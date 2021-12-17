美媒：苹果与中国签署了秘密合同

（德国之声中文网）美国网络媒体《信息》(The Information)根据内部人士和内部文件报道指出，早在2016年，苹果就与中国政府代表达成一份秘密协议。苹果首席执行官库克(Tim Cook)希望中国政府取消对公司的监管行动。

《信息》指出，苹果与中国发改委签下了为期5年，价值达2750亿美元的协议。2021年5月，如果双方都没有叫停，合同自动续约一年。苹果在中国的市场压力如此之大，以至于库克亲自前往与中方进行斡旋。2016年他飞往中国，据信，有中方官员在双方达成协议之前曾经暗示，这家美国企业对当地经济贡献不够大。中国是苹果公司最重要的市场之一。目前该公司尚未对相关报道进行回应。

路透社指出，协议签署之前，中国官员一直在针对这家iPhone制造商进行种种调查，2016年，苹果在中国的销量下降了17%。持续的打击可能会破坏其供应链和全球盈利能力。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 开拓者 从成為第一家市值突破1万亿美元的美國公司至今，僅僅過了兩年時間，蘋果公司又登上了另一個高峰。這家手機、平板和電腦製造商現在成為首家市值達到2万亿美元的美國公司。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 未能拔头筹 然而，蘋果並非世界上第一家達到市值兩万亿美元的公司，此榮譽屬於沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）。它在去年12月上市交易的第二天就突破了這一關卡。但受到油價暴跌的影響，這家石油巨擘市值驟降，失去了全球最有價值公司的頭銜。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 蓄勢待發 另外兩個美國科技同行，微軟和亞馬遜，可能很快就會加入蘋果的行列。基於兩家公司所提供的服務和產品擁有巨大的需求市場，它們的股價也在疫情期間不斷攀升。透過微軟和亞馬遜提供的幫助，用戶可以在家工作、和親友保持聯繫以及在網上購物，這兩家公司目前的市值都已經超過1.5万亿美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 新晉億萬富翁 據彭博社報導，蘋果股價最近的漲勢已將公司執行長庫克推入億萬富翁俱樂部。兩万亿美元的市值終於讓庫克得以為自己正名，2011年他剛上任時，人們懷疑他是否能發揚前任執行長賈伯斯的創新精神，蘋果公司當時的估值約3500億美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 車庫創業文化的傳奇 蘋果公司是在1976年由賈伯斯和他的高中同學沃茲尼克（Steve Wozniak）在賈伯斯家中的車庫創立的，這是首家成功的個人電腦公司。四年後，蘋果公開發行股票，這也是自從福特汽車在1956年上市以來最大的一次公開募股。1980年年底，蘋果的市值超過了福特汽車，達到接近20億美元。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 力挽狂瀾 蘋果接下來的突破是Macintosh，這是一款帶有圖形用戶界面的電腦。市場在最初對其反應平淡，不僅被指内存不足，而且還有「長得像玩具」的說法，導致賈伯斯在1985年下台。隨後又在1997年回歸，他將公司從破產邊緣拯救回來。由於iPod和iPhone等一系列熱門產品的出現，蘋果再也不用擔心重蹈覆轍。

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關 iphone崛起 蘋果公司最具突破性的產品仍然是iPhone，它是世上第一款將音樂播放器、網路瀏覽器和電子郵件功能集於一身的手機。iPhone在2007年掀起了一場智能手機革命，並將摩托羅拉和黑莓等競爭對手推向懸崖。直到現在，它仍然是蘋果的搖錢樹，也是該公司發展服务業務的核心。 作者: Ashutosh Pandey



而作为一个精明的投资者，苹果势必把一部分资金投入了无论如何都要开发的项目之中。不过为了安抚北京，一些资金可能更像是对国有企业和地方政府的捐赠。过去五年苹果在大中华区实现了2490亿美元的销售额，低于预估。《信息》指出，苹果在这份协议中承诺，在设备中更多使用来自中国供应商的部件，并且与中国软件公司签署了合同。另外，苹果也投资了新的销售点，研发中心和可再生能源项目。

德国明镜在线（Spiegel Online）指出，科技企业通常不愿就曾经或正在做出的让步多谈，以保证在中国市场业务运行的顺畅。《信息》的披露对中国当局对苹果公司提出何种要求举出了一个例子。



（路透社等）

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