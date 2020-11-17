美媒：美环保署长12月出访台湾

(德国之声中文网) 根据纽约时报报导，美国环保署长惠勒(Andrew Wheeler)预定在特朗普在职的最後两个月，预计会出访台湾与四个在拉丁美洲的国家。外界质疑，在特朗普即将卸任的前夕，惠勒应该要与拜登团队进行交接，却选择花纳税人的钱出访他国。

根据美国环保署与美国在台协会的文件，为了避免感染新冠病毒以及配合台湾入境的检疫措施，美国环保署长搭乘的专机将花费超过25万美元。目前惠勒预定於12月5日该周访问台湾三天，总计10人的出访团会花费约4.5万美元。

惠勒的发言人休伊特(James Hewitt)告诉纽约时报，目前美国环保署仍在规划出访的相关行程，并称惠勒是受邀到台湾，一同在海洋保护丶海洋垃圾丶空气品质与儿童健康等议题上进行合作。

惠勒曾说处理塑胶废弃物是急需处理的环境议题，美国环保署近期也发布新的全球策略，要处理海洋垃圾的问题。休伊特还向纽约时报表示：「惠勒目前仍是美国环保署长，所以他会持续在美国与国际社会推动环保相关的议题。」

美国环保署的官员向纽约时报表示，奥巴马执政时期的环保署长麦卡锡(Gina McCarthy)也曾於2014年率团访台，当时的行程总共花了超过68,000美元。不过当时的出访并未搭乘专机。

惠勒的出访团预计会包含他的正幕僚长古纳塞卡拉（MandyGunasekara）与副幕僚长莫里纳（Michael Molina）。两名熟知出访行程的消息人士告诉纽约时报，惠勒出访台湾的行程是在短时间内仓促决定的，并未向之前其他高官出访台湾的旅程一样花很多时间规划。此外，惠勒2021年1月出访拉美四国的行程，目前也没有明确的政策目标或是活动。

除了惠勒之外，消息人士向纽约时报透露，美国代理国土安全部部长沃尔夫(Chad Wolf) 预计12月也会出访拉丁美洲，不过目前仍未有确切的出访日期与国家。总部位於华府的公民责任与道德组织(Citizens for Responsibility and Ethics)的执行长布克宾德(Noah Bookbinder)告诉纽约时报，只要惠勒的出访有官方目的，那他的旅程便是合法。

不过他也表示，从道德的角度来看，他的出访充满了问题，尤其在美国新冠疫情持续飙升之际。布克宾德说：「新冠疫情增加了出访的花费以及难度。当这些出访对美国政府来说是必要之时，美国人民会理解出访所需花费的资源。不过当出访没有急迫性时，我很难想像对一个内阁成员来说，国际旅行会比在华府准备政府交接来得更重要。」

根据台湾中央社报导，目前消息人士称尚未知道惠勒是否会与台湾政府高层见面。惠勒也成为过去4个月来，第三位出访台湾的美国内阁成员。此前，美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)与美国国务院次卿柯拉克(Keith Krach)分别於今年8月与9月出访台湾。阿札尔是台美1979年断交以来，访台层级最高的美国官员。

杨威廉/张慈 (纽约时报、中央社)

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