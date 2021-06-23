美媒: 中国以疫苗逼迫乌克兰退出新疆人权声明

（德国之声中文网）本周二（6月22日），以加拿大为首的40多国在联合国人权理事会上提交联合声明，呼吁中国立即开放独立观察人员进入新疆调查人权状况，乌克兰曾短暂加入这份声明，但随即在周四退出。

两个西方国家的外交官向美联社透露，乌克兰退出声明的原因是中国威胁扣住原订交付乌克兰的至少50万剂中国疫苗。由于未获得授权公开谈论此事，知情的外交官员不愿具名。

乌克兰已同意购买190万剂中国科兴控股生物技术有限公司制造的新冠疫苗克尔来福（CoronaVac）。五月初，乌克兰卫生部长斯特帕诺夫（Maxim Stepanov）表示已收到120万剂疫苗。

中国政府过去也曾在日内瓦外交圈或他国首都施压其他国家，要求其支持中国发出的声明，或是敦促他国不要支持批评、质疑或寻求调查中国人权的声明。

但外交官员表示，此次中国对乌克兰施压，标示着北京正加大力度反击针对其人权纪录的批评，以减少国际社会对其人权的关注，甚至不惜以民众健康和生命为代价。其中一名西方外交官透露，基辅承受极大的压力，前一晚乌克兰代表团告知他们必须退出。

中国外交部、中国常驻联合国日内瓦代表团以及乌克兰当局都尚未对此事作出回应。但就在一天前，中国官媒新华社刊登报道称，乌克兰外交部发表声明，庆祝乌克兰和中国建立战略伙伴关系十周年。新华社引述声明称，“乌中建立战略伙伴关系掀开了乌中关系史上新的一页。乌方珍视与中国的战略伙伴关系，双方互不干涉内政、相互尊重主权和领土完整是两国关系不能动摇的基础。”

美联社指出，情况还可能出现改变。按照47国组成的安理会的惯例，各国可以在会议结束的两周内加入声明或决议。

加拿大驻联合国大使诺顿（Leslie Norton）周二在声明中表示，可靠的报道表明，新疆有超过100万人遭到任意拘留。

声明还列举了有关酷刑或残忍丶不人道和有辱人格的待遇或处罚，其中包含强迫绝育丶性暴力丶基于性别的暴力，以及强迫儿童与父母分离的报告。诺顿的声明起初获得41国的支持，乌克兰退出后，目前有44国。

中国外交官员则在周二谴责加拿大自身的人权纪录缺陷。由中国为首的一群国家宣读了一份声明，称“对加拿大原住民的人权受到严重侵犯深表关切”。签署该声明的国家包含白俄罗斯丶伊朗丶朝鲜丶俄罗斯丶斯里兰卡丶叙利亚和委内瑞拉。白俄罗斯代表也宣读了另一份代表64个国家的联合声明，强调香港丶新疆和西藏是中国的内政。

（美联社）

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