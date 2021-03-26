 美媒：美贸易代表称还没准备取消中国关税 | 经济纵横 | DW | 29.03.2021

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经济纵横

美媒：美贸易代表称还没准备取消中国关税

尽管美中2020年签署第一阶段贸易协议，但关税依然存在。美国希望以关税为筹码，确保中国遵守协议条款，包括加大对美国商品的采购和加强保护美国知识产权。

USA Neues Kabinett Joe Biden Handelsbeauftragte Katherine Tai

戴琪父母从台湾移民美国。戴琪则在美国出生长大。外界好奇华裔背景的她会如何处理特朗普政府时期留下的对中国关税。

(德国之声中文网) 美国贸易代表戴琪在上任后首次接受媒体访问，她对《华尔街日报》表示，美国还没有准备好在近期内取消对中国进口商品的关税，但可能会对与北京进行贸易谈判持开放态度。

她承认关税会对美国企业和消费者造成损失，但也有关税支持者表示，关税有助于保护美国公司免受外国补贴竞争的影响。戴琪说 ：「我听到有人说，『请把这些关税取消吧』，但是突然取消关税可能会损害经济。」

她强调关税的改变来自于双方沟通，以做出相应调整。她说  :「无论是公司、贸易商、制造商还是工人，对影响其未来的变化进行规划的能力 是至关重要的。」戴琪也对《华尔街日报》说明，还在谈判中的美中双方需要关税作为谈判的杠杆。

美国总统特朗普执政期间，为了让中国放弃贸易壁垒，美国发起贸易战，每年对来自中国的约3,700亿美元商品征收关税。按价值计算，约占中国对美国出口商品的四分之三。这些关税使中国商品更加昂贵，并导致美国公司将部分采购转移到越南、墨西哥和其他国家。

中国方面，则以对1100亿美元的美国商品征收关税作为报复。拜登上任后，北京希望说服新政府取消关税。于此同时，北京购买美国商品的进度

落后。《华尔街日报》引用彼得森国际经济研究所的经济学家鲍恩（Chad Bown）的说法，总体上美国的出口并没有达到协议中承诺的两年内额外购买2000亿美元的目标。

USA Liu He und Donald Trump in Washington

根据《华尔街日报》，美中协议提到，美国贸易代表署 (USTR)每6个月会与中国副总理刘鹤会面一次，但目前会议已经逾期两个月，但时间尚未确定。

DW.COM

皮尤中心的最新调查显示，48%的美国民众认为，限制中国的影响力应是美国外交政策的一项首要优先事务。与此同时，对于中国人权政策的忧虑增加。

拜登的美国贸易代表人选戴琪向参议院表示，将继续同中国不平等的经贸手段做斗争。她说，正在考虑把中国的审查制度列为贸易壁垒。

美国的候任首席贸易谈判代表戴琪25日出席美国参议院的任命听证会。她称支持把关税当做对抗中国经济模式的工具，并称中国是一个极其强大的竞争对手。

执行联盟抗中政策

《华尔街日报》报导，美国贸易代表办公室发言人表示，戴琪在上任的第一周与14名国际贸易官员进行了磋商，但她没有打电话给刘鹤。报导提到，戴琪曾表示，「时机成熟时」会与中国代表对话。

根据路透社，戴琪3月23日与日本、韩国、墨西哥和法国的官员就共同利益进行了会谈，内容包括对中国贸易行为和人权的关注，以及世界贸易组织的改革。

在与日本外相茂木敏冲（Toshimitsu Motegi）通话时，她表达了拜登政府对参与数字贸易问题和参与国际论坛，包括亚太经济合作组织（APEC）和经济合作与发展组织（OECD）的支持。

戴琪与法国财政部长勒麦尔 (Bruno Le Maire)则讨论了两国之间的贸易和投资关系，并同意在中国问题上更紧密地合作，以及利用贸易政策来支持气候变化目标。 

根据美国贸易代表署，戴琪和墨西哥经济部长克劳希尔 (Tatiana Clouthier)讨论了有效执行《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）的重要性，并同意在不久的将来与加拿大共同举行U自由贸易会议。

戴琪获全票通过出任

现年47岁的戴琪是首位担任美国贸易代表的亚裔美国人和首位有色人种女性。她在参议院98对0票确认后上任，这是拜登所有内阁提名人中的最佳表现。

在《华尔街日报》的访问中，针对亚裔美国人的暴力事件上升，戴琪表示在 「感觉我们的社会结构出现裂痕」的情况下，作为内阁成员，领导和代表亚裔美国人社区的责任重大。

她说：「我们国家的非凡之处在于，像我这样出生在这里的人，一个来自亚洲的移民子女，根据我的经验和资格被挖掘出来，代表我们的国家走向世界。」

邹宗翰/William Yang (华尔街日报、路透社)

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