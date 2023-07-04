 美媒：美国计划限制中企用美云服务 | 经济纵横 | DW | 04.07.2023

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经济纵横

美媒：美国计划限制中企用美云服务

《华尔街日报》报道，美国拟出台禁令，限制中国公司使用美国云计算机服务。分析人士指出，此举旨在堵上之前美国芯片出口禁令中的“漏洞”。

美国商务部预计在未来几周内实施云服务限制措施

美国商务部预计在未来几周内实施云服务限制措施

（德国之声中文网）据《华尔街日报》报道，拜登政府准备限制中国企业使用美国云计算服务。报道援引知情人士指出，若是新规开始实施，亚马逊和微软等美国云服务提供商需要向美国政府递交申请，才能向中国客户提供云计算服务。

报道称，对云计算的限制，实际上是堵上拜登政府之前推出芯片出口禁令的“漏洞”。因为中国的人工智能公司利用美国的云服务绕过了当前的出口管制规定。有国家安全分析人士表示，中国的人工智能公司如果要使用先进芯片，就可以从美国的任何一家云服务商处获得，不需要直接购买芯片。

路透社报道，美国商务部预计在未来几周内实施这项限制措施，作为其去年10月份实施的半导体出口管制政策扩大的一部分。

中国在周一（7月3日）宣布对用于先进芯片制造的稀有金属实施出口限制。根据南华早报报道，中国政府从8月1日起，对镓、锗相关物项实施出口管制措施。中国是镓和锗的重要生产国，这两种物质也是生产半导体的重要原材料。出口管制被看作是对美国和荷兰切断中国获取芯片渠道的回击。

芯片产业的未来什么样？

 

（综合报道）

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