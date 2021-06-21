美媒: 中国新冠入境限制还将持续至少一年

（德国之声中文网）消息人士对美媒《华尔街日报》称，在5月中旬中国国务院一场会议上确定了该临时时间表，将目前的边境限制措施至少延续一年、至2022年下半年。

这一消息目前尚未得到中国官方证实。消息人士对《华尔街日报》表示，目前没有放宽的时间表。

报道称，之所以要如此谨慎放开边境是因为中国官员们希望明年两件大事可以顺利进行：2022年2月的冬奥会和中共十年一次的权力交接。外界分析人士普遍认为，目前的中国党和国家领导人习近平将寻求新一届任期。

明年2月4日开始的北京冬奥会，目前尚未针对是否允许外国观众入境观看做出决定。

目前，中国每日新增病例很少，远低于世界其他主要国家。据中国国家卫健委通报，6月21日中国大陆新增感染25例，其中23例是输入性病例。

《华尔街日报》报道称，通过限制入境人数、仅发放签证给那些施打了中国疫苗的外国人，以及对入境者实行至少14天的强制酒店检疫隔离，中国方面试图控制外来输入病例的风险。消息人士透露，如果中国放松限制，很可能首先是针对大陆与港澳之间的旅行，随后可能是针对那些疫苗接种率高且感染人数得到控制的国家放宽限制。此外，据称承认中国疫苗的国家很可能会被优先考虑。

在过去一段时间，中国提高了施打疫苗的速度。截至6月20日，根据中方通报，中国已经施打了超过10亿剂疫苗。

迄今为止，在中国大陆施打的均为国产疫苗。中国尚未批准任何西方疫苗。不过香港批准了德美合作的BioNTech/辉瑞疫苗并在当地进行施打，该疫苗也有望在中国内地获批。据《南华早报》报道，港大进行的一项疫苗比较研究发现，接种BioNTech/辉瑞疫苗的人抗体反应要高于中国科兴疫苗接种者。

中国已经施打超过10亿剂疫苗

未来要实现边境开放，一个可以想象的前提条件是中外疫苗互认。目前，世卫组织已批准了中国国药集团的新冠疫苗以及华锐生物技术公司生产的科兴疫苗作为紧急使用。不过，这两款中国疫苗尚未得到美国方面以及欧洲药管局的批准。

拉丁美洲、非洲、亚洲的多个国家以及欧洲的匈牙利和塞尔维亚都在施打中国疫苗。据中国官媒报道，中国迄今已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。中国也加入了世卫组织主导的新冠疫苗实施计划（COVAX）。

（来源：华尔街日报等）

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