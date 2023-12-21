 美媒：習近平告訴拜登「中國終將統一台灣」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2023

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美媒：習近平告訴拜登「中國終將統一台灣」

有美媒引述消息披露，習近平在舊金山「拜習會」期間告訴拜登：中國終將統一台灣，只是時間問題。中方還要求拜登發布聲明，表態支持中國「和平統一」台灣，但遭美方回絕。對此，白宮拒絕證實，但稱習近平想統一「不是新鮮事」。

隨著台灣總統大選腳步將近，台海局勢與統獨話題再成國際焦點。

隨著台灣總統大選腳步將近，台海局勢與統獨話題再成國際焦點。

（德國之聲中文網）美國國家廣播公司（NBC）週三（12月20日）發布獨家報導稱，根據3名現任與前美國官員，中國國家主席習近平在11月的舊金山「拜習會」親口告訴美國總統拜登，北京終將統一台灣，只是時間尚未決定而已。

報導還提及了所謂的「攻台時間表」。根據NBC消息，習近平在峰會期間告訴拜登，中國傾向「和平統一」台灣，並直接提及了美國軍方的預測——也就是北京計劃在2025年或2027年攻台的說法——但習近平告訴拜登：他們錯了，因為他還沒設定時間表。

根據不具名的美國官員，習近平還表達了對台灣總統選舉的擔憂，並指出美國對台灣的影響。一名美國官員表示，當拜登要求中國尊重台灣的選舉程序時，習近平回應稱，和平固然好，但在某一時刻，中方必須朝著總體解決問題邁進。

報導續指，中國官員在峰會前還要求拜登在會後發表公開聲明，表態美國支持中國「和平統一」台灣、不支持台獨，但遭到了白宮拒絕。

此前，曾有媒體引述消息報導，習近平在拜習會表示，他聽聞美國有各種報告稱，中方正計畫在2027年或2035年對台灣採取軍事行動，但習近平表示他根本沒有這樣的計畫，也沒有人向他說過這類計畫。

今年11月，拜登與習近平在舊金山會晤，本意是為緩和美中緊張關係，但台海問題仍是兩國最大分歧之一。

今年11月，拜登與習近平在舊金山會晤，本意是為緩和美中緊張關係，但台海問題仍是兩國最大分歧之一。

白宮：不是新鮮事

針對NBC報導內容，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）隨後向媒體表示，他不願談論美中領導人峰會交談的具體細節，但他稱習近平渴望統一台灣並不是什麼新鮮事，並重申美國立場不變。

柯比表示：「習主席一直公開、明確地表達了他對統一（台灣）的渴望。 這不是什麽特別的新鮮事。 …我們仍然堅持『一個中國』政策。我們不支持台灣獨立。 我們也不支持片面改變現狀，當然更不支持武力改變現狀。」

時機敏感

NBC報導中的習近平說法與他過去的公開發言並無太大差異，但報導披露的時機點恰好在台灣即將舉行總統大選之際，因而受到美國輿論關注。

美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）發表聲明，呼籲共和黨和民主黨共同努力遏制中國。格雷厄姆稱，該則報導的內容「令人不安」，他將與兩黨參議員合作採取迅速行動，為台灣建立強大的國防補充計劃並起草措施，若中國採取行動奪取台灣，美方就能對中國實施制裁。

美國「自由之家」（Freedom House）中國、香港和台灣研究主任王亞秋則在X平台（前推特）發文評價稱，此類消息其實沒有新進展，但被反覆報導是因為外界迫切想知道進一步的內容。「全世界都在承受著中共隨時可能爆發、也可能不會爆發的災難性怒火。」

台灣即將於2024年1月13日舉行總統大選，台海局勢與統獨立場再成國際話題。台灣多家民調顯示，民進黨候選人賴清德目前依然處於領先優勢。在12月20日晚間的首場公辦政見發表會上，三位候選人的兩岸政策成為關注焦點。

賴清德在政見發表會表示，中國要併吞台灣是他們的國家政策，並非侯友宜或柯文哲全盤接受中國主張就有辦法制止。他稱，「不要傻傻地跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討受害的台灣」。

賴清德續說道：「在中國的眼中，我們三人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

國民黨候選人侯友宜則在政見發表會上稱，民進黨執政下，「台獨會引戰，戰爭就離我們越來越近，和平就離我們越來越遠」。他表示，若由他執政，「中華民國絕不會在主權上讓步，我會尊重現狀的基礎，跟兩岸創造一個互信和平的交流，確保穩定。」

前台北市長、民眾黨總統候選人柯文哲表示，他對兩岸關係的態度是「台灣自主，兩岸和平」，亦即在維持台灣現有的民主自由體制下，「以對等尊嚴的方式和大陸展開交流」，但他也表示「沒有人會把國家的安全完全寄託在對方的善意上」，主張台灣國防預算增至GDP的3%。

台灣2024總統大選誰能脫穎而出？

（綜合報導）

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