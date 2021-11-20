美媒：防数据洩露 中国要求滴滴從美国下市

（德国之声中文网）彭博社引述知情人士报道，中国监管机构已要求中国打车服务巨头滴滴出行的高阶主管制定一项从美国证券交易所下市的计划。

这些知情人士指出，由于担心敏感数据遭泄露，中国的科技监管机构希望滴滴管理层将该公司从纽约证券交易所除名。国家互联网信息办公室（简称国家网信办）是中国负责数据安全的机构，该办公室已指示滴滴要制定退市的细节，以待政府核准。

滴滴今年6月30日才在纽约证交所上市，每股定价14美元，是继2014年阿里巴巴赴美上市后，规模最大的中国公司IPO（首次公开募股）案，却旋即遭国家网信办调查。滴滴上市后四天，旗下25款App在中国全面下架。

据报道，滴滴当时不顾监管部门要求其在上市前确保数据安全的要求，迳行在纽约发行股票的举动，引发了中国政府的愤怒。

滴滴在过去曾因在中国击败美国的优步而受到赞扬，如今却成为中国政府在互联网企业的整顿风潮中，一个关键的打击对象。

对北京而言，这些互联网巨头行走在法律边缘，积累了大量财富，造就了掌握权势的亿万富翁，并在此过程中使本地和外国投资者致富。这对正在推广「共同富裕」理念的中国当局来说，是不能容忍的事。

知情人士向彭博社表示，滴滴目前正在考虑的方案包括直接私有化，或是改在香港上市后从美国退市，但两者皆有其挑战。如果採直接私有化，收购价格至少要是一开始IPO定价的14美元，因为若这麽快在6月上市后就开出更低的价格，恐引发诉讼或股东抵制；但若改在香港上市，那麽发行价可能会比在美国的股价更低。滴滴股价在美国周三收盘时为8.11美元。

无论哪种选择，都将对滴滴造成严重打击。目前北京市政府已提议对滴滴进行投资，使国有企业获得公司的有效控制权。这样的投资可以帮助滴滴为回购其在美国交易的股票融资。

滴滴和国家网信办皆没有回应彭博社的置评请求。

（彭博社）

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