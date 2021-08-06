 美媒：美国财长叶伦考虑访问中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2021

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时政风云

美媒：美国财长叶伦考虑访问中国

彭博社12日在报导中称，美国财长叶伦考虑出访中国，虽然财政部尚未证实，但这可能是拜登政府上任以来，美中两国官员首次举行面对面的经济会谈。此举有可能缓解美中关系吗？

USA l Janet Yellen - neue amerikanische Finanzministerin

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包括美国商会、全美零售业协会在内的30余家商界组织8月5日公开致信美国贸易代表戴琪、财政部长耶伦，要求削减进口关税、重启美中贸易谈判。这些组织强调，针对中国商品的惩罚性关税正在拖累美国经济。

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（德国之声中文网）彭博社引述知情人士称，美国财政部长珍妮特·叶伦（Janet Yellen）正考虑在未来几个月访问中国，这将是她接任美国财政部长後首次出访中国。报导称，此时正值拜登政府广泛评估对中国的政策，以及前总统特朗普对中国进口商品所加徵的关税。

知情人士向彭博社表示，叶伦可能出访中国的讨论还处於早期阶段，尚未做出决定，主要是考量到Delta变种变毒可能引发的旅行风险。彭博社指出，若访问成行，叶伦可能与中国副总理刘鹤见面，她也将成为拜登政府中，访问中国的最高级别官员。

对於访问中国一事，财政部发言人亚当斯（Lily Adams）回应表示：「叶伦部长没有计画在今年秋季前往中国。」

彭博社指出，叶伦若访问中国，将是拜登政府上台後，美中两国官员首次举行面对面的经济会谈，此前，美国国务员高层曾与中国官员举行过两次会议，包括3月在阿拉斯加举行的会议，当时双方很快就陷入对人权丶贸易和国际同盟的争吵和指责。

另一次会议则是美国副国务卿卿舍曼上个月访问天津，当时中国指责美国应为两国关系陷入僵局负责。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。

尽管拜登政府仍在努力完成美国对华政策的广泛评估，美国总统拜登总迄今已表现出对中国的强硬立场。像是官员们保留了特朗普政府时期所实施的关税，然而，叶伦曾对这些关税措施的有效性表达怀疑。

彭博社据引述知情人士称，叶伦若访华，可能讨论双方的共同议题，例如气候变化，以及像是贸易等更难解决的问题。

报导提及，上周，有超过30个美国贸易组织呼吁拜登政府重启与中国的谈判并取消关税，理由是关税拖累美国经济。

在致叶伦和贸易代表戴琪的信函中，这些贸易组织指出，北京已落实了2020年1月美中第一阶段贸易协议中的「重要指标与承诺」，其中包括向美国金融机构开放市场丶减少针对美国农产品的法律壁垒丶增购美国商品等。

根据美中第一阶段贸易协议，中方需要先落实上述义务，美方才会取消针对部分中国商品的惩罚性关税。

（彭博社）

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