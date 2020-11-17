 美媒：美环保署长12月出访台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美媒：美环保署长12月出访台湾

距离特朗普卸任只剩两个月，美国又传出将派内阁成员出访台湾。这次访台官员是美国环保署长惠勒，但他出访的必要性与目的却也受到国内质疑。

USA PK Andrew Wheeler

美国环保署长惠勒(Andrew Wheeler)预定在特朗普在职的最後两个月，预计会出访台湾与四个在拉丁美洲的国家。

(德国之声中文网) 根据纽约时报报导，美国环保署长惠勒(Andrew Wheeler)预定在特朗普在职的最後两个月，预计会出访台湾与四个在拉丁美洲的国家。外界质疑，在特朗普即将卸任的前夕，惠勒应该要与拜登团队进行交接，却选择花纳税人的钱出访他国。

根据美国环保署与美国在台协会的文件，为了避免感染新冠病毒以及配合台湾入境的检疫措施，美国环保署长搭乘的专机将花费超过25万美元。目前惠勒预定於12月5日该周访问台湾三天，总计10人的出访团会花费约4.5万美元。

惠勒的发言人休伊特(James Hewitt)告诉纽约时报，目前美国环保署仍在规划出访的相关行程，并称惠勒是受邀到台湾，一同在海洋保护丶海洋垃圾丶空气品质与儿童健康等议题上进行合作。

惠勒曾说处理塑胶废弃物是急需处理的环境议题，美国环保署近期也发布新的全球策略，要处理海洋垃圾的问题。休伊特还向纽约时报表示：「惠勒目前仍是美国环保署长，所以他会持续在美国与国际社会推动环保相关的议题。」

USA Taiwan | US-Gesundheitsminister und Menschenrechtsdienst Alex Azar (L) und Präsident Tsai Ing-wen (R)

美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)与美国国务院次卿柯拉克(Keith Krach)分别於今年8月与9月出访台湾。

美国环保署的官员向纽约时报表示，奥巴马执政时期的环保署长麦卡锡(Gina McCarthy)也曾於2014年率团访台，当时的行程总共花了超过68,000美元。不过当时的出访并未搭乘专机。

惠勒的出访团预计会包含他的正幕僚长古纳塞卡拉（MandyGunasekara）与副幕僚长莫里纳（Michael Molina）。两名熟知出访行程的消息人士告诉纽约时报，惠勒出访台湾的行程是在短时间内仓促决定的，并未向之前其他高官出访台湾的旅程一样花很多时间规划。此外，惠勒2021年1月出访拉美四国的行程，目前也没有明确的政策目标或是活动。

DW.COM

美国副国务卿克拉奇访问台湾，成为自1979年以来访台最高级官员，这激起了北京军事反弹，台海局势再度紧张。

美国副国务卿克拉奇於9月17日展开3天的访台行程，美国国务院表示，克拉奇将出席李登辉的告别式。不过台湾也证实，克拉奇访台期间双方不会举行官方的经济对谈。

根据台媒报导，美国卫生部长阿札访团在台湾停留数天，在8月10日上午与台湾总统蔡英文见面。对如此热络的美台关系中国外交部提出严正交涉。

除了惠勒之外，消息人士向纽约时报透露，美国代理国土安全部部长沃尔夫(Chad Wolf) 预计12月也会出访拉丁美洲，不过目前仍未有确切的出访日期与国家。总部位於华府的公民责任与道德组织(Citizens for Responsibility and Ethics)的执行长布克宾德(Noah Bookbinder)告诉纽约时报，只要惠勒的出访有官方目的，那他的旅程便是合法。

不过他也表示，从道德的角度来看，他的出访充满了问题，尤其在美国新冠疫情持续飙升之际。布克宾德说：「新冠疫情增加了出访的花费以及难度。当这些出访对美国政府来说是必要之时，美国人民会理解出访所需花费的资源。不过当出访没有急迫性时，我很难想像对一个内阁成员来说，国际旅行会比在华府准备政府交接来得更重要。」

根据台湾中央社报导，目前消息人士称尚未知道惠勒是否会与台湾政府高层见面。惠勒也成为过去4个月来，第三位出访台湾的美国内阁成员。此前，美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)与美国国务院次卿柯拉克(Keith Krach)分别於今年8月与9月出访台湾。阿札尔是台美1979年断交以来，访台层级最高的美国官员。

杨威廉/张慈 (纽约时报、中央社) 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA | Joe Biden designierter Präsident

拜登对台立场受瞩目 专家：低调经营台美关系 17.11.2020

拜登入主白宫已成定局後，各界也关注他的外交政策走向。专家告诉德国之声，拜登上台後，虽然经营台美关系的方式会与特朗普不同，但他仍会延续部分政策，包含对台军售。

USA US-Außenminister Mike Pompeo

台美将举行经济对话 拜登对台政策受瞩目 11.11.2020

美国国务卿蓬佩奥10日宣布，将在11月20日与台湾举行经济对话。随着拜登胜选，专家预测他的团队会持续增进与台湾的经贸关系。

Kombobild Trump und Tsai Ing-wen

台湾人为何支持特朗普？华府对台政策是关键 27.10.2020

近期几个搜集台湾民众美国大选看法的民意调查显示，较多台湾人支持特朗普赢得美国大选。政治学者分析，过去几年美国政府的对台政策是导致这个民调结果的关键因素。

广告

媒体看中国

Myanmar Asean-Gipfel in Naypyidaw eröffnet Flaggen

德语媒体：亚太国家在联合制衡中国

亚太15个国家签署自贸协定后，德语媒体的反应除了扼腕感慨中国势不可挡和欧洲不够给力，也有评论员看出了亚洲各国自觉和联合制衡中国的苗头。  