美媒：苹果计划在中国生产高端台式电脑

（德国之声中文网）尽管只是一个小众产品，却涉及苹果迄今仍在国内生产的唯一一种高端设备：Mac Pro。售价近6000美元的该型台式电脑用于商务客户市场。苹果总裁库克本月初在圣何塞苹果全球开发者大会上刚透露，这一最新款电脑将于今秋打入市场。

迄今，Mac Pro在美国得克萨斯州生产。然而，《华尔街日报》援引知情者报道说，苹果有意将生产线移往中国。报道称，苹果计划授权台湾电脑生产商"广达"在其位于上海附近的工厂组装Mac Pro。

惹恼特朗普？

Mac Pro电脑虽不是苹果这个加利福尼亚康采恩的最热销产品，但此举仍可能惹怒特朗普总统。他一直在向美国企业、尤其是苹果施压，要求它们增加在国内生产。

一星期前，媒体报道说，苹果已准备至少将迄今只在中国生产的各款iPhone转移至越南生产。美国有限电视新闻网CNN报道说，此外，苹果和微软等高科技康采恩设法保护其在中国加工的产品不受新一轮加征关税措施影响。报道称，相关企业致信特朗普行政当局，申请对它们网开一面。

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特例

根据上述报道，白宫原本正考虑将迄今在双边贸易争端中被视为例外的那些中国商品加征25%关税。报道称，苹果在上述信函中列出了近20种希望继续能被"网开一面"的产品。它们当中包括iPhone、MacBook和Apple TV。苹果在信函中强调了本企业的重要性，指出，苹果是美国最大的企业税缴纳者、在全国范围提供了200多万个就业机会。

法新社就Mac Pro电脑生产线将移至上海的传闻向苹果公司求证，未获回答。

凝炼/任琛（法新社、德新社）