例，其中23例是输入性病例。
《华尔街日报》报道称，通过限制入境人数、仅发放签证给那些施打了中国疫苗的外国人，以及对入境者实行至少14天的强制酒店检疫隔离，中国方面试图控制外来输入病例的风险。消息人士透露，如果中国放松限制，很可能首先是针对大陆与港澳之间的旅行，随后可能是针对那些疫苗接种率高且感染人数得到控制的国家放宽限制。此外，据称承认中国疫苗的国家很可能会被优先考虑。
在过去一段时间，中国提高了施打疫苗的速度。截至6月20日，根据中方通报，中国已经施打了超过10亿剂疫苗。
迄今为止，在中国大陆施打的均为国产疫苗。中国尚未批准任何西方疫苗。不过香港批准了德美合作的BioNTech/辉瑞疫苗并在当地进行施打，该疫苗也有望在中国内地获批。据《南华早报》报道，港大进行的一项疫苗比较研究发现，接种BioNTech/辉瑞疫苗的人抗体反应要高于中国科兴疫苗接种者。
中国已经施打超过10亿剂疫苗
未来要实现边境开放，一个可以想象的前提条件是中外疫苗互认。目前，世卫组织已批准了中国国药集团的新冠疫苗以及华锐生物技术公司生产的科兴疫苗作为紧急使用。不过，这两款中国疫苗尚未得到美国方面以及欧洲药管局的批准。
拉丁美洲、非洲、亚洲的多个国家以及欧洲的匈牙利和塞尔维亚都在施打中国疫苗。据中国官媒报道，中国迄今已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。中国也加入了世卫组织主导的新冠疫苗实施计划（COVAX）。
（来源：华尔街日报等）
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中国有哪些疫苗“走向世界”
国药（Sinopharm)：最早获批
国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。
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科兴生物(Sinovac): 克尔来福
科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。
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康希诺（CanSino）：只须一针
康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。
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东南亚邻国
对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。
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拉丁美洲
一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。
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争议与质疑
巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。
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非洲
2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。
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“疫苗外交”
2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。
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欧洲
在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。