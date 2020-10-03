美媒: 中国影响力报告遭德高官封杀

(德国之声中文网)美国媒体Axios 在10月7日独家披露，德国一名高官曾在2018年封杀一份关于中国的敏感情报报告，原因是害怕会伤害到中德贸易关系。两名美国前任情报官员告诉Axios，该报告内容探讨中国如何试图影响德国各级政府、社会与企业，尤其深入讨论中国政府与德国企业之间的密切关系，但在该报告得以在德国政府内部传播开来之前，一名德国高官主动介入。虽然最终德国总理默克尔看过这份报告，但几乎没有其他人看到。

德国联邦政府发言人拒绝就此事回复Axios，表示德国政府的原则之一是不回复任何与情报活动或情报资料有关的内容。

德国顾虑中德贸易关系

过去德国的对中政策被贸易关系主导。前任德国驻中国大使史丹泽 (Volker Stanzel)告诉Axios，德国经济非常倚赖出口，德国企业也因此更有影响力。

中国政府擅长把政治因素参杂到他国的国家利益里头，例如以经济关系作为筹码，威胁对批评中国政府人权纪录、拒绝中国公司、对台湾表达支持等企业展开制裁。因此，德国企业与官员便倾向于淡化中国侵犯人权的行为。

一个显著的案例是，当中国在新疆「再教育营」关押上百万名维吾尔人而遭到国际批评时，德国汽车品牌大众汽车却在新疆乌鲁木齐拥有汽车工厂。当大众汽车执行长赫伯特·迪斯 (Herbert Diess)在2019年4月被问及此事时，他仅表示「没有意识到」「再教育营」的存在。

德国政界也顾虑到中德贸易关系而不愿强烈批评中国。例如2020年7月，中国在香港实施国安法遭到各国批评，但德国的批评力道却较小，遭到外界质疑。德国经济部长阿特迈尔 (Peter Altmaier)在当月出言捍卫政府做法，称加重批评只是忽略与北京作对可能造成的经济后果。

风向转变

经济研究机构荣鼎咨询 (Rhodium Group)专门研究中欧关系的研究员巴尔金 (Noah Barkin)告诉Axios，默克尔的做法一向是私下而非公开批评中国。然而最近，随着世界各国放大检视中国的经济政策与侵害人权的行为，就连德国的气氛也开始转变。默克尔姑息中国的做法遭到抨击，让2021年的德国议会选举对立场更强硬的候选人更有利。

研究员巴尔金说: 「德国过去都从经贸的角度看中国，而非安全角度。但今年开始有所改变。」他说: 「德国开始认知到他们需要划定红线，需要更强硬的对中国施压，也需要强调人权的重要性。」

由于德国在欧盟扮演重要角色，一旦德国对中国的态度改变，欧盟的态度也很可能跟着转变。

今年9月，欧盟委员会主席冯德莱恩 (Ursula von der Leyen)宣布，她会参考美国的马格尼茨基人权问责法，推动欧盟版本的马格尼茨基人权法案。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ 中国官方的要求 根据美国《华盛顿邮报》曝光的中国民航局发给美联航（United Airlines）的信件，中国官方要求相关企业网站在“国别”或“国别（家）／地区”选项中，不应将台湾或台湾地区与中国并列，不得出现“中国、香港、台湾”并列。台湾应称“中国台湾”或“中国台湾地区”。网站中的中国地图须包含台湾，港澳台与中国应用同样的颜色标识。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ SAP SAP目前是德国最值钱的公司，公司市值已经超过1180亿欧元。这家欧洲最大的软件开发企业主营业务为企业资源管理软件。在中国市场的业务广泛。公司德国总部的主页上，台湾、香港和中国被并列显示在“国家或地区”的选项栏里。进入台湾的专属页面后，右上方显示国旗的地方也会出现台湾的青天白日旗。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Siemens 西门子凭着目前将近1000亿欧元的市值在DAX排名第二。公司在机电和电子领域具有领先地位，业务深入能源、医疗、工业及基础设施建设领域。在公司的全球网站上只有“地区”这个概念。其中，“中国”和“香港澳门”以及“台湾”并列存在，不符合中国官方的要求。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Bayer 拜尔股份集团是德国制药和化工领域的传统老牌企业。世界500强之一，最著名的产品是阿司匹林。目前公司以900多亿欧元的市值在DAX排名第三。公司网站上，“中国”、“台湾”和“香港”在“亚太地区”一栏选项中并列出现，同样不符合中国官方的要求。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Volkswagen 把中国视为“第二故乡”的大众公司以870多亿欧元市值排名DAX第四。它对中国市场的依赖性已经是众所周知的事情。集团主页上的地图很“聪明”，没有对不同国家使用不同的颜色。但在城市的标示上，上海对应的国家是“中国”，而台北对应的则是“台湾”。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Allianz 安联是德国最大的保险公司，以860多亿欧元的DAX市值位居第五。通过和中国中信信托投资有限公司合资立足中国市场，在台湾也有非常广泛的业务。公司的德语主页将中国、香港和台湾并列放在“地区/国家”的归类中。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ BASF 从营业收入上来说，有150年历史的巴斯夫是世界上最大的化工企业。在DAX的榜单上以820多亿欧元市值位居第六。公司在主页上提供的区域转换功能中，同样将中国、香港和台湾并列。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Daimler 作为DAX市值前十榜单上的第二家车企，戴姆勒以730多亿欧元市值排名第7。这个同样把中国视为“第二故乡”的德国老牌豪车制造商如今已经大约有10%的股份握在吉利老板李书福的手里。所以集团公司的网站非常“合规”，也就不太令人惊讶。在香港、台湾后面都打上了“中国”的标识。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Deutsche Telekom 总部位于波恩的德国电信，在高度寡头垄断的中国电信市场上无法有何作为。只在上海开设了为企业客户提供云和高性能网络服务的T-Systems公司。在台湾、香港和澳门都没有直设分公司。所以这家DAX市值排名第8的德国企业在T-Systems的业务网站上只有“China（中文）”的地区选项。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ BMW 在中国拥有全球第二大研发网络的宝马，对中国市场同样十分重视。除了集团大佬不断拜访中国以外，这家DAX市值排名第9的德国车商在集团网页的国家选项单中没有囊括香港、澳门和台湾，只有中国这一概念。在DAX前10名的德国车商中是最“合规”的一家企业。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Continental 德国马牌（又称大陆集团）这家DAX市值第10名的德国企业以轮胎制造起家，目前已经是一家能够提供多元产品的汽车零配件供应商。在中国大陆地区拥有20多个分支机构，在台湾设有2个。虽然公司在香港也有分支，但网站在“国家/地区”的选项中没有提供“香港”这一选项。“台湾”则和“中国”为并列存在的选项。 作者: 任琛



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