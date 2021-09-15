美媒：近5億攝像頭搜集個資 中國靠監控穩固政權

（德國之聲中文網）《紐約時報》週二（6月22日）公佈了一項調查報告，內容指出中國正在以前所未有的規模大量收集公民個人數據，公安部門正通過手機訊號追蹤、監視器取得民眾生物特徵辨識，建立世界上最大的DNA數據庫。

《紐約時報》調查團隊花費一年多的時間，分析超過10萬份的政府招標文件，研究當局對於監控產品需求和預算規模，甚至是採購背後的戰略方針。報導做出結論，即中國最終目的是設計一個系統，使國家能最大限度地瞭解一個人的身份、活動和社會關係，有助於政府維持威權統治。

無所遁形

分析人士告訴《紐約時報》，全球近10億個監控攝像頭中，有一半以上在中國，而公安單位除了將監控攝像頭放置在公共場所外，還會安裝在私營企業或住宅內，最大限度地去增加人臉辨識的數據收集。比如：福州警方在一家飯店大廳安裝警用監視器，並將數據輸入到強大的分析軟體中，進而去辨識一個人的種族、性別，甚至是戴口罩或眼鏡。

另外，手機追蹤設備的安全漏洞也成為中國採集私人信息的管道。監控設備Wi-Fi嗅探器可用來捕獲無線網路上的流量，IMSI捕捉器可以攔截行動電話流量、通話以及追蹤手機用戶的動向。《紐約時報》稱，這兩者可讓公安跟蹤目標的行動，將一個人的數位足跡、現實身份和實際位置聯繫到一起。

《紐約時報》調查發現，在過去七年間，中國當局在手機追蹤技術的推廣上取得了驚人進展。截至目前，有31個省份和地區全都使用了手機追蹤設備。

鎖定維族建立數據庫

《紐約時報》指出，中國公安正在以追蹤罪犯的名義購買設備，建立大規模的虹膜樣本與DNA數據庫，甚至利用臉部辨識鏡頭上的錄音設備來收集聲紋。公安宣稱將聲紋與人臉分析結合，可以更快鎖定犯罪嫌疑人。

報導提到，中國於2017年在大多數維吾爾人居住的新疆，建立首個區域性的虹膜數據庫。而同一家承包商後來還獲得全國各地政府的合同，協助打造大型虹膜庫。但該公司沒有回應《紐約時報》的置評請求。

公安還開始收集男性的DNA樣本，並試圖將這些信息收集到一個單一的政府數據庫中。目前已至少有25個建立了此類數據庫。

《紐約時報》取得一份招標文件中，提到政府在積極尋找能夠增強數據整合能力的產品和服務，藉此打造適用於所有人的個人檔案。這種檔案未來也許各地執法人員都可以訪問。

中國公安部沒有回覆《紐約時報》置評請求，調查中提及的地方公安部門和政府辦公室也沒有做出回應。

個資隱憂

根據《外交政策》六月份發布的報告「人工智能和數字監控採用的地緣政治影響」，結論提到人工智能和數字監控對人權和隱私帶來隱憂，而中國是主要開發且提供這項技術的領導國家之一。

撰文者提到，即便是平凡地點也可能要小心，像是在銀行、健身房進行的驗證一對一驗證。收集到的數據將有助於提高臉部辨識的準確性，而這些數據可能幫助專制國達成各種目的。

（紐約時報、外交政策）

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