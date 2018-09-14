 美媒: 中国或因关税拒绝与美谈判 | 经济纵横 | DW | 17.09.2018

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经济纵横

美媒: 中国或因关税拒绝与美谈判

中美谈判才刚有了转好迹象，又有消息传出特朗普欲在周一宣布开征关税，让中美双方官员都乱了阵脚。中国官员对华尔街日报表示，他们可能要调整一下他们最新展现的态度。

Währungen USA China & Euro (Imago/PPE)

(德国之声中文网)华尔街日报周日(9/16)报导，在美国关税威胁层层进逼之下，中国考虑拒绝出席月底的谈判。

该报道指出，中国政府周末正在忙着完善中国首席商务部官员访问华盛顿的计划，为副总理刘鹤与美国财政部长姆努钦会面，甚至是与特朗普会面预先铺路。

然而，中国高层认为，一旦特朗普如消息所称，宣布对2000亿中国商品加征关税，计划就可能泡汤。

华尔街日报引述他说: 「中国不可能在枪杆子抵着脑门的情况下做协商。」

另有官员建议中国政府从供应链下手，对美国所需要的零组件施加出口限制。

白宫首席经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 周三(9月12日) 公开向外界表示已经邀请中国谈判，获得中国的友善回应

财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)原定双方在20日举行下一轮谈判。

然而周五，路透社便引述美国消息人士指出，特朗普已经指示其助理着手再对2000亿美元中国商品加征关税。

彭博社稍早前报道，尽管美国财政部长努钦试图就解决贸易战而重启与中国的磋商，但是特朗普仍旧一意孤行。

消息传出时，正值美国华盛顿当地时间周五下午，亚洲、欧洲股市已收盘，而仍在交易中的美国股市立刻中止了此前「美中有望重启谈判」消息带来的上涨势头，转而下跌。

根据今年7月公布的清单，这2000亿中国商品主要包括网络技术产品、电子产品、印刷电路板、轮胎、化工制品、塑料、自行车、汽车儿童安全座椅等。不过，目前暂不清楚在经历了公众咨询后，这份清单中是否有商品获得豁免。

罗法/夏立民 (路透社、华尔街日报)

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